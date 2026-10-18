Opinión

Cómo distinguir lo real en tiempos de inteligencia artificial

Las redes sociales y las nuevas tecnologías están transformando nuestra relación con la verdad. Entre algoritmos que premian la indignación, noticias falsas y contenidos cada vez más difíciles de verificar, el desafío es aprender a pensar críticamente en un mundo donde la realidad y la simulación se confunden

Dibujo lineal del perfil de un hombre frente a una silueta oscura que se descompone en pequeños cuadrados y líneas sobre fondo claro.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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El concepto de verdad atraviesa una crisis profunda y estructural, marcada por la masificación de las redes sociales y por la IA. La idea moderna, en la que entendíamos la verdad como un consenso social basado en hechos verificables, ha sido reemplazada por un ecosistema digital fragmentado, en el que la veracidad de la información ya no depende de su correspondencia con la realidad. La repetición constante en las redes sociales reduce el discernimiento crítico. Como decía una famosa máxima: una mentira repetida mil veces puede no convertirse en una verdad real, pero sí en una verdad psicológica.

En 1989 el filósofo italiano Gianni Vattimo publicó La sociedad transparente. Aún no había conexiones a Internet disponibles en Argentina, pero el filósofo italiano ya anticipaba lo que vendría. En un momento en que los medios masivos prometían una “sociedad transparente”, en la que se sabría de inmediato lo que sucedía en distintas partes del mundo, produjeron finalmente el efecto contrario. Al haber tantos canales, diales y reconstrucciones de la realidad, la idea misma de “realidad” se disipa, pasa a ser el resultado de un cruce de imágenes e interpretaciones y pierde su carácter unívoco u objetivo. El filósofo y político italiano deconstruye esa idea, en especial la de que la tecnología y la comunicación globalizada unificarían el mundo bajo una sola verdad.

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Pero con las redes sociales y la IA todo se ha complejizado, ya que operan según la economía de la atención. Los algoritmos están diseñados para maximizar el tiempo de permanencia en pantalla, priorizando el contenido que despierta emociones intensas.

El resultado de esta transición es la emergencia de una verdad sintética y fragmentada. Ya no nos enfrentamos únicamente a la falsedad, sino a una fábrica automatizada de realidades alternativas. De esta forma, la confianza institucional se debilita, ya que no compartimos un marco de referencia común; al no poder ponernos de acuerdo sobre qué es un hecho, el debate democrático se complica, y las consecuencias las vemos a nivel global, en todos los gobiernos y en todos los países.

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En 1960, el filósofo alemán Hans-Georg Gadamer ya anticipaba que la verdad no es un objeto estático que se posee mediante un método científico, sino una experiencia viva que se da a través del lenguaje y del diálogo. Vattimo tenía razón al sostener que la tecnología disolvería la ilusión de una verdad única y centralizada. Sin embargo, ambos nunca imaginaron que el mecanismo de esa disolución ya no sería el de los medios de comunicación, sino el de infraestructuras algorítmicas diseñadas para monetizar la atención, y que el diálogo finalmente se convertiría en griterío, a menudo aturdidor.

En la era de las deepfakes y la IA, las redes sociales están diseñadas para premiar la indignación por encima de la veracidad. En este contexto, las reflexiones de estos pensadores cobran más sentido que nunca, ya que la verdad ha dejado de ser precisa para convertirse en algo difuso. Debemos asumir que la verdad última no reside en la acumulación de datos, sino en la interpretación crítica y ética que hacemos de ellos.

El desafío del futuro no es solo tecnológico, sino fundamentalmente filosófico y pedagógico: aprender a navegar por un mundo en el que lo real y lo simulado resultan indistinguibles a simple vista.

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