Opinión

Del conocimiento a los resultados: una oportunidad para Argentina

El planteo propone que la formación académica responda a las necesidades del sistema productivo y que la investigación impulse innovaciones, con cooperación sostenida, inversión y una estrategia de largo plazo

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La capacidad de resiliencia en Argentina constituye una base para superar dificultades y planificar el desarrollo futuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los argentinos conocemos las dificultades, los fracasos y los cambios de rumbo, pero también sabemos que la perseverancia, el trabajo y la capacidad de reinventarnos nos permiten alcanzar objetivos que, en determinados momentos, parecían lejanos. Esa resiliencia, nacida muchas veces de la adversidad, puede ser mucho más que una herramienta para superar crisis, puede convertirse en una fortaleza para construir nuestro futuro.

La educación superior argentina sigue siendo una fuente fundamental de conocimiento y formación profesional. No se trata solamente de formar profesionales técnicamente competentes, sino también de desarrollar una mirada integral, comprender los problemas en toda su complejidad y asumir la responsabilidad de poner lo aprendido al servicio de los demás. La ciencia, la tecnología y la innovación adquieren su verdadero sentido cuando contribuyen a mejorar la vida de las personas y al desarrollo de la sociedad.

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Sin embargo, tenemos un desafío pendiente: conectar mejor el conocimiento con quienes pueden transformarlo en soluciones concretas. La academia y la industria no deberían funcionar como mundos separados. Necesitamos que las universidades comprendan los problemas reales del sistema productivo y que las empresas encuentren en la investigación una oportunidad para innovar. Trabajar juntos no debería ser una excepción, sino una práctica habitual. En los países con ecosistemas de innovación consolidados, la cooperación entre universidades y empresas forma parte de una dinámica que debemos fortalecer también en Argentina.

Existen experiencias que muestran que esta articulación es posible. Una app concebida para acompañar a personas con Alzheimer y a sus cuidadores nació como una idea desarrollada en una tesis universitaria en Buenos Aires. Con el acompañamiento académico, el esfuerzo de su creadora y la búsqueda de financiamiento, aquella propuesta académica se convirtió en un emprendimiento tecnológico. Su trayectoria ilustra cómo una investigación puede trascender las aulas y transformarse en una iniciativa con impacto concreto en la sociedad. Este caso ilustra el potencial de la investigación aplicada. Cada proyecto puede transformar conocimiento en soluciones concretas, procesos más eficientes y tecnologías adaptadas a necesidades reales. Muchas veces, desarrollar localmente una respuesta adecuada puede ser más accesible que recurrir a soluciones concebidas para otras realidades. Para lograrlo, debemos fortalecer la investigación, impulsar la formación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) y promover equipos capaces de integrar distintas disciplinas.

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La transformación tecnológica que estamos atravesando también representa una oportunidad. La inteligencia artificial, la automatización y las nuevas tecnologías productivas están modificando las reglas de juego. Aunque los países no parten de las mismas condiciones, en determinados campos emergentes todavía hay espacio para crear, experimentar y desarrollar soluciones propias. Argentina cuenta con universidades, investigadores, profesionales, emprendedores y empresas capaces de aprovechar esas oportunidades.

No se trata simplemente de incorporar tecnología porque otros países lo hacen, sino de comprenderla, adaptarla y generar alternativas que respondan a nuestras necesidades. Para ello, necesitamos perseverancia, inversión, cooperación y una visión de largo plazo.

El desafío es importante, pero no debemos subestimar nuestras posibilidades. Tenemos talento, creatividad y una tradición de resiliencia. Si logramos articular esas fortalezas alrededor de objetivos compartidos, podremos convertirlas en oportunidades de desarrollo, trabajo y bienestar.

El futuro no está determinado únicamente por las dificultades que hemos atravesado, sino también por lo que decidamos construir a partir de ellas. Argentina tiene conocimiento, tiene talento y tiene capacidad para innovar. Es tiempo de conectar esas fortalezas y transformarlas en resultados.

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