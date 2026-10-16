La Bolsa de Comercio de Mendoza organizará una capacitación oficial del LME, el mercado de metales más importante del mundo

El contenido del seminario, su duración de tres días, sus módulos básicos y los perfiles profesionales a los que está dirigido (Video y fotos: Bolsa de Comercio de Mendoza)

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La Bolsa de Comercio de Mendoza organizará una capacitación oficial del London Metal Exchange, el mercado de metales más importante del mundo, para que empresas y profesionales aprendan a gestionar la volatilidad de precios internacionales. El programa se desarrollará del 2 al 6 de noviembre, con tres jornadas en Mendoza y dos en Buenos Aires.

La formación estará a cargo de Jorge Dyszel, consultor, formador y mentor especializado en riesgos de la industria de metales básicos y materias primas. El especialista asesoró a empresas de 15 países de tres continentes y trabajó durante 7 años como consultor para la Bolsa de Metales de Londres.

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Dyszel estuvo al frente del programa de capacitación de esa institución destinado a países de habla hispana y portuguesa. También formó a operadores con distintos niveles de experiencia de grandes empresas dedicadas al comercio de materias primas.

Coberturas frente a precios definidos en mercados internacionales

El ciclo está dirigido a empresarios, responsables financieros y encargados de compras de todo el país cuyos negocios dependan de metales, energía o insumos con valores sujetos a mercados externos. La propuesta tendrá carácter presencial e intensivo, con un costo promocional de lanzamiento.

Los contenidos incluirán herramientas de cobertura, contratos de futuros, volatilidad y las dinámicas conocidas como contango y backwardation, dos situaciones vinculadas a la relación entre los precios actuales y futuros de una materia prima. El LME fija cada día precios de referencia mundial para cobre, aluminio, zinc y otros metales industriales.

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Un encuentro sobre desarrollo empresarial en la Bolsa de Comercio de Mendoza

La directora de Relaciones Institucionales de la BCM, Sabrina Salvi, vinculó esta iniciativa con Mendoza Competitiva, el conversatorio y taller que busca preparar a proveedores locales para cumplir con exigencias de sostenibilidad, cumplimiento normativo y gestión de riesgos en grandes cadenas de valor.

“Vimos con Mendoza Competitiva que las empresas locales necesitan herramientas para demostrar que gestionan sus riesgos. Como organizadora y sede del primer programa del LME en el país, la BCM va ahora al riesgo de precios: cómo se cubre una empresa que compra o vende metales, energía o insumos cuyo valor depende de mercados internacionales”, afirmó Salvi.

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El edificio residencial de estilo clásico de la BCM

La capacitación no constituirá asesoramiento financiero, de inversión, legal ni impositivo, ni una recomendación para realizar operaciones. Quienes completen la formación recibirán un certificado de finalización del LME.

Mendoza y Buenos Aires como sedes de una formación nacional

La elección de Mendoza responde a la presencia de proyectos mineros de cobre en desarrollo, además de industrias metalúrgicas, autopartistas y energéticas expuestas a las variaciones de los precios internacionales. El sector agroindustrial y vitivinícola también enfrenta volatilidad cambiaria y externa.

La sede en Buenos Aires permitirá extender la convocatoria a compañías y ejecutivos de otras provincias. El director de la BCM, Santiago Pérez Araujo, sostuvo que el contenido apunta a actividades productivas que dependen, de manera directa o indirecta, de valores establecidos fuera de la Argentina.

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Matthew Chamberlain, director de The London Metal Exchange, realiza una presentación sobre comercio internacional (Bolsa de Comercio de Mendoza)

“No es un programa abstracto sobre mercados lejanos. Es una herramienta para cualquier empresario, de Mendoza o de cualquier provincia, cuyo negocio dependa, directa o indirectamente, de precios que se definen afuera del país”, señaló Pérez Araujo.

La Bolsa de Comercio de Mendoza prevé ampliar progresivamente su oferta hacia internacionalización, financiamiento y desarrollo comercial. La institución articula capacitación, información de mercado y servicios para empresas mendocinas, con participación de sectores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil.