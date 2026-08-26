Opinión

Censura preventiva: los costos ocultos de la injerencia autocrática

La suspensión de un debate sobre DDHH en la Legislatura porteña, tras evidentes presiones de la embajada de China, expone con claridad cómo opera el Sharp Power

Constanza Mazzina, politóloga, investigadora y docente universitaria
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La reciente suspensión de un debate sobre derechos humanos en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires —cristalizada tras evidentes presiones de la embajada de la República Popular China— expone en toda su dimensión cómo opera el Sharp Power. Un evento convocado para reflexionar de manera abierta sobre regímenes autoritarios y abusos de poder, fue cancelado bajo el pretexto de supuestas trabas administrativas. Este episodio no solo enciende luces de alerta sobre los límites del disenso y los costos de denunciar las violaciones a los derechos humanos frente a la agenda de Beijing, sino que expone con claridad cómo el Sharp Power opera mediante la penetración, la coacción sutil y el condicionamiento directo de las agendas públicas locales.

El incidente porteño no es un hecho aislado ni una simple anécdota de pasillo diplomático; encaja milimétricamente en una matriz de influencia global sistemáticamente medida y documentada por organizaciones internacionales. Informes de referencia como el China Index—que evalúa la injerencia de Pekín en más de un centenar de países a través de múltiples indicadores— ubican a la Argentina en una zona de alta exposición, registrando puntajes que superan holgadamente el 60% de influencia china en áreas tan sensibles como la política exterior, el ecosistema académico y la conectividad tecnológica. Estos datos reflejan que la penetración del gigante asiático excede largamente el plano comercial.

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A menudo se confía en que el pragmatismo económico y la firma de acuerdos bastan para ordenar la política exterior, pero esa mirada superficial suele descuidar la letra chica de problemas complejos vinculados a la seguridad nacional y la autonomía estratégica. Esta realidad pone una señal de alerta, en especial para los países de menor peso relativo, donde la asimetría de poder se traduce en subordinación o censura. Además, en nuestra discusión pública existe un curioso reflejo condicionado: se activa una aguda sensibilidad para denunciar la menor señal de injerencia occidental, pero se opta por el silencio, la amnesia o la complicidad frente a la penetración de regímenes autoritarios.

La facilidad con la que la agenda autocrática logra vetar temas incómodos demuestra que la soberanía de una nación no solo se erosiona mediante contratos opacos, sino también cuando se cede ante estas herramientas de presión sistemática que buscan debilitar los cimientos del debate democrático.

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Dra. Constanza Mazzina

Directora de la licenciatura en ciencias políticas de Ucema

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