Diputada morenista de San Luis Potosí propone abolir el matrimonio

La diputada morenista Gabriela Torres planteó abolir el matrimonio en San Luis Potosí. Crédito: Meta / Gabriela Torres.

En el Congreso de San Luis Potosí, la diputada local de Morena, Gabriela Torres, propuso abolir el matrimonio.

Según Torres, ella sueña con “erradicar instituciones como el matrimonio”, porque es una figura donde “las mujeres salen perdiendo desde el minuto uno”.

“Yo soñando con que se puedan erradicar instituciones como el matrimonio, donde tengo la firme convicción de que es la institución donde las mujeres salen perdiendo desde el momento 1, y resulta que se quieren meter nuevamente en el debate del voto femenino… que desquehaceradas”, publicó la legisladora local en su página oficial de Facebook.

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La publicación generó polémica y debate en redes sociales; posteriormente, limitó los comentarios.

Diputada de Morena defiende su postura

Horas más tarde, Torres defendió su postura, bajo el argumento de que sus ideas corresponden a sus convicciones de izquierda.

Además, acusó de “conservadores” a quienes se identifican con esa corriente, pero rechazan su planteamiento contra el matrimonio.

Sin embargo, nunca explicó cómo iba a sustituir esa figura, porque con el matrimonio, las personas acceden a una serie de derechos y responsabilidades legales que deben ser reguladas.

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Bien lo dijo el periodista Juan Ortiz en su cuenta de X, por el momento, todo queda “en un sueño”, porque la legisladora morenista, Gabriela Torres, no ha presentado alguna iniciativa para modificar o eliminar el matrimonio en el estado de San Luis Potosí.

La diputada de Morena Gabriela Torres propuso abolir el matrimonio en San Luis Potosí. Crédito: Meta / Gabriela Torres.

Desata debate en redes sociales propuesta contra matrimonio el San Luis Potosí

Usuarios de redes sociales no dejaron pasar de largo lo planteado por la legisladora morenista, Gabriela Torres, y dieron paso a un debate en Facebook; algunos expresaron su desacuerdo y algunas mujeres no lo vieron como una idea descabellada.

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“El matrimonio es, básicamente, un contrato, me parece que queda más desprotegido quien asume responsabilidades y deberes fuera de ese contrato. Las personas vivirán vida en pareja con o sin esa figura jurídica de por medio, así que más que eliminarla, quizá abogaría por mejorarla... eso hablando solo de lo que se puede regular, por que ya la forma de vivir en pareja es de cada persona”, respondió un usuario.

Usuarias no ven mal la abolición del matrimonio

Mientras que algunas mujeres sí estuvieron de acuerdo con el planteamiento de la diputada local morenista.

“Fíjate que yo no me quería casar- casar, o sea solo la fiesta y así, pero la neta, por seguridad jurídica, deja tú el dinero, la onda de la toma de decisiones etc (sic), pos si, mejor sí me casé firmando la cosa esa. Pero eso sí, coincido, que mamarrachadas son esas de voto de familia o sabe que. Asumo que tengo las conductas adecuadas y es que no me enteré de nada de eso hasta que justo mis contactas (sic) feministas empezaron a decir que qué perras mamadas”, expresó una usuaria.

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Una pareja se casa en el estado de San Luis Potosí. Crédito: Elliot Ruiz

Otra usuaria consideró que es mejor vivir en unión libre, pues, según ella, “es más cómodo”.

“Vivir en unión libre es muy cómodo, al menos, para mí sí. Pero cada quien decide por qué, no crean que por estar casada te va a convenir si el esposo muere, llega una más lista y te quita la pensión”, escribió.

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Matrimonios no están a la baja en San Luis Potosí

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) –publicados en febrero de 2026–, mientras a nivel nacional el número de matrimonios ha disminuido, San Luis Potosí se destaca por registrar una tasa de matrimonios encima del promedio nacional.

A nivel nacional, la tasa de matrimonios ha experimentado una disminución considerable entre 2005 y 2025. Las personas casadas pasaron de representar 47.6 por ciento a 36.3 por ciento de la población de 15 años y más; mientras que las uniones libres fueron al alza de 11.1 por ciento a 17.6 por ciento.

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Un hombre coloca un anillo en el dedo de una mujer frente a un ramo de rosas blancas y un documento de matrimonio sobre una mesa de madera, con invitados al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la tasa de matrimonios por cada mil habitantes, San Luis Potosí registra 5.1 matrimonios por cada mil habitantes, superior al promedio nacional de 4.9. Ese dato coloca a la entidad por encima de varios estados como Nayarit, Campeche, Sinaloa, Durango, Guanajuato, Veracruz y Tabasco.

Mientras la diputada morenista Gabriela Torres propone abolir el matrimonio, ese acto se registra por encima del promedio en San Luis Potosí, pero hubo mujeres que sí estuvieron de acuerdo con ella.

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