Opinión

Data centers: energía, conectividad y la oportunidad del Super RIGI

Argentina cuenta con recursos energéticos, talento tecnológico y ubicación estratégica que la posicionan como destino atractivo para inversiones en infraestructura clave para el futuro

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Vista aérea de un complejo de edificios blancos en un paisaje desértico, con carreteras, estacionamientos y vegetación dispersa alrededor
Vista aérea del complejo de múltiples edificios de un centro de datos en una zona desértica cerca de Phoenix, Arizona. (DPR)

Cada vez que hacemos una videollamada, usamos una aplicación bancaria, vemos una serie en streaming, realizamos una compra online o le pedimos una respuesta a una herramienta de inteligencia artificial, hay una infraestructura que trabaja silenciosamente detrás de escena para que todo eso ocurra: los data centers.

Aunque muchas veces se los asocia únicamente con la industria tecnológica, los centros de datos se han convertido en una infraestructura crítica para prácticamente toda la economía. Son el corazón digital de las telecomunicaciones, los servicios financieros, el comercio electrónico, la industria, la salud, la educación y, cada vez más, de la inteligencia artificial.

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En términos simples, un data center es una instalación diseñada para alojar servidores, sistemas de almacenamiento y redes que permiten procesar, almacenar y distribuir enormes volúmenes de información. Allí viven los datos que utilizamos todos los días y que hacen posible el funcionamiento de gran parte de la economía moderna.

Las compañías de telecomunicaciones los utilizan para sostener sus redes y servicios. Los bancos para procesar millones de transacciones en tiempo real. Las empresas industriales para monitorear operaciones y optimizar procesos. Las plataformas de streaming para distribuir contenidos. Y las empresas de inteligencia artificial para entrenar y ejecutar modelos cada vez más sofisticados.

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Precisamente, el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial está transformando por completo la industria de los data centers. Durante años, estas instalaciones estuvieron diseñadas principalmente para almacenar y procesar información. Hoy deben responder a demandas computacionales mucho más intensivas, impulsadas por modelos de IA generativa que requieren una enorme capacidad de procesamiento, energía y refrigeración. La infraestructura de IA exige arquitecturas específicas, sistemas eléctricos más robustos y nuevas tecnologías de enfriamiento para garantizar disponibilidad y eficiencia.

Este fenómeno está generando una carrera global por desarrollar nueva capacidad instalada. Según McKinsey, la demanda mundial de capacidad de data centers podría más que triplicarse hacia 2030 y requerirá inversiones cercanas a los USD 6,7 billones. La inteligencia artificial será el principal motor de ese crecimiento y explicará cerca del 70% de la nueva capacidad instalada durante la próxima década. En otras palabras, estamos frente a una de las mayores olas de inversión en infraestructura tecnológica de la historia reciente.

En este contexto, Argentina tiene una oportunidad.

El país reúne condiciones que hoy son altamente valoradas por los inversores internacionales: disponibilidad de recursos energéticos, potencial para expandir la generación renovable, abundancia de territorio y una ubicación estratégica para atender la demanda regional. Además, cuenta con talento tecnológico reconocido globalmente y un ecosistema digital que continúa desarrollándose. Sudamérica puede convertirse en una región relevante para el crecimiento de infraestructura digital sostenible y Argentina tiene condiciones para desempeñar un rol destacado en ese proceso.

Sin embargo, para transformar esa oportunidad en un desarrollo concreto es necesario abordar algunos desafíos estructurales.

El principal es la infraestructura energética. Un data center moderno consume grandes cantidades de electricidad y requiere niveles de disponibilidad extremadamente altos. No alcanza con tener energía; es necesario contar con redes capaces de garantizar calidad, confiabilidad y escalabilidad para acompañar proyectos que pueden demandar cientos de megavatios de potencia. También resulta clave fortalecer la conectividad internacional y ampliar la infraestructura digital necesaria para soportar el crecimiento del sector. Como industria, entendemos que estos son algunos de los factores que explican por qué la región todavía se encuentra rezagada respecto de los principales mercados globales.

En ese sentido, el avance en la media sanción de iniciativas como el Super RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) y su posible aplicación a proyectos de infraestructura digital representan una señal positiva para el mercado. La previsibilidad regulatoria y los incentivos adecuados son herramientas fundamentales para atraer inversiones de largo plazo en un sector que requiere grandes inyecciones de capital y horizontes extensos de recuperación de esas inversiones.

La posibilidad de que Argentina desarrolle grandes proyectos vinculados a centros de datos e infraestructura para inteligencia artificial no debe analizarse únicamente desde la perspectiva tecnológica. Se trata también de una oportunidad para impulsar inversiones en energía, infraestructura, construcción, servicios profesionales y generación de empleo altamente calificado.

Los data centers son mucho más que edificios llenos de servidores. Son la infraestructura sobre la cual se construirá buena parte de la economía digital de las próximas décadas. Hoy, los centros de datos representan cerca del 3% del consumo eléctrico mundial y la inteligencia artificial acelerará esta tendencia y multiplicará la demanda de capacidad computacional en todo el mundo.

Argentina tiene la oportunidad de convertirse en un actor relevante de esta nueva economía. Pero para lograrlo será necesario avanzar de manera coordinada entre sector público y privado, fortaleciendo la infraestructura energética y digital que permita acompañar el crecimiento de la demanda.

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