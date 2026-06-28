Aguinaldo inteligente: diseña tu táctica para cumplir tus metas

Una persona endeudada se toma la cabeza y mira con preocupación una mesa donde hay papeles, sobres y billetes, ilustrando la carga de las facturas vencidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Junio es uno de los momentos del año en los que podés cambiar las reglas del juego. Acercarte a tus objetivos depende de una primera decisión, una buena planificación y una estrategia acorde. Y la llegada del aguinaldo en estos días, justamente, habilita ese proceso. Por eso, la agenda para esta nota tiene tres ejes que podemos identificar.

En primer lugar, será clave tener en claro que el aguinaldo no es un regalo. Es el resultado de tu propio trabajo acumulado, diferido durante seis meses. ¿Por qué? Porque tomarlo como un regalo puede llevarnos a no aprovecharlo. Por algo, uno de los mayores desafíos no es cuánto ganás, sino la capacidad de tomar buenas decisiones.

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Incluso, en estos casos, nuestro enemigo es nuestra propia mente. Hay una teoría comprobada: si percibimos el dinero como “inesperado” o “extra”, se gasta más fácil, más rápido y con menos culpa. Por ende, nos puede llevar a tomar decisiones erradas. Un consejo acá: no actuar por impulso. Frená, pensá y asignale un propósito antes de gastar es lo que permite neutralizar la euforia.

Si percibimos el dinero como “inesperado” o “extra”, se gasta más fácil, más rápido y con menos culpa

Siguiendo este camino, y usando terminología acorde a la época mundialista que estamos viviendo, podemos identificar al menos tres propósitos para el aguinaldo que está por llegar:

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Pagar deudas. Esto sería liberar la cancha para poder ir por tus objetivos. ¿Sabías que el pago mínimo de la tarjeta de crédito es un préstamo a una de las más altas tasas de interés? Entonces, no es un gasto: debe ser una prioridad. Siempre se debe empezar por las deudas más caras, que no necesariamente son las más grandes. Armá tu fondo de emergencia y protegé el arco. ¿Qué es? El fondo de emergencia no es ahorro: es un fondo que te permitirá hacer frente a eventos imprevistos (se te rompió el auto o un caño de la casa, tuviste un gasto no pensado, etcétera). En otras palabras, es lo que te impide endeudarte si hay sorpresas. Guardalo separado, pero ¡ojo!: buscá que te dé una tasa de interés. La recomendación: empezá de a poco, para llegar al ideal de cubrir tres a seis meses de gasto. Controlá el juego y meté el gol. En palabras de finanzas personales, sería identificar tu objetivo y asignar una posición (inversión) a cada ahorro. Cada objetivo debe tener fecha y monto: sin estos, es solo un sueño.

Por ende, para comenzar, hacete previamente tres preguntas: qué querés lograr, cuándo y cuánto necesitás. La elección de esos “delanteros” dependerá, claramente, de tu objetivo, tu perfil de inversor y el horizonte de inversión que tengas.

Para comenzar, hacete previamente tres preguntas: qué querés lograr, cuándo y cuánto necesitás (Foto: Reuters)

Dicho esto, el último tema es la estrategia. Para ayudar a armar tu táctica de juego, te compartimos algunas inversiones según el perfil y el plazo que tengas, siempre recordando que no es lo mismo si estás invirtiendo para cuidar tus pesos o USD hasta tus vacaciones de verano que si estás construyendo tu retiro.

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No es lo mismo si estás invirtiendo para cuidar tus pesos o USD hasta tus vacaciones de verano que si estás construyendo tu retiro

Aunque lo importante (y positivo) es entender que el mercado ofrece un amplio menú de opciones, y acá te dejamos las que más nos gustan:

Perfil Conservador -Riesgo Bajo / Corto Plazo-. Entre las opciones ideales, encontramos los Fondos Comunes de Inversión (FCI) de corto plazo, como el Novus Liquidez Plus (objetivo: buscar una tasa mayor a un plazo fijo, pero con liquidez en 24 horas). También podemos encontrar algunas letras, como la Letam (M31G6), una Letra del Tesoro a tasa variable con una TIR de referencia del orden del 26%. Por último, Obligaciones Negociables (ON) en USD de corto plazo y buenos créditos, como Loma Negra 2027; o bonos soberanos con renta mensual como el Bonar 2027 (AO27). Perfil Moderado -Riesgo Medio / Mediano Plazo-. Acá entran los FCI de Renta Fija, como Novus Performance, que invierten en bonos de diferente ajuste, o bonos soberanos con ajuste CER. En dólares, ya podemos apuntar a FCI en Renta Fija USD con posición en ON y/o bonos soberanos en dólares. Perfil Agresivo -Riesgo Alto / Largo Plazo-. Ya en este perfil, y con un plazo objetivo más largo, incorporamos renta variable. Podemos ir hacia un FCI de acciones que permite diversificar con bajo monto, o apuntar a acciones de empresas locales y Cedear de ETF, que permiten dolarizar la cartera e invertir en índices globales como el S&P 500 (SPY) o el Nasdaq (QQQ).

En conclusión, tenés diferentes jugadas para que el aguinaldo sea una oportunidad que te acerque a tus objetivos. No la pierdas.

La autora es directora de PPI (Portfolio Personal Inversiones)