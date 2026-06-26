Manuel, te lo digo sin rodeos una vez más

Manuel Adorni

Las últimas revelaciones sobre su patrimonio y las explicaciones que siguieron no hicieron más que profundizar el problema.

En política, muchas veces el hecho importa; pero la percepción pública importa todavía más. Y hoy esa percepción juega en contra del Gobierno.

Mientras la agenda debería estar enfocada en las reformas, la economía y la gestión, la discusión gira alrededor suyo.

Ese cambio de eje nunca beneficia a un Presidente. Siempre lo desgasta.

Hoy, esa nota que escribí en Infobae el 5 de mayo, cobra más actualidad que nunca.

El devenir de los hechos, el costo político que le creó al Presidente y a su hermana Karina Milei, hacen que usted, Manuel Adorni, se aparte del cargo.

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Está acorralado por la Justicia y el Parlamento. La Justicia va camino a procesarlo por corrupción. El Parlamento, a echarlo de su cargo con una moción de censura.

Sáquele el peso al Presidente.

Se lo digo de amigo.