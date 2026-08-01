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Buenos Aires también es interior

Mientras gran parte de la discusión pública bonaerense continúa concentrada en el AMBA, los municipios del interior avanzan en procesos de modernización, innovación y desarrollo con recursos significativamente menores. Incorporar sus demandas y experiencias a la agenda gubernamental y política resulta fundamental para construir consensos más amplios y pensar una provincia verdaderamente integrada

Diez personas sentadas en una mesa redonda con un mapa de Buenos Aires en el centro. Hay papeles, computadoras portátiles y vasos de agua.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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La discusión política de la provincia de Buenos Aires suele estar atravesada por una lógica que concentra buena parte de la atención pública en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Allí se concentran los principales debates electorales, las disputas partidarias y las agendas mediáticas. Sin embargo, existe otra provincia, extensa, diversa y productiva, que muchas veces queda relegada de las grandes conversaciones gubernamentales: el interior bonaerense.

Los municipios del interior representan una realidad distinta, con desafíos propios y una forma particular de construir gestión pública. Desde ciudades medianas hasta pequeñas localidades rurales, los intendentes enfrentan problemas vinculados a la producción, la infraestructura, el arraigo, la conectividad, la salud y la educación, pero lo hacen con recursos considerablemente menores a los que disponen muchos municipios del conurbano.

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A pesar de estas limitaciones, numerosas administraciones locales del interior han logrado impulsar procesos de modernización del Estado, digitalización de trámites, incorporación de nuevas tecnologías para la gestión pública y modelos innovadores de articulación entre el sector público y privado. Muchas de estas experiencias, desarrolladas lejos del centro político de la provincia, constituyen verdaderos laboratorios de gestión que merecen ser observados e incorporados a la agenda bonaerense.

La modernización municipal ya no puede ser entendida únicamente como la digitalización de expedientes o la implementación de plataformas tecnológicas. También implica nuevas formas de vinculación con los vecinos, mecanismos de transparencia, planificación estratégica, políticas de desarrollo productivo y herramientas para fortalecer la participación ciudadana. En ese sentido, numerosos municipios del interior vienen demostrando que es posible innovar incluso en contextos económicos adversos y con presupuestos limitados.

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Sin embargo, la discusión pública continúa girando, en gran medida, alrededor de las problemáticas metropolitanas. La seguridad, el transporte y la dinámica política del conurbano suelen monopolizar la agenda provincial, relegando debates fundamentales para el interior, como el desarrollo agroindustrial, la infraestructura vial, la conectividad regional, la educación técnica, el turismo y las economías locales.

Incorporar la mirada del interior en la discusión gubernamental y política no significa enfrentar dos realidades que forman parte de una misma provincia. Por el contrario, implica reconocer la diversidad territorial de Buenos Aires y construir consensos más amplios que contemplen las distintas necesidades y potencialidades de cada región.

La provincia necesita una agenda que integre ambas dimensiones: la complejidad urbana del AMBA y la capacidad productiva, innovadora y de gestión del interior bonaerense. Escuchar a los intendentes, comprender sus demandas y visibilizar las transformaciones que impulsan en sus municipios constituye un paso imprescindible para pensar una provincia más equilibrada.

Los grandes acuerdos políticos del futuro difícilmente puedan construirse dejando afuera a quienes, desde el interior, administran territorios extensos, gestionan con recursos escasos y sostienen buena parte del desarrollo económico bonaerense. Ampliar la conversación no es solamente una cuestión de representación política; es una condición necesaria para construir una provincia más integrada, moderna y con mayores oportunidades para todos.

La provincia de Buenos Aires no empieza ni termina en el AMBA. El desafío de los próximos años será, precisamente, incorporar todas las voces a una misma discusión y entender que el futuro bonaerense dependerá de la capacidad de construir una agenda común entre sus distintas realidades.

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