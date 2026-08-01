Opinión
Agregar Infobae enGoogle

Antes de que el miedo se propague

Ocho de cada diez argentinos usan más IA que hace un año y el pánico a los efectos de la tecnología todavía no llegó. ¿Qué vamos a hacer con eso?

Ilustración con multitudes de personas en tonos celestes y rojos, una ventana, una balanza, y logos de OpenAI, Anthropic, Google.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En Estados Unidos, siete de cada diez coinciden en que la inteligencia artificial debería estar más regulada. En Argentina, el consenso no existe: 44% a favor de una ley antes de 2027, 18% en contra, 38% que no sabe. La diferencia no es de uso: el 81% de los argentinos usa hoy más IA que hace un año, un tercio varias veces al día, según una encuesta del Observatorio de la Economía de las Nuevas Generaciones de junio-julio de este año. La diferencia es el temor. En Estados Unidos, según The Economist, el 45% está muy o algo preocupado por que la IA pueda causar la extinción humana y el 65% cree que va a reducir la cantidad de empleos disponibles. Y la comparación más directa es la que mide lo mismo de los dos lados: en Estados Unidos, el 40% espera un impacto negativo de la IA sobre la sociedad, contra apenas el 19% de los argentinos.

Gustave Le Bon lo explicó a fines del siglo XIX: una multitud no piensa como la suma de los individuos que la componen, piensa distinto. El razonamiento individual cede ante el contagio emocional; la idea más simple y la imagen más exagerada se propagan más rápido que el argumento matizado. Y el miedo es, de todos los afectos colectivos, el que mejor viaja: no necesita pruebas, se retroalimenta solo y crece con independencia de la experiencia real de cada uno. Alcanza con que unos pocos lo repitan con la convicción suficiente para que el resto lo sienta propio, aunque nadie a su alrededor haya vivido nada que lo justifique. Es exactamente lo que parece estar pasando en Estados Unidos con la IA: el pánico se instaló como sensación colectiva mientras el uso cotidiano de la tecnología —acelerado, masivo, sin fricción— no ofrece a cada usuario, en su experiencia concreta, motivo real para tanto miedo. La multitud le teme a lo que imagina, no a lo que usa. En Argentina, ese mecanismo todavía no arrancó. Y eso es una oportunidad, no un dato menor: se puede pensar el problema con claridad antes de que el debate quede secuestrado por un miedo construido socialmente.

PUBLICIDAD

La pregunta, entonces, es cómo aprovechar esta oportunidad.

Para responder hay que entender algo básico: un modelo de IA no es un programa que ejecuta instrucciones paso a paso. Es una red neuronal entrenada sobre volúmenes enormes de datos, cuyo comportamiento emerge de millones de conexiones y que a veces produce resultados que escapan a las directivas con las que fue diseñado. En este sentido puntual, se parece más a un ser humano que a una calculadora: se lo puede educar, dotar de principios, pero también queda expuesto a otros estímulos que el desarrollador no controla del todo.

PUBLICIDAD

Por eso los grandes laboratorios de IA están contratando filósofos, y por eso divergen. Anthropic construyó una “constitución” a partir de un esquema kantiano - hay cosas que Claude no hace, sin importar el resultado esperado -. OpenAI y Google fueron por el camino consecuencialista: lo que decide si una acción está bien es el resultado, no la regla.

En junio hubo un caso que puso todo esto a prueba. Anthropic lanzó su modelo más potente hasta ahora, tan bueno encontrando fallas de seguridad en software que supera a casi cualquier especialista humano. Investigadores de Amazon encontraron la forma de esquivar los filtros y el modelo terminó escribiendo código para explotar esas fallas. El gobierno estadounidense frenó el producto; Anthropic lo suspendió, rehízo el sistema junto al gobierno y recién lo restableció a principios de julio. La moraleja no es que Anthropic falló. Es que ni la mejor arquitectura ética alcanza sola. Educar a un modelo con una filosofía —kantiana o consecuencialista— es una cosa. Que sea suficiente, es otra.

Ahí es donde entra la ley. Y ahí es donde conviene distinguir, porque hay poca claridad sobre qué significa legislar IA. No es lo mismo un marco general que una arquitectura legal puntual. Si el objetivo es que las empresas experimenten e innoven, el instrumento no es un marco general de IA sino, por ejemplo, una reforma societaria como la que el gobierno envió este año al Congreso. Si el objetivo es promover inversión, ahí está la ley japonesa de 2025, que fija objetivos nacionales y acuerdos entre sector público y privado. Y si el tema es sensible —la protección de datos de menores lo es—, el Reino Unido tiene un antecedente que vale la pena mirar: el Age Appropriate Design Code, exigible desde 2021, diseñado con participación de sociedad civil y expertos en protección infantil, hoy tomado como referencia por Irlanda, Países Bajos e Indonesia.

Legislar bien no es regular más. Es saber, en cada caso, qué instrumento corresponde. Y esa distinción sugiere un orden de trabajo concreto, no una ley única: primero, una revisión sector por sector de la legislación ya existente, para ver dónde alcanza tal cual está, dónde necesita un ajuste puntual y dónde falta directamente una regla nueva. Priorizando, como hizo el Reino Unido con los menores, los temas donde el costo de equivocarse es más alto —protección de datos, salud, sistemas biométricos— antes que los de innovación general, donde sobra margen para ir probando o donde el mercado resuelve mejor sin necesidad de legislar. Ese ejercicio de auditoría legal, hecho con participación de la sociedad civil y no solo del sector público, es la tarea que Argentina puede hacer ahora, con la ventana todavía abierta y sin el miedo instalado que ya condiciona la discusión en Estados Unidos.

Temas Relacionados

IAInteligencia Artificial

Últimas Noticias

Buenos Aires también es interior

Mientras gran parte de la discusión pública bonaerense continúa concentrada en el AMBA, los municipios del interior avanzan en procesos de modernización, innovación y desarrollo con recursos significativamente menores. Incorporar sus demandas y experiencias a la agenda gubernamental y política resulta fundamental para construir consensos más amplios y pensar una provincia verdaderamente integrada

Buenos Aires también es interior

La eutanasia no pertenece a la medicina

Una práctica orientada a curar, aliviar, cuidar y acompañar no puede incluir causar deliberadamente la muerte sin perder su identidad moral

La eutanasia no pertenece a la medicina

España sufre una invasión sin armas

El ingreso masivo de marroquíes por Ceuta ocurre gracias a la inacción del gobierno de Pedro Sánchez

España sufre una invasión sin armas

Sigue escalando el conflicto de Medio Oriente

El factor nuclear ha entrado en la discusión en el conflicto militar entre Estados Unidos e Irán, mientras Washington y Tel-Aviv muestran intereses divergentes en el corto plazo

Sigue escalando el conflicto de Medio Oriente

La ruleta rusa de la fragmentación

El toqueteo de las reglas electorales tiene impacto en la oposición, pero también puede alterar al oficialismo

La ruleta rusa de la fragmentación

DEPORTES

Una pasión que cumple un siglo: los 100 años del SSC Napoli

Una pasión que cumple un siglo: los 100 años del SSC Napoli

El mercado de pases de San Lorenzo: cinco refuerzos, los que se fueron y el mundialista que podría emigrar

El golazo del Chino Benítez en el Monumental que hace medio siglo fue clave para el primer título del Toto Lorenzo en Boca

A 50 años del espeluznante accidente de Niki Lauda en la F1: quiénes fueron los héroes que le salvaron la vida

La lista de futbolistas que están apartados en Boca Juniors y no serán tenidos en cuenta por Arruabarrena

TELESHOW

Brian Buley vuelve a la actuación: “No por ser de talla baja voy a dejar lo que me hace feliz”

Brian Buley vuelve a la actuación: “No por ser de talla baja voy a dejar lo que me hace feliz”

Llega Ellos, el nuevo ciclo de Luli Fernández que invita a los varones a mostrar su lado más humano y vulnerable

Alejandra Perlusky, una vida atravesada por la danza, el teatro y los grandes musicales: “El arte puede salvar el alma”

El festejo íntimo de Rosalía en un bodegón de Chacarita antes de su show: postres, vino y figuras de cisnes

El tierno reencuentro de Alex Caniggia con Melody Luz y su hija: besos, juegos y risas

INFOBAE AMÉRICA

Alerta en Bolivia por una nueva ola de violencia: sicarios asesinaron a siete personas en dos días

Alerta en Bolivia por una nueva ola de violencia: sicarios asesinaron a siete personas en dos días

Tras el violento temporal en Chile, un nuevo frente provocó desalojos en varias zonas del país: hay más de 600 evacuados

El Ejército de Kuwait anunció que sus defensas respondieron a un ataque de Irán con drones

Los rebeldes hutíes de Yemen forzaron la detención de ocho petroleros sauditas en el estrecho de Bab el Mandeb

Un proyectil impactó contra un buque cisterna frente a las costas de Omán y causó daños en la sala de máquinas