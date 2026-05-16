Opinión

Mucho stock, poca venta: ¿Cómo superar la ecuación que preocupa?

La interacción dinámica entre inventarios, cuentas por cobrar y liquidez obliga a las empresas argentinas a revisar sus políticas financieras, priorizando la rotación de activos sobre la acumulación tradicional de mercaderías e insumos

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Vista general del interior de una fábrica con operarios, máquinas de llenado y etiquetado de botellas, y cajas de "Piroplast" apiladas. Líneas de producción visibles
El cambio de régimen económico en curso obliga a revisar la estrategia de acumular inventarios para protegerse de la inflación

En la última década, muchas pyme aprendieron a sobrevivir -e incluso a ganar- en contextos de alta inflación mediante una lógica que hoy empieza a mostrar sus límites: el stock como refugio de valor. Acumular inventario no solo protegía contra la pérdida de poder adquisitivo del dinero, sino que además generaba ganancias implícitas por la revalorización de los bienes. Sin embargo, el cambio de régimen económico en curso obliga a revisar esa estrategia. En el escenario actual, el capital inmovilizado dejó de ser una cobertura y pasó a ser, crecientemente, un costo.

Pasar de una lógica defensiva basada en la acumulación remite a una nueva etapa donde la rotación de inventario y la disciplina del capital de trabajo se vuelven variables críticas. En términos financieros, esto supone reconocer que el costo de oportunidad del dinero -aún en contextos inflacionarios- puede superar los beneficios de mantener stock ocioso, especialmente cuando la demanda se debilita.

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Autores como Randolph Westerfield, profesor emérito de la Universidad del Sur de California, han insistido en que la gestión del capital de trabajo no debe pensarse de manera estática, sino como un sistema dinámico donde inventarios, cuentas por cobrar y liquidez interactúan permanentemente. En esa línea, la literatura más reciente en finanzas corporativas enfatiza que las empresas competitivas son aquellas capaces de minimizar el ciclo de conversión de efectivo. Es decir, aquellas que logran vender rápido, cobrar rápido y pagar en plazos eficientes.

as empresas competitivas son aquellas capaces de minimizar el ciclo de conversión de efectivo

Michael Porter, profesor de la Harvard Business School, ha enseñado que la ventaja competitiva no surge únicamente de la posición en el mercado, sino de la capacidad de la empresa para gestionar sus recursos de manera más eficiente que sus competidores. En el contexto actual, eso implica revisar con urgencia las políticas de compras, los niveles óptimos de inventario y las condiciones de crédito a clientes.

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La gestión financiera frente al nuevo escenario

El problema es que este principio choca hoy con una realidad económica de corto plazo argentina que es adversa. La aceleración inflacionaria combinada con la caída del poder adquisitivo del salario generó una contracción del consumo en el primer cuatrimestre de 2026.

A esto se suma un aumento significativo en los niveles de mora en el crédito a hogares, lo que restringe aún más la capacidad de compra. El resultado es un mercado con alta competencia, demanda débil y menor previsibilidad en los flujos de ingresos.

La ventaja competitiva no surge únicamente de la posición en el mercado, sino de la capacidad de la empresa para gestionar sus recursos de manera más eficiente que sus competidores (Foto: Reuters)
La ventaja competitiva no surge únicamente de la posición en el mercado, sino de la capacidad de la empresa para gestionar sus recursos de manera más eficiente que sus competidores (Foto: Reuters)

Para una pyme, este contexto es particularmente desafiante. La menor rotación de inventarios no solo incrementa los costos financieros implícitos, sino que también dificulta la cobertura de costos fijos, desde salarios hasta alquileres y servicios. El stock deja de ser un activo defensivo para convertirse en un factor de riesgo operativo.

Optimizar el stock es ahora un imperativo. Herramientas como el análisis ABC, la planificación de demanda y la segmentación de clientes permiten identificar qué productos rotan efectivamente y cuáles inmovilizan capital sin generar valor. Acortar plazos de cobranza y renegociar condiciones con proveedores puede aliviar tensiones de liquidez sin necesidad de recurrir a financiamiento costoso.

Herramientas como el análisis ABC, la planificación de demanda y la segmentación de clientes permiten identificar qué productos rotan efectivamente y cuáles inmovilizan capital

Las pyme deberían considerar al menos tres líneas de acción:

  1. Monitorear el capital de trabajo, con indicadores claros de rotación y liquidez;
  2. Ajustar las estrategias comerciales a un consumidor más restrictivo, priorizando volumen sobre margen cuando sea necesario para sostener el flujo de caja; y
  3. Fortalecer la planificación financiera en escenarios múltiples, incorporando supuestos de demanda más conservadores.

El autor es Analista Económico, director de Focus Market

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