La inflación no crea empleo: el error detrás de décadas de crisis

Adrián O. Ravier y otros autores presentan sus nuevos libros sobre economía y política, destacando "La batalla por la macroeconomía" co-escrito con Javier Milei, en un evento editorial.

El debate sobre la Curva de Phillips y la neutralidad del dinero no es una discusión académica abstracta. De cómo se entienda el rol de la emisión monetaria dependen el crecimiento, el empleo y la estabilidad de un país. Desde la Escuela de Chicago hasta la crítica Escuela Austríaca, una revisión de las ideas que ayudan a explicar por qué la Argentina quedó atrapada en ciclos recurrentes de inflación y crisis.

Para entender por qué la economía argentina tropezó tantas veces con la misma piedra, es necesario volver sobre un debate que divide aguas en la teoría económica y tiene consecuencias concretas en la vida cotidiana: la neutralidad del dinero. En términos simples, la neutralidad del dinero sostiene que los cambios en la cantidad de -la emisión monetaria- solo afectan variables nominales, como precios y salarios, pero no tienen efectos permanentes sobre la producción, el empleo o la riqueza real.

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La neutralidad del dinero sostiene que los cambios en la cantidad -la emisión monetaria- solo afectan variables nominales, como precios y salarios, pero no tienen efectos permanentes sobre la producción, el empleo o la riqueza real

Detrás de esta definición aparentemente técnica se esconde una disputa intelectual decisiva. La manera en que los gobiernos interpretan este problema suele marcar la diferencia entre políticas exitosas y crisis recurrentes.

El dinero como un “velo”: la visión de Chicago

La Escuela de Chicago, encabezada por Milton Friedman y heredera de la tradición de David Hume, defendió la idea de que el dinero es neutral en el largo plazo, aunque reconoció ciertos efectos transitorios.

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Según esta visión, una expansión monetaria puede generar inicialmente una sensación de prosperidad. Como los precios y salarios no se ajustan todos al mismo tiempo debido a contratos, regulaciones o simples demoras de información, la emisión puede provocar un aumento temporal de la actividad y el empleo. Es lo que suele conocerse como “ilusión monetaria”.

La emisión puede provocar un aumento temporal de la actividad y el empleo. Es lo que suele conocerse como “ilusión monetaria” (Foto: Reuters)

Sin embargo, esa bonanza dura poco. Una vez que trabajadores, comerciantes y empresarios comprenden que circula más dinero pero no existen más bienes ni mayor productividad, los precios terminan ajustándose y la economía vuelve a su nivel natural. Para el monetarismo, el dinero actúa como un velo: puede distorsionar momentáneamente la percepción de la realidad, pero no altera la estructura productiva ni crea riqueza genuina.

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La radicalización de las expectativas racionales

La Nueva Macroeconomía Clásica, con autores como Robert Lucas y Thomas Sargent, llevó esta lógica un paso más allá mediante la teoría de las expectativas racionales. Plantean que si los agentes económicos anticipan que el gobierno financiará el déficit fiscal con emisión, reaccionarán inmediatamente. Ajustarán precios, salarios y contratos antes de que el supuesto estímulo monetario tenga efectos reales.

En este escenario, el dinero es neutral incluso en el corto plazo. La inflación se acelera de inmediato, mientras que la producción y el empleo permanecen prácticamente inalterados. La emisión deja de ser una herramienta capaz de “engañar” a la economía.

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El Efecto Cantillon y la crítica austríaca

Existe, a nuestro juicio, una visión mucho más útil para comprender la experiencia argentina: la de la Escuela Austríaca. Para los austríacos, el dinero nunca es neutral.

Para los austríacos, el dinero nunca es neutral

La razón es sencilla: el dinero no ingresa a la economía de manera homogénea, como si un helicóptero arrojara billetes sobre toda la población al mismo tiempo. La nueva emisión entra siempre por canales específicos: el Estado, el sistema financiero, determinados sectores subsidiados o grupos con acceso privilegiado al crédito.

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Quienes reciben primero ese dinero pueden gastar a precios todavía bajos. En cambio, quienes lo reciben al final del proceso enfrentan precios ya ajustados. Este fenómeno, conocido como Efecto Cantillon, implica una redistribución silenciosa de ingresos y riqueza.

Pero el problema no termina allí. La expansión monetaria también altera los precios relativos y distorsiona las tasas de interés, llevando a empresarios e inversores a embarcarse en proyectos que parecen rentables solo porque el crédito es artificialmente barato. Son las “malas inversiones” descriptas por la teoría austríaca del ciclo económico.

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Cuando el proceso monetario se revierte o la inflación acelera, muchos de esos proyectos se vuelven inviables. El resultado no es únicamente inflación: también aparece destrucción de capital, caída de productividad y deterioro del empleo. Desde esta perspectiva, la no neutralidad del dinero no es un fenómeno pasajero, sino un daño persistente sobre la estructura económica.

La Curva de Phillips y el empleo

Aunque suele presentarse como una discusión académica, este debate tiene consecuencias directas sobre el mercado laboral.

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La Curva de Phillips original postulaba una relación inversa entre inflación y desempleo: menores niveles de desempleo requerirían tolerar mayores tasas de inflación.

La Curva de Phillips original postulaba una relación inversa entre inflación y desempleo: menores niveles de desempleo requerirían tolerar mayores tasas de inflación

Si el dinero es neutral en el largo plazo -como sostenía el monetarismo- esa relación desaparece con el tiempo. La Curva de Phillips termina siendo vertical: en ese punto, una inflación de 10% o de 100% no logra reducir el desempleo.

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La experiencia argentina sugiere algo aún más grave. Cuando la inflación deteriora el ahorro, desalienta la inversión y destruye capital, el resultado de largo plazo puede ser exactamente el contrario: más inflación y más desempleo, simultáneamente.

La experiencia argentina sugiere algo aún más grave. Cuando la inflación deteriora el ahorro, desalienta la inversión y destruye capital, el resultado de largo plazo puede ser exactamente el contrario: más inflación y más desempleo (Foto: EFE)

La Argentina reciente ofrece un ejemplo elocuente. Décadas de inestabilidad monetaria no generaron crecimiento sostenido ni pleno empleo. Por el contrario, erosionaron salarios reales, desorganizaron el cálculo económico y deterioraron las condiciones para invertir y producir.

Una discusión central para el futuro argentino

Durante años, buena parte de la macroeconomía trató la no neutralidad del dinero como una anomalía transitoria. Sin embargo, la evidencia histórica muestra que manipular la moneda altera de manera profunda y duradera los incentivos económicos y la estructura de capital de una sociedad.

Comprender este punto es fundamental para la Argentina actual. El dinero no es un motor mágico de crecimiento, pero tampoco es una variable inocua que solo modifica precios nominales. Una moneda inestable destruye información, distorsiona decisiones y debilita las bases mismas de la producción.

Por eso, el debate sobre la neutralidad del dinero no es una discusión secundaria reservada a académicos. Es una cuestión central para cualquier país que aspire a construir estabilidad y crecimiento sostenido.

La evidencia histórica muestra que manipular la moneda altera de manera profunda y duradera los incentivos económicos y la estructura de capital de una sociedad

Precisamente, este es uno de los pilares que desarrollo junto a Javier Milei en nuestro libro: La batalla por la macroeconomía. Allí cuestionamos la idea, todavía dominante en muchos manuales, de que el dinero puede degradarse sistemáticamente sin consecuencias reales de largo plazo.

Sostenemos que existe una contradicción evidente en afirmar, por un lado, que el dinero facilita el intercambio y coordina la actividad económica, pero negar, por otro, que un dinero deteriorado por la inflación termine erosionando los cimientos de la economía real.

Adrián Ravier y Milei: Sostenemos que existe una contradicción evidente en afirmar, por un lado, que el dinero facilita el intercambio y coordina la actividad económica, pero negar, por otro, que un dinero deteriorado por la inflación termine erosionando los cimientos de la economía real

A lo largo del libro analizamos cómo la inyección monetaria secuencial modifica precios relativos, destruye capital y altera las decisiones de inversión. También proponemos repensar cuestiones fundamentales de la macroeconomía moderna: desde la Curva de Phillips y la teoría de los ciclos económicos hasta el papel de las expectativas y las reglas monetarias necesarias para evitar nuevas crisis.

La discusión de fondo es más amplia que la coyuntura argentina. Se trata de revisar hipótesis que dominaron gran parte de los siglos XIX y XX y preguntarnos si explican adecuadamente las crisis contemporáneas.

Porque solo comprendiendo que la manipulación monetaria distorsiona de manera permanente los incentivos y la estructura productiva podremos aspirar a una macroeconomía orientada a la creación genuina de riqueza, y no simplemente a la ilusión transitoria de prosperidad.

El autor es economista, diputado por La Pampa y presidente de La Libertad Avanza La Pampa