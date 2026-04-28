La Salada o el arte argentino de no ver lo que está a la vista

Thomas Khazki

En octubre de 1931, un tribunal federal de Illinois condenó a Alphonse Capone a once años de prisión. No por contrabando. No por los asesinatos de la masacre de San Valentín. No por la extorsión sistemática a miles de comercios de Chicago. Lo condenaron por evasión fiscal. Durante años, el gobierno estadounidense había intentado probar los delitos visibles del jefe del crimen organizado y había fracasado, entre testigos amenazados, policías comprados y jueces locales que preferían no mirar. Entonces cambiaron de estrategia. Pusieron a dos equipos a trabajar en paralelo: uno, el de Eliot Ness y sus Intocables, golpeaba las operaciones visibles de contrabando; el otro, conducido por Frank Wilson desde la Unidad de Inteligencia del Tesoro, revisó durante seis años más de dos millones de documentos para reconstruir el flujo del dinero. Cuando Capone entró a la cárcel, no entró por lo que había hecho. Entró por lo que no había declarado.

Esa historia, que hoy aparece en los manuales de investigación criminal del mundo entero, dejó una lección que en Argentina seguimos sin aprender. Cuando una organización es demasiado grande, demasiado visible y demasiado poderosa como para ser tocada por la vía directa, el Estado tiene el deber de rodearla por la economía. Se le sigue el dinero. Se le documenta el patrimonio. Se le prueba el desfasaje entre lo que declara y lo que gasta. Y con eso, se construye el caso. No es un atajo: es la forma moderna de investigar el crimen organizado. De ahí salió, cuatro décadas después, la ley RICO estadounidense, que permitió desmantelar a las cinco familias mafiosas de Nueva York persiguiendo patrones y no episodios. De ahí salió, también, todo lo que hoy en nuestro derecho llamamos lavado de activos, asociación ilícita con fines económicos y recupero de activos.

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Lo que se investigó en La Salada

Escribo esta columna porque esta semana, una Sala de la Cámara Federal de La Plata dictó la falta de mérito para los veintiún principales imputados en la causa conocida como La Salada, revocó los embargos millonarios sobre sus bienes y ordenó la libertad inmediata de todos los detenidos. La causa, tramitada ante el Juzgado Federal de Lomas de Zamora por el juez Luis Armella y llevada adelante por la fiscal federal Cecilia Incardona con el apoyo operativo de la Policía Federal Argentina, había sido una de las investigaciones por lavado de activos más ambiciosas que la justicia argentina intentó en años.

No exagero cuando digo ambiciosa. Durante más de dos años, el equipo fiscal reconstruyó una estructura con decenas de sociedades comerciales articuladas entre sí, identificó más de ciento sesenta personas vinculadas al circuito, analizó cuentas bancarias que registraban movimientos en efectivo por miles de millones de pesos sin correlato alguno con la actividad formal declarada, documentó patrimonios compuestos por decenas de propiedades, más de un centenar de vehículos y embarcaciones, y detectó gastos en el exterior incompatibles con los ingresos lícitos de los imputados. En un megaoperativo ejecutado en mayo de 2025 se realizaron decenas de allanamientos simultáneos, se incautaron más de cuatrocientos millones de pesos y dos millones de dólares en efectivo, flotas de vehículos de alta gama, máquinas de contar billetes instaladas en locales comerciales de fachada y documentación contable por volúmenes que obligaron a escanear material durante semanas.

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La magnitud no era un detalle. Era el dato. Según la prueba incorporada al expediente, el dinero no se contaba por billetes sino por bultos. En una escucha se discutía la posibilidad de construir una pista de aterrizaje privada en un predio propio. Hijos de veintiún años aparecían como titulares de camionetas importadas y cientos de millones de pesos en cuentas. La estructura tenía testaferros formalizados, residencias de lujo registradas a nombre de terceros, fideicomisos en Estados Unidos y sociedades offshore en Panamá y Nevada. Y todo esto ocurría en un mercado que los informes comerciales de Estados Unidos identifican, desde hace casi dos décadas, como uno de los principales focos de venta de mercadería falsificada del mundo.

La resolución y lo que elige no mirar

Frente a ese cuadro, la Cámara Federal de La Plata resolvió que no hay elementos suficientes para sostener el procesamiento. Dijo, con todas las letras, que la investigación no acreditó con precisión las condiciones de modo, tiempo y lugar del presunto lavado. Dijo que enumerar bienes de lujo no alcanza para probar origen ilícito. Dijo que describir tareas administrativas comunes no basta para configurar una asociación ilícita. Dijo que el procesamiento fue prematuro.

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Hablo con el respeto que merece cualquier decisión judicial, pero también con la franqueza que autorizan cuarenta años de oficio. Un tribunal de alzada que recibe un expediente con decenas de allanamientos, miles de millones de pesos en cuentas sin justificación económica, testaferros acreditados, sociedades offshore, prófugos internacionales, vehículos incautados y escuchas donde los propios imputados describen la logística del efectivo, y que devuelve ese expediente con la observación de que falta precisión sobre modo, tiempo y lugar, no está leyendo la causa. Está leyendo la causa que le hubiera gustado recibir. Son dos cosas distintas.

Lo más grave no es siquiera la revocación del procesamiento. La falta de mérito, en términos procesales, no es una absolución: deja la causa abierta y puede ser revisada. Lo grave es el mensaje. Lo grave es que los embargos caen, los bienes vuelven, los detenidos salen, y el trabajo de dos años se convierte, de un día para otro, en un expediente huérfano. Ese mensaje lo reciben tres actores al mismo tiempo. Lo reciben las fuerzas federales que arriesgaron personal, inteligencia y reputación en los operativos. Lo reciben los fiscales y jueces de primera instancia que todavía creen que vale la pena investigar estructuras y no hechos sueltos. Y lo reciben, sobre todo, los propios imputados, a quienes se les confirma, una vez más, que el tamaño protege.

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El paradigma que seguimos sin adoptar

Voy a decirlo sin rodeos, porque es la idea central de esta columna. El problema argentino con La Salada no empezó la semana pasada. Empezó el día en que decidimos seguir investigando el crimen organizado del siglo XXI con las herramientas mentales del siglo XX. Seguimos pidiéndole a una investigación de lavado de activos que pruebe cada transferencia como si fuera un hurto callejero. Seguimos exigiendo precisión milimétrica sobre modo, tiempo y lugar en operaciones diseñadas, precisamente, para impedir esa precisión. Seguimos tratando cada bien de lujo como si fuera un hecho aislado que debe ser atado de forma individual a un delito previo, cuando la esencia del lavado es exactamente lo contrario: la dilución del origen en una marea de movimientos legítimos.

El crimen organizado contemporáneo no deja recibos. Se estructura, se diversifica, cruza fronteras, formaliza testaferros, contrata abogados caros, adhiere a regímenes de regularización fiscal, constituye sociedades en jurisdicciones amables y viaja. Investigarlo con la lógica del caso por caso es una garantía matemática de fracaso. La única forma de llegar a las estructuras es hacer lo que hizo Frank Wilson en Chicago hace casi cien años: leer patrones. Desfasajes patrimoniales sistemáticos. Movimientos bancarios sin correlato comercial. Sociedades en cadena. Titularidades formales que no resisten el menor examen. Viajes, consumos y propiedades que la declaración jurada no explica. El conjunto es la prueba. El bosque, y no el árbol, es el caso.

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Argentina tiene en el papel todas las herramientas para hacer ese trabajo. Tiene la Ley de Lavado de Activos. Tiene la Ley del Imputado Colaborador. Tiene a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. Tiene unidades especializadas en las fuerzas federales. Tiene jueces y fiscales formados en investigación compleja. Lo que falta no está en el Boletín Oficial. Falta el convencimiento institucional de que investigar estructuras es tan legítimo como investigar hechos. Falta que los tribunales de revisión asuman que, cuando llega a sus manos una causa que reconstruye un entramado, su trabajo no es pedir que cada ladrillo sea probado por separado, sino evaluar si el edificio se sostiene. Falta, en definitiva, pasar del paradigma del expediente al paradigma de la red.

Una preocupación que excede al caso

Lo que está en juego con la resolución de esta semana no es el destino personal de los imputados de La Salada. Ellos tendrán su proceso, apelarán, se defenderán, y eso está bien: así funciona un sistema de garantías. Lo que está en juego es algo más grande. Cada vez que una megacausa de lavado se desarma por razones que tienen más que ver con el modelo mental del revisor que con la calidad real de la prueba, el país entero paga un costo invisible. Ese costo se llama desaliento. Se traduce en fiscales que dejan de armar causas complejas porque saben que no van a sobrevivir la apelación. Se traduce en fuerzas de seguridad que dedican recursos a lo que rinde políticamente en lugar de a lo que rinde estructuralmente. Se traduce en economías informales que crecen al amparo de una sola certeza: mientras se pueda diluir el origen del dinero, el resto es negociable.

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Y se traduce, sobre todo, en una señal hacia afuera. Argentina acaba de firmar compromisos internacionales específicos para combatir la falsificación de marcas y la criminalidad económica asociada a ella. Se comprometió con socios que miran de cerca lo que hacemos y, más importante, lo que no hacemos. Cuando una causa emblemática, instruida con medios modernos y con cooperación entre fuerzas, termina neutralizada en la alzada, la foto que exportamos es inequívoca. No es solo una derrota judicial. Es un síntoma.

Lo que viene y lo que debería venir

La causa no está cerrada. El Ministerio Público puede apelar, puede reforzar la prueba, puede profundizar la línea patrimonial y volver a ofrecer un cuadro más sólido. Ojalá lo haga. Pero ojalá también ocurra algo más grande y más necesario, que excede a este expediente: que empecemos, de una vez, a discutir en serio cómo se investiga el crimen organizado en la Argentina del siglo XXI. Que los tribunales, las fiscalías, las fuerzas federales y las universidades se sienten a revisar el paradigma probatorio. Que aceptemos que sin una mirada de patrones, de flujos, de redes y de estructuras, las megacausas van a seguir naufragando, una detrás de la otra, siempre por la misma razón: porque estamos mirando un mapa del mundo con una lupa diseñada para leer una carta.

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Al Capone no cayó porque Chicago descubrió quién había apretado cada gatillo. Cayó porque alguien decidió leer sus cuentas durante seis años. Esa decisión, la de cambiar el modo de mirar, no fue del azar. Fue una política de Estado. Ese es, todavía hoy, el umbral que Argentina tiene pendiente. No es un problema de leyes: es un problema de convicción.

Palabra final

Respeto profundamente la independencia del Poder Judicial y el derecho de defensa de cualquier persona imputada. Nada de lo que aquí se expone pone en discusión esa independencia ni ese derecho. Desde Fidelem Security Advisors, y a partir del análisis compartido por nuestro equipo interdisciplinario de consultores en seguridad, inteligencia estratégica e investigación criminal, fijamos una postura clara: lo que debe ser revisado es un modo de razonar que, aplicado de manera sistemática, deja al Estado argentino sin posibilidad real de desarticular las estructuras criminales que, a la vista de todos, operan durante décadas. Esa es una preocupación técnica y profesional, no una disputa con la Justicia.

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La Salada no es un mercado. Es una prueba de cuánto estamos dispuestos, como país, a mirar lo que está a la vista. De la respuesta que le demos va a depender, en gran medida, si la próxima megacausa va a tener sentido emprenderla. Porque cada vez que el trabajo de dos años queda en la nada, hay un comisario, un fiscal y un policía del interior profundo que cierran la carpeta y piensan lo mismo: para qué.