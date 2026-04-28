Opinión

Cuando la víctima tiene voz, la Justicia responde

Porque detrás de cada expediente hay una persona. Y detrás de cada persona, una historia que merece ser escuchada

Guardar
Una mujer en una campaña contra la violencia de género. (Freepik)
Una mujer en una campaña contra la violencia de género. (Freepik)

Hay decisiones judiciales que cambian las reglas del juego y otras que muestran hasta dónde esas reglas pueden llegar. Este caso pertenece a estas últimas: no sólo por su resultado —una condena a 8años de prisión—, sino porque evidencia el alcance de un camino iniciado con el fallo Santillán, que consolidó la autonomía de la querella frente al Ministerio Público Fiscal.

El caso comenzó como tantos otros: con una mujer que dejó de naturalizar determinadas conductas y se animó a hablar y denunciar. El 25 de septiembre de 2024, N.B.S. se presentó en la Oficina de Violencia Doméstica tras una sucesión de amenazas y hostigamientos por parte de su ex pareja. Lo que en un inicio aparecía como violencia verbal, con el tiempo se evidenció como una escalada de violencia física, sexual y psicológica.

PUBLICIDAD

Pero hubo algo que diferenció este caso de muchos otros y fue clave para la resolución final: la decisión de la víctima de no atravesar el proceso penal sola.

Ahí es donde aparece el rol central del Patrocinio Jurídico Penal Gratuito de la Ciudad. Un equipo interdisciplinario —abogados penalistas, psicóloga y trabajadora social— que no solo acompaña, sino que interviene estratégicamente para que el proceso judicial represente verdaderamente el interés de la víctima.

PUBLICIDAD

Este enfoque no es casual. Es el resultado de una decisión política clara impulsada por el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, de jerarquizar la agenda de víctimas y dotarla de herramientas concretas. En ese marco se creó y se consolidó la Dirección General de Asistencia a la Víctima, que tengo el honor de liderar.

Porque no alcanza con que la ley reconozca derechos. Hay que hacerlos efectivos. Y en este punto, la Ley 6.115 de la Ciudad marca un cambio sustancial: garantiza patrocinio jurídico para que la víctima pueda ejercer sus derechos y constituirse en querellante. No es un detalle técnico, sino una herramienta efectiva de acceso a la Justicia.

Este caso lo demuestra con claridad. Durante el juicio oral, el Ministerio Público Fiscal de la Nación solicitó la absolución del imputado. Sin embargo, el equipo del Patrocinio sostuvo la acusación, representando la voz y el interés de la víctima hasta el final. El resultado: el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 condenó al imputado a 8 años de prisión por abuso sexual en tentativa, abuso sexual con acceso carnal y amenazas reiteradas.

Sin querella y sin acusación fiscal, el juez no hubiese tenido más opción que absolver al imputado. Por eso es importante decirlo con claridad, la actuación fiscal es 1 fundamental, pero no siempre alcanza para representar plenamente a la víctima. El abogado de la víctima no reemplaza al fiscal: lo complementa, lo tensiona y, cuando es necesario, sostiene lo que la víctima necesita que se sostenga.

Ahora bien, este caso también deja otra enseñanza clave que no podemos eludir: es indispensable seguir fortaleciendo la capacitación de los fiscales en perspectiva de víctima. No se trata de cuestionar su rol, sino de potenciarlo. Incorporar de manera transversal la perspectiva de víctima permite comprender el impacto del delito, valorar adecuadamente la prueba en contextos de violencia y, sobre todo, acompañar de forma integral a quien atraviesa el proceso penal.

Una Justicia verdaderamente eficaz no es solo la que investiga y acusa, sino también la que escucha, comprende y representa adecuadamente.

Este resultado también habla de un equipo altamente capacitado, comprometido y con perspectiva, que trabaja todos los días para evitar la revictimización y garantizar que cada intervención tenga sentido. Porque detrás de cada expediente hay una persona. Y detrás de cada persona, una historia que merece ser escuchada.

Hoy, ese objetivo se cumplió. Y no es menor, es Justicia con la víctima en el centro.

Temas Relacionados

Violencia de géneroOpinión

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Salada o el arte argentino de no ver lo que está a la vista

Esa historia, que hoy aparece en los manuales de investigación criminal del mundo entero, dejó una lección que en Argentina seguimos sin aprender

La Salada o el arte argentino de no ver lo que está a la vista

Elon Musk y los pronósticos de un inminente postcapitalismo

Una economía de la sabiduría montada sobre la IA es posible. Pero no llegará como un regalo automático de la tecnología

Elon Musk y los pronósticos de un inminente postcapitalismo

Las causas de la mora en los créditos bancarios

La escalada de los atrasos en pagos de préstamos personales y tarjetas de crédito surge tras un período de tasas de interés bajas y expansión crediticia sin respaldo de ahorro genuino en el sistema financiero local

Las causas de la mora en los créditos bancarios

Agro peruano 2026: el motor que acelera la economía y conquista mercados globales

Perú es un proveedor confiable dentro de las cadenas globales de alimentos, en un contexto internacional marcado por la volatilidad climática y las exigencias crecientes de los consumidores

Agro peruano 2026: el motor que acelera la economía y conquista mercados globales

Es el petróleo, estúpido

Venezuela es el mejor negocio del continente y las empresas petroleras lo saben. Pero también saben que sin normas claras pueden volver a perder billones

Es el petróleo, estúpido
DEPORTES
Vanina Oneto, a 25 años del nacimiento de Las Leonas: “La vida es en manada, es más fácil si una está acompañada”

Vanina Oneto, a 25 años del nacimiento de Las Leonas: “La vida es en manada, es más fácil si una está acompañada”

Mano a mano con el manager de Colapinto: su impacto por el road show, por qué Argentina está lista para la F1 y el futuro de Franco

El espectacular triple sobre la chicharra de Michael Smith con el que Boca venció a San Martín y quedó a un paso de los cuartos

Se terminó la jornada 16 y arden las posiciones del Torneo Apertura: cómo están los cruces de playoffs y la última fecha

“No puede decir ‘mi corazón es rojo’”: el dilema futbolero que compartió Flavio Azzaro con un juguete de su hijo

TELESHOW
Vero Lozano tras ganar el Martín Fierro de la Moda 2026: “Es importante bancar la industria textil argentina”

Vero Lozano tras ganar el Martín Fierro de la Moda 2026: “Es importante bancar la industria textil argentina”

Brian Sarmiento versus Yipio en Gran Hermano Generación Dorada: quién es el último eliminado

El show de Gladys La Bomba Tucumana en su ingreso a Gran Hermano: entró cantando cumbia y llevó empanadas para todos

Reapareció Romina Orthusteguy, ex de Eduardo Carrera de Gran Hermano, y recordó el infierno que vivió junto a él

La pregunta de Anita Espasandín a Benjamín Vicuña y la reacción del actor: “¿Nos casamos?”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán afianza su relación con Rusia mientras Estados Unidos evalúa su propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz

El régimen de Irán afianza su relación con Rusia mientras Estados Unidos evalúa su propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz

Crisis en Cuba: el turismo se desplomó un 48% en el primer trimestre del año y golpeó una de las principales fuentes de divisas del país

El primer ministro británico enfrenta a una votación sobre una posible investigación parlamentaria por el escándalo de Peter Mandelson

Alerta en Costa Rica: detectan ilegalidades en el 100% de la pesca inspeccionada en una de las zonas más biodiversas del país

En fotos: Así es como un exbuque de Estados Unidos se transformó en el gran enemigo de la pesca ilícita en Costa Rica