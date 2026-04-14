Cuando el crimen se vuelve espectáculo

El caso de la Escuela N° 40 de San Cristóbal expone la influencia de comunidades digitales como True Crime Community en la criminalidad juvenil en Argentina.

El 30 de marzo pasado, en la Escuela N° 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, un adolescente de 15 años ingresó armado y mató de un disparo a su compañero Ian Cabrera, de 13. Hirió además a otros estudiantes. De no haber sido por la intervención de un asistente escolar, la fiscal general santafesina, María Cecilia Vranicich, lo dijo sin eufemismos: pudo haber sido una masacre. El chico llevaba cuarenta cartuchos de escopeta encima.

Lo que parecía un hecho trágico pero aislado tomó otra dimensión cuando las autoridades provinciales y nacionales confirmaron que el autor formaba parte de una red internacional conocida como True Crime Community (TCC), una subcultura digital que, lejos de la curiosidad intelectual por el delito, promueve la fascinación, la admiración y, en su franja más extrema, la imitación de asesinatos masivos. Según se informó oficialmente, en los últimos dos años se identificaron en el país quince casos vinculados a estas subculturas, y otros cuatro permanecen bajo análisis.

Durante cuatro décadas investigué homicidios, crimen organizado y delitos complejos. Puedo decirlo con conocimiento de causa: lo que ocurrió en San Cristóbal no es un caso policial convencional. Es la manifestación argentina de un fenómeno global que llevamos años subestimando.

De Truman Capote a TikTok

El true crime no nació con Netflix. Su pedigrí intelectual se remonta, por lo menos, a A sangre fría de Capote, a la crónica negra de mediados del siglo XX, a la criminología narrativa. En sus mejores versiones, aportó algo genuino: obligó a las sociedades a mirar el delito sin moralinas, expuso falencias institucionales, humanizó víctimas que el expediente reducía a foja. Hubo, y hay, true crime de calidad, hecho por periodistas serios, documentalistas rigurosos y académicos.

El problema no es el género. El problema es lo que ocurrió cuando el género se encontró con el algoritmo. En la última década, el true crime dejó de ser un nicho para convertirse en una maquinaria global de contenido: series, pódcast, reels, hilos en redes, canales enteros dedicados a diseccionar crímenes reales minuto a minuto. La lógica editorial fue reemplazada por la lógica del engagement: el clic manda, la pausa reflexiva molesta, la complejidad aburre. El resultado es un formato que desplaza la pregunta relevante, por qué ocurrió, qué falló, cómo se previene, por la pregunta rentable: qué pasó exactamente, en qué orden, con qué detalle. El morbo se profesionalizó.

La distorsión de la percepción

Aquí empieza el daño silencioso. Quien investiga crímenes sabe una verdad incómoda: la inmensa mayoría del delito real es opaco, repetitivo y aburrido. Robos en la vía pública, violencia intrafamiliar, economías delictivas barriales, fraudes digitales. Nada de esto se parece al asesino brillante que plantea un acertijo, ni al psicópata refinado de la miniserie del momento. El true crime industrial construye una imagen del delito donde abundan los casos extraordinarios y escasean los comunes. La ciudadanía, expuesta a esa dieta, termina sobreestimando unos riesgos y subestimando otros.

Más grave aún: se erosiona la comprensión de cómo funcionan realmente una investigación, un proceso penal, una pericia. Los jurados del mundo ya tienen nombre para el fenómeno: “efecto CSI”. La gente espera del trabajo policial lo que vio en la pantalla. Y cuando no lo obtiene, desconfía.

Lo que revela el caso Santa Fe

El caso de San Cristóbal introduce una dimensión que supera la discusión estética. Según explicaron las propias autoridades, no hubo bullying, no hubo brote psicótico, no hubo detonante individual. Hubo pertenencia. Hubo una comunidad digital internacional, derivada de la cultura fan construida alrededor de la masacre de Columbine, que ofrece a adolescentes un marco de sentido donde la violencia no es un medio sino un fin. Tras el ataque, la fiscal Vranicich denunció que aparecieron en redes páginas fandom celebrando al agresor y felicitándolo.

Esa es la frontera peligrosa del fenómeno: el momento en que el consumo pasivo se convierte en identidad, y la identidad en guion de acción. No es exclusivo de Argentina. Lo vienen advirtiendo, hace años, el FBI, Europol y los servicios de inteligencia europeos. Lo nuevo es que ya tenemos un muerto en un aula santafesina y una red de menores bajo análisis judicial.

¿Estamos preparados para investigar patrones?

Aquí quiero detenerme, porque esta es la pregunta que el expediente de San Cristóbal deja abierta y que ningún comunicado oficial puede cerrar. Durante un siglo, la investigación criminal argentina se construyó alrededor del caso. Un hecho, una víctima, un autor, una causa, una sentencia. Ese modelo funcionó razonablemente bien mientras el delito tuvo escala local: el homicida vivía a pocas cuadras, el estafador operaba en un barrio, la banda tenía jefe, territorio y rutina. El expediente era la unidad básica del oficio, y el buen investigador era el que sabía leer ese expediente mejor que nadie.

Ese mundo ya no existe. O mejor dicho, existe, pero ya no explica lo que está pasando. Lo que ocurrió en San Cristóbal no se entiende abriendo la carpeta de un chico. Se entiende mirando una red de quince casos en Argentina, cientos en el mundo, servidores en jurisdicciones extranjeras, comunidades digitales que se arman, mutan y se disuelven en semanas, y un sustrato cultural que cruza idiomas y continentes. La unidad mínima de análisis ya no es el caso. Es el patrón.

Y ahí aparece, con todas sus letras, la pregunta incómoda: ¿estamos preparados para investigar patrones en un mundo globalizado? Mi respuesta honesta, después de cuarenta años adentro del sistema, es que todavía no. No por falta de gente capaz, que la hay, y mucha. Por falta de marco mental. Seguimos formando investigadores para resolver casos individuales cuando lo que necesitamos, además, son analistas capaces de leer series temporales, identificar firmas de comportamiento, detectar contagio entre jurisdicciones, correlacionar datos de fuentes abiertas con registros oficiales, y entender que la evidencia más importante de un hecho puede estar en otro hecho, ocurrido a seis mil kilómetros, seis meses antes.

Ese cambio de paradigma no se decreta. Se construye. Implica incorporar al trabajo policial rutinas que hoy son excepción: análisis de inteligencia estratégica, no solo táctica; equipos estables de detección de patrones en lugar de comisiones ad hoc que se arman después de cada tragedia; formación cruzada con criminólogos, sociólogos, psicólogos y expertos en comportamiento digital; y una cultura institucional que premie al que ve venir un fenómeno, no solo al que resuelve el último episodio. La prevención real empieza ahí, en esa mirada. Antes de la escuela, antes del hogar, antes del protocolo. Empieza en la decisión de mirar distinto.

La dimensión internacional es parte constitutiva del problema, no un apéndice. Si el patrón es global, la investigación tiene que serlo también. Interpol, Ameripol, los convenios bilaterales, el Convenio de Budapest sobre ciberdelito al que Argentina adhirió, todos son herramientas disponibles. Lo que falta, más que instrumentos, es la convicción de usarlos como rutina y no como excepción, y la agilidad judicial para que la cooperación no se pierda en tiempos procesales pensados para otro siglo. Cuando el delito viaja a la velocidad de un servidor y la evidencia a la de un oficio diplomático, el desequilibrio está cantado.

Nada de esto discute la buena fe de quienes hoy conducen la seguridad pública. Discute algo más profundo y más largo: el modelo mismo con el que un país mira su propio delito. San Cristóbal no es una anécdota trágica ni una falla puntual de control. Es una señal. Nos está diciendo que la criminalidad del siglo XXI se organiza en capas que no siempre dejan huellas en la vereda de al lado, y que si no aprendemos a ver esas capas, vamos a seguir llegando tarde a cada hecho, asombrándonos cada vez.

Palabra final

El true crime no mató a Ian Cabrera. Lo mató un adolescente con una escopeta. Pero el ecosistema cultural que convirtió a ese adolescente en parte de una comunidad internacional de admiradores de la violencia es, también, parte del expediente. Ignorarlo sería un error de investigación. Peor: sería un error de país.

Cambiar el paradigma no es abandonar el caso. Es entender que, detrás de cada caso, hay un patrón esperando ser leído. Y que el oficio de investigar, si quiere seguir siendo útil, tiene que aprender ese otro idioma. No mañana. Ya.

Cuando el crimen se vuelve espectáculo, la primera víctima es la capacidad de entenderlo. La segunda, siempre, es alguien real.