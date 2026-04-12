Yo, el lápiz y el impuesto invisible: cómo el gravamen a los Ingresos Brutos encarece todo lo que se produce

¿Qué ocurre cuando a la red espontánea de coordinación de los agentes económicos se le agrega una carga fiscal acumulativa como el Impuesto a los Ingresos Brutos en la Argentina?

Yo, el lápiz es un ensayo liberal publicado en 1958 que explica, de manera simple, cómo funciona la economía de mercado. El texto narra, desde la perspectiva de un lápiz común, su propia historia. A través de esa voz, el economista estadounidense Leonard Read muestra que nadie en el mundo sabe por sí solo cómo fabricar un lápiz completo. Su producción exige la participación indirecta de miles de personas: quienes extraen el grafito, talan la madera, producen la pintura, fabrican las máquinas y transportan insumos.

Ninguna persona domina todo el conocimiento necesario, y la existencia de un lápiz depende de una red invisible de cooperación global, en la que miles de individuos aportan su trabajo, guiados por precios y señales del mercado.

La idea central es que este proceso complejo se coordina sin una autoridad central que lo dirija. Surge de manera espontánea gracias a la cooperación voluntaria, los precios y el sistema de mercado. El ensayo demuestra que el conocimiento está disperso entre millones de personas; la coordinación económica ocurre de forma espontánea, y el mercado permite producir bienes complejos sin planificación central. Es, en esencia, una defensa del funcionamiento del capitalismo y de la importancia de la libertad económica.

El conocimiento está disperso entre millones de personas; la coordinación económica ocurre de forma espontánea, y el mercado permite producir bienes complejos sin planificación central

Pero, ¿qué ocurre cuando a esa red espontánea se le agrega una carga fiscal acumulativa como el Impuesto a los Ingresos Brutos en la Argentina?

Para entenderlo, volvamos a escuchar al lápiz: «Yo, el lápiz… también pago impuestos»

«Mi historia comienza en un bosque», señala el lápiz de Read. La madera proviene de árboles talados, procesados y transportados. En Argentina, cada uno de esos pasos está alcanzado por el Impuesto a los Ingresos Brutos, un tributo provincial que grava la facturación y no la ganancia.

El productor forestal vende la madera y paga el impuesto.

El aserradero la transforma en tablillas y vuelve a pagar.

El transportista la traslada y también paga.

Y así comienza el efecto cascada.

El grafito, el caucho y el metal: una cadena gravada

El grafito, núcleo del lápiz, puede provenir de minas locales o ser importado.

En cada etapa -extracción, refinamiento, distribución- el impuesto vuelve a cobrarse. La goma de borrar, derivada del caucho, recorre su propia cadena productiva. Lo mismo ocurre con el metal que sujeta la goma. Cada proveedor incorpora en su precio no solo el costo y margen, sino también el impuesto ya abonado en las etapas anteriores.

El resultado: el lápiz acumula costos antes incluso de ser ensamblado.

La fábrica: acumulación de impuestos

Cuando todos los componentes llegan a la fábrica, el productor compra insumos que ya tienen impuestos acumulados. Pero eso no termina allí: al vender el lápiz terminado, vuelve a tributar Ingresos Brutos sobre el valor total de venta.

En otras palabras, el impuesto no solo se paga varias veces: se paga sobre sí mismo.

El impuesto no solo se paga varias veces: se paga sobre sí mismo

Este fenómeno, conocido como “impuesto en cascada”, altera el principio de neutralidad tributaria. A diferencia de un impuesto al valor agregado -donde normalmente se descuenta lo ya pagado en etapas previas- aquí no existe un mecanismo de compensación fiscal.

Distribución y venta: el tramo final, el más caro

El lápiz sale de la fábrica y pasa a mayoristas y minoristas. Cada uno vuelve a tributar sobre su facturación e incorpora ese costo al precio. Cuando finalmente el consumidor lo adquiere en una librería, paga una cadena de impuestos invisibles acumulados en cada etapa previa. El resultado: precios más altos, menor especialización y menor competitividad

El mensaje central de Yo, el lápiz es que la coordinación descentralizada permite producir bienes complejos de forma eficiente y a bajo costo. El Impuesto a los Ingresos Brutos modifica esa coordinación al introducir nuevas cargas a cada paso productivo.

Algunas consecuencias:

Precios más altos : el efecto cascada eleva el costo final.

Desincentivo a la especialización : las empresas tienden a integrar procesos para evitar múltiples imposiciones.

Menor competitividad : los productos locales resultan más caros frente a los importados.

Opacidad fiscal: el consumidor desconoce cuánto impuesto está pagando realmente.

«Yo, el lápiz… soy más caro de lo que debería» Si el lápiz pudiera hablar hoy en Argentina, tal vez reformularía su mensaje original. Ya no diría solamente que nadie sabe hacerlo completamente. También diría que su precio no refleja solo el conocimiento disperso del mercado, sino la acumulación de cargas fiscales superpuestas.

El problema no es la existencia de impuestos, sino su diseño

El problema no es la existencia de impuestos, sino su diseño. Cuando el sistema tributario interfiere en la red de cooperación que describe Leonard Read, el resultado es una estructura de precios alterada por la repetición de cargas fiscales.

El nuevo escalón: tasas municipales que replican el problema

A este esquema, ya distorsionado, se suma en los últimos años la proliferación de tasas y contribuciones municipales que, en la práctica, funcionan de manera similar al Impuesto a los Ingresos Brutos. Gravan la facturación o la actividad sin considerar la rentabilidad.

Así, el lápiz tributa en cada etapa provincial y también en cada jurisdicción local donde se produce, transporta o vende. El resultado es una doble carga: una provincial y otra municipal, que se superponen.

Este fenómeno incrementa la carga tributaria total, profundiza la pérdida de competitividad y refuerza el carácter invisible del impuesto. El consumidor final no lo ve en una etiqueta, pero lo paga en cada centímetro de madera y en cada trazo de grafito.

El autor es economista