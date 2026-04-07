El costo de no hacer: por qué la inacción en Inteligencia Artificial está hipotecando el futuro corporativo

"Muchas de nuestras organizaciones operan bajo criterios informales, cuando la IA exige una disciplina de procesos y métricas claras", asegura el autor (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el panorama corporativo actual, nos encontramos frente a una paradoja fascinante y, a la vez, sumamente peligrosa. Mientras la capacidad técnica de la Inteligencia Artificial crece a un ritmo exponencial, una gran parte de las organizaciones, sean las grandes corporaciones globales como las empresas locales, parecen haber caído en un estado de estupefacción estratégica. Este fenómeno, que podemos identificar como “parálisis por análisis”, no nace de una carencia tecnológica, sino de una profunda confusión en la interpretación de los datos que miden el éxito de estas implementaciones.

El epicentro de esta parálisis suele ser una cifra que ha circulado con insistencia en directorios y medios de negocios: un estudio del MIT que, supuestamente, afirma que el 95% de las inversiones en IA no tienen retorno. Lo que el estudio del MIT realmente señala es que el 95% de las inversiones en IA no tienen un retorno medido. Esta distinción no es un matiz semántico; es una diferencia fundamental que está definiendo quiénes ganarán la carrera de la competitividad en los próximos años.

Hoy en día, muchas empresas se autodenominan “pioneras” simplemente por haber adquirido licencias masivas de herramientas como ChatGPT, Gemini, Claude o Copilot. El problema radica en que están tratando estas herramientas bajo la misma lógica con la que gestionan el correo electrónico o WhatsApp: como servicios esenciales cuya utilidad se asume, pero cuyo impacto en la última línea del balance no se cuantifica rigurosamente.

Muchas empresas se autodenominan “pioneras” simplemente por haber adquirido licencias masivas de herramientas como ChatGPT, Gemini, Claude o Copilot

Al no existir métricas claras sobre la mejora en la calidad del trabajo o la eficiencia de los equipos, los directivos terminan dudando del valor real de la inversión. Ante la duda y frente a un escenario que cambia a velocidad de vértigo, muchas organizaciones optan por la inacción, postergando movimientos estratégicos vitales aun sabiendo que el costo de no hacer nada será altísimo en el corto plazo.

¿Qué separa a los verdaderos pioneros de aquellos que solo están experimentando?

La diferencia es la integración de la IA en el núcleo del negocio con métricas concretas. Mientras que los experimentadores se quedan atrapados en pilotos aislados y carentes de accountability, las empresas líderes priorizan casos de uso por su impacto y rediseñan sus procesos operativos para que la IA sea un componente estructural. Para estas organizaciones, el beneficio económico no es una promesa abstracta, sino que se traduce en menos horas manuales, ciclos de trabajo más cortos, una estructura mucho más escalable y una conversión comercial superior.

A nivel regional, en Argentina y América Latina, nos enfrentamos a barreras estructurales específicas que dificultan esta transición. El primer gran obstáculo es el talento: aunque el nivel técnico en nuestro país es excepcionalmente alto, el personal especializado es escaso, costoso y objeto de una disputa global. El segundo es la infraestructura de datos: es imposible entrenar o implementar un modelo eficiente sobre silos de información desordenada o incompleta. Finalmente, nos topamos con una cultura de medición aún inmadura; muchas de nuestras organizaciones operan bajo criterios informales, cuando la IA exige una disciplina de procesos y métricas claras. A menudo se argumenta que el presupuesto es la barrera, pero la realidad es que el costo de la tecnología ha bajado drásticamente; el verdadero costo reside en cambiar la forma en que trabajamos.

Incluso el sector agroindustrial está aplicando IA para el procesamiento de imágenes satelitales y la optimización de riego

A pesar de esto, el retorno de inversión más inmediato ya es visible en sectores con alto volumen de interacción, como el retail, el consumo masivo, el e-commerce y el área comercial de la salud. En Argentina, industrias como la Fintech y la Legaltech están marcando el camino. Gigantes como Mercado Libre, unicornios como Ualá y grandes estudios jurídicos ya utilizan la IA para scoring crediticio, detección de fraude y revisión automatizada de contratos con resultados tangibles. Incluso el sector agroindustrial está aplicando IA para el procesamiento de imágenes satelitales y la optimización de riego, demostrando que la tecnología es transversal a la matriz productiva.

Un ejemplo internacional contundente es el de Reddit, que mediante la implementación de agentes de IA redujo el tiempo de resolución en ciertos flujos de soporte en un 84%, pasando de casi 9 minutos a poco más de un minuto por consulta. En nuestra propia experiencia hemos visto transformaciones similares: procesos de presupuestación técnica que antes demandaban 10 horas de trabajo senior, ahora se completan en menos de 2 horas gracias a agentes entrenados. Esto no es “reemplazo”, es un “aumento de capacidades”. La IA acelera la investigación y la creación de versiones iniciales, permitiendo que el humano se concentre en lo más valioso: el criterio, la validación y la toma de decisiones finales. La IA acelera, el equipo decide.

Sin embargo, este avance debe ir acompañado de una responsabilidad técnica y ética. Un dato alarmante es que, de los 800 millones de usuarios de OpenAI reportados recientemente, solo el 5% utiliza licencias que garantizan la privacidad de la información. El 95% restante está alimentando modelos públicos con estrategias, contratos y datos confidenciales, lo que representa una amenaza estratégica severa. Las empresas líderes resuelven esto con despliegues privados, APIs con contratos claros y procesos de validación humana para evitar sesgos y alucinaciones del modelo.

Para las PyMEs, el mensaje es de esperanza, pero también de urgencia. Herramientas como ManyChat, Make o Notion AI han democratizado el acceso a capacidades que antes eran exclusivas de las grandes corporaciones. Hoy, una pequeña empresa de cinco personas puede operar con la eficiencia de una de veinte si tiene la velocidad necesaria para bajar la IA a procesos concretos. La ventaja competitiva ya no depende solo del tamaño del presupuesto, sino de la agilidad para ejecutar y medir.

Hacia adelante, la competencia más valorada en el liderazgo no será saber programar, sino tener el criterio para evaluar los resultados de la IA. El líder del futuro debe ser capaz de distinguir un resultado plausible, pero incorrecto de uno excelente, rediseñar flujos de trabajo completos y gestionar la resistencia humana al cambio dentro de sus equipos. En conclusión, debemos superar el espejismo de los estudios malinterpretados y la parálisis que estos generan. La IA ya no es una opción de laboratorio, es el motor de la productividad moderna. Aquellos que se atrevan a medir lo que hoy parece invisible, serán quienes lideren el mercado de mañana.

El autor es cofundador y CEO de The App Master