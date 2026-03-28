Opinión

Oficios: una opción estratégica en el debate sobre el trabajo y los ingresos

La política pública debe garantizar capacitación de calidad y tecnología actualizada para ampliar el acceso al mundo laboral

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La viralización de la teoría del palo y medio generó un debate sobre los salarios y oportunidades laborales para jóvenes. (REUTERS/Jaimi Joy)
La viralización de la teoría del palo y medio generó un debate sobre los salarios y oportunidades laborales para jóvenes. (REUTERS/Jaimi Joy)

En las últimas semanas, el debate sobre los salarios volvió a ocupar el centro de la conversación pública. La viralización en redes sociales y medios de comunicación de la llamada “teoría del palo y medio” (donde una influencer asegura que sin importar oficio, profesión o rubro casi todos los jóvenes cobran esa misma suma), puso en agenda una pregunta que atraviesa a miles de trabajadores: cuánto se gana hoy y qué trayectorias ofrecen mejores oportunidades.

Más allá de las estadísticas, el fenómeno revela la necesidad de ampliar la mirada sobre las opciones formativas y laborales disponibles. En ese contexto, algunos oficios están recuperando protagonismo. Electricistas, plomeros, carpinteros y otros perfiles técnicos forman parte de actividades esenciales para la vida cotidiana y el funcionamiento productivo, en sectores donde la inteligencia artificial y la automatización todavía no pueden reemplazar el trabajo manual especializado. Cada hogar, comercio e industria requiere habilidades concretas para instalar, reparar y construir.

Durante años, menos jóvenes optaron por seguir estas formaciones técnicas, lo que generó en varios sectores un recambio generacional insuficiente. ¿O, acaso, quién conoce un taller mecánico donde no predominen las canas? Hoy, con una demanda sostenida y una oferta limitada de mano de obra calificada, estos perfiles vuelven a ser altamente valorados.

El debate no es profesión versus oficio. Ambas son trayectorias válidas y necesarias. El punto es reconocer que la formación técnica ya no es un plan B, sino una opción legítima, con salida laboral real, especialización y posibilidades de desarrollo profesional.

Además, muchos jóvenes valoran aspectos que estos trabajos permiten, como la independencia, organización de tiempos, posibilidad de emprender y de construir una trayectoria autónoma basada en habilidades concretas. En este escenario, la política pública tiene el rol central de facilitar el acceso a una capacitación de calidad, con tecnología actualizada y formación práctica, que amplíe oportunidades y democratice el acceso al mundo del trabajo.

Desde la Agencia de Habilidades para el Futuro se impulsan más de 670 ofertas educativas orientadas al desarrollo de competencias para el empleo, con iniciativas como Talento Tech, programas de terminalidad educativa como SecundarT, propuestas de primer acercamiento al mundo laboral como Construí tu Futuro para jóvenes, y capacitaciones destinadas a emprendedores en un innovador Centro de Simulación, que buscan iniciar o fortalecer sus proyectos.

La discusión sobre ingresos es importante. Pero también lo es preguntarnos qué habilidades necesita hoy el mercado laboral y cómo garantizamos que más personas puedan desarrollarlas. Revalorizar los oficios no es mirar al pasado. Es entender hacia dónde se mueve el trabajo en el presente.

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