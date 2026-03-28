El mito de la omnipotencia: Estados Unidos, Irán y los límites del poder militar

La guerra asimétrica implementada por Irán destaca la importancia de la resistencia frente a la capacidad destructiva estadounidense. (REUTERS/Toby Melville)

Durante décadas, gran parte del mundo —y también muchos en América Latina— creyó que Estados Unidos podía hacer prácticamente cualquier cosa en cualquier lugar del planeta. Las guerras del Golfo, la invasión a Irak en 2003, las intervenciones en los Balcanes y su abrumadora superioridad tecnológica parecían confirmarlo. Sin embargo, los conflictos del siglo XXI, y en particular la confrontación con Irán, vuelven a mostrar algo incómodo: la mayor potencia militar del mundo no siempre puede imponer su voluntad política.

La idea de que destruir al enemigo equivale a ganar la guerra no solo es incorrecta; es una de las simplificaciones más persistentes del análisis geopolítico. La experiencia reciente demuestra lo contrario. Ganar una guerra no es destruir bases, tanques o aviones; es lograr el objetivo político que justificó el conflicto. Dicho de otra manera: destruir no es lo mismo que ganar.

Estados Unidos ganó casi todas las batallas en Vietnam y perdió la guerra. Tomó Bagdad en tres semanas pero nunca logró estabilizar Irak. Estuvo veinte años en Afganistán para que finalmente los talibanes volvieran al poder. No perdió por falta de poder, sino por exceso de confianza en lo que ese poder podía lograr. Las superpotencias ya no suelen perder las guerras militares, pero muchas veces no pueden ganar la guerra política.

Irán entendió esta lógica hace décadas. Desde la revolución islámica de 1979, asumió que no podía competir con Estados Unidos en una guerra convencional. Entonces desarrolló otra forma de conflicto: la guerra asimétrica. Misiles balísticos, drones baratos, milicias aliadas, ataques indirectos, guerra naval limitada, ciberataques y, sobre todo, la capacidad de alargar cualquier enfrentamiento. Irán no necesita ganar; necesita no perder. Y en la guerra moderna, muchas veces no perder es ganar.

En las guerras del siglo XXI aparece una idea clave: el fuerte domina el espacio y el débil domina el tiempo. Estados Unidos puede destruir objetivos, infraestructura y capacidades militares en casi cualquier lugar del mundo. Pero Irán puede resistir, adaptarse y prolongar el conflicto. Y en ese terreno, el tiempo se convierte en un arma estratégica. El que logra sostenerse más tiempo, muchas veces condiciona el resultado político.

Esto también explica por qué algunas potencias pueden sostener guerras largas mientras otras enfrentan límites más estrictos. No es solo una cuestión militar. Las democracias tienen opinión pública, elecciones, mercados financieros, aliados y costos reputacionales. Las guerras largas no solo desgastan ejércitos; desgastan sociedades. Por eso, muchas guerras modernas no se pierden en el campo de batalla, sino en el frente político interno.

Este punto también ayuda a entender el contraste con Rusia en Ucrania. Para Moscú, la guerra en Ucrania es percibida como un asunto estratégico y de seguridad nacional en su propia frontera. Para Irán, un conflicto con Estados Unidos puede ser una cuestión de supervivencia del régimen. En cambio, para Washington, los conflictos en Medio Oriente suelen ser guerras limitadas, lejos de su territorio y sin una amenaza directa a su supervivencia. Y los países pelean de manera muy distinta cuando creen que están luchando por su supervivencia que cuando pelean guerras limitadas. No es lo mismo una guerra existencial que una guerra opcional.

Existe una idea muy extendida: si Estados Unidos quisiera, podría destruir completamente a Irán. Probablemente sea cierto en términos militares. Pero hacerlo implicaría una guerra total con consecuencias globales enormes: petróleo disparado, crisis energética, inflación mundial, mercados en caída, desestabilización regional y el riesgo de escaladas mayores. El problema no es si puede hacerlo, sino si le conviene hacerlo. Y la respuesta, muchas veces, es no.

Ser superpotencia no significa poder hacer cualquier cosa. Significa poder escalar más que nadie, pero elegir no escalar cuando el costo supera el beneficio. Destruir un país es relativamente fácil; construir un orden político estable es lo verdaderamente difícil.

Aquí aparece una de las grandes paradojas del poder estadounidense. Estados Unidos no es solo una potencia militar; es el principal garante del sistema económico y financiero internacional. Su poder depende de la estabilidad de ese sistema. Por eso, muchas veces no puede usar toda su fuerza sin poner en riesgo el mismo orden que sostiene su liderazgo. La paradoja es clara: no puede destruir el sistema sin debilitar su propio poder.

Entonces surge la pregunta inevitable: si Irán sobrevive y el régimen sigue en pie, ¿Estados Unidos pierde? No necesariamente. Pero tampoco gana completamente. En muchas guerras contemporáneas, el resultado no es victoria o derrota, sino algo más ambiguo: ambos lados declaran victoria y el conflicto queda abierto.

La guerra moderna está llena de empates estratégicos, conflictos prolongados y resoluciones incompletas. La rendición incondicional, típica del siglo XX, es cada vez más rara. Hoy, muchas guerras terminan cuando continuar peleando cuesta más que negociar.

También se habla del “mal ejemplo”: la idea de que resistir a Estados Unidos incentiva a otros países a desafiarlo. Pero ese argumento omite algo clave. Resistir es posible, sí. Pero el costo es altísimo: sanciones durante décadas, economías debilitadas, aislamiento internacional, presión militar constante y riesgo permanente de escalada. El mensaje no es que desafiar a Estados Unidos es gratis, sino que se puede resistir, pero pagando un precio muy alto.

La gran lección geopolítica es que el poder en el siglo XXI es más complejo que nunca. Ya no es solo militar. Es económico, tecnológico, financiero, informativo, energético y político. Las guerras no se deciden únicamente en el campo de batalla, sino en los mercados, en la opinión pública, en la diplomacia y, sobre todo, en el tiempo.

Estamos entrando en un mundo de guerras largas, limitadas y ambiguas, donde nadie gana completamente y nadie pierde completamente. Conflictos donde el objetivo no es conquistar territorios, sino desgastar al adversario, contenerlo y obligarlo a convivir con un equilibrio inestable.

Estados Unidos sigue siendo la mayor potencia militar del mundo. Pero la omnipotencia que muchos imaginaban nunca existió realmente. El poder siempre tiene límites, incluso para las grandes potencias. En el siglo XXI, el poder ya no se mide solo por la capacidad de destruir, sino por la capacidad de imponer un resultado político.

Porque en la guerra moderna no siempre gana el más fuerte. Muchas veces gana el que resiste más tiempo.