El fantasma del desempleo y el consumidor “hacker”

Un 57% de los argentinos utiliza sus ahorros para cubrir gastos diarios, según un relevamiento nacional (Foto: Imagen Ilustrativa Infobae)

La economía argentina nos somete a una de sus clásicas pruebas de resistencia, donde la macro y la microeconomía parecen viajar a distintas velocidades. Por un lado, los indicadores muestran señales de estabilización tras la tormenta: la inflación frenó su escalada vertiginosa y el tipo de cambio transita una tensa calma. Sin embargo, al bajar a la economía real, a la calle, a las góndolas y al presupuesto de los hogares, el clima es de una profunda cautela. La recesión se palpa a diario en la retracción de los volúmenes de venta, las persianas que bajan y las familias haciendo malabares inéditos para cubrir sus gastos corrientes.

Para entender cómo esta tensión reconfigura el humor social y las decisiones de compra, desde Trendsity realizamos una nueva investigación a nivel nacional sobre 500 casos, en alianza con QuestionPro. Los resultados revelan un cambio de época: el mapa de los temores mutó y obligó a las personas a adoptar estrategias de supervivencia cada vez más sofisticadas.

Hoy, la desaceleración de los precios dejó al descubierto la crudeza del parate económico. Este freno de mano está directamente ligado a las nuevas angustias de los argentinos. A fines de 2025, la “falta de trabajo” era la principal preocupación para apenas el 8% de la población. Hoy, el fantasma del desempleo despertó con una fuerza arrolladora, saltando a casi el 18% como principal preocupación y alcanzando a y empatando en el primer lugar con la preocupación por la “economía general”. La inflación, aquel antiguo monstruo indomable, cayó al cuarto lugar (10%).

Cuando consultamos todas las problemáticas que hoy le quitan el sueño, 45% confiesa estar atravesado por el temor a perder el empleo y la disminución de la actividad. La inflación, si bien sigue doliendo, ya no es la única dueña de las preocupaciones cotidianas: el temor de hoy es bifronte, asusta la llegada de los servicios y aterra la posibilidad de quedarse sin empleo para pagarlos.

El temor al desempleo iguala a la preocupación por la economía general y desplaza a la inflación al cuarto lugar entre los principales problemas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ahogo es tan palpable que un 57% de los encuestados admite estar usando sus ahorros para afrontar gastos diarios, y un 46% confiesa que ha empezado a postergar el pago de vencimientos de algunos servicios para lograr oxigenar el mes.

En este contexto de presupuestos al límite, aquel “consumidor peregrino” que caminaba buscando precios evolucionó hasta convertirse en un verdadero consumidor microestratega, que opera en “modo hacker”. Impulsado por un deseo de consumir que se niega a apagarse, pero que choca de frente con la restricción de sus ingresos, este perfil despliega un escrutinio constante y absoluto.

A esta optimización extrema se le suma un fenómeno psicológico: el consumidor necesita sentir que logra "hackear la realidad" en pequeñas microdosis y defender su dignidad. Frente a un contexto que lo excede, aplicar ciertas tácticas cotidianas le devuelve una vital sensación de control y empoderamiento.

Los consumidores en Argentina priorizan la búsqueda de precios y migran hacia marcas alternativas para proteger su poder adquisitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy, para no quedarse afuera, el consumidor aplica una microestrategia que se refleja en números contundentes:

Migración y cambio de marcas: Se quebró la lealtad ciega a las etiquetas de siempre. Un 69% de los encuestados ya migró definitivamente hacia opciones más económicas, abrazando sin prejuicios las marcas propias de los supermercados y alternativas emergentes si la ecuación precio-calidad, o precio-calidad äceptable´, les cierra.

Alternancia de canales: un 70% analiza ofertas o promociones para fraccionas sus compras en diferentes formatos o canales.

Ingeniería financiera cotidiana: El 75% transfiere su sueldo a billeteras virtuales apenas lo cobra para generar rendimientos diarios.

Auditoría de compras y recortes: El 81% investiga exhaustivamente (redes, reseñas, tutoriales) antes de realizar un gasto para no “tirar la plata”, y un 77% redujo los pedidos de delivery para volcarse a alternativas más rendidoras como la cocina casera.

Sería un error gravísimo creer que esta hiper-racionalidad significa el fin del deseo. Las personas auditan con lupa la luz o cambian de marca justamente para proteger sus espacios de gratificación. De hecho, más del 42% sostiene la expectativa de poder consumir algo o mucho más en los próximos meses. El impulso y el “gustito” que gratifican siguen vivos, pero requieren de una validación inteligente.

El consumidor en modo hacker castiga la especulación y los falsos descuentos. En un momento donde no hay margen para equivocarse, la gente premia a las empresas que logran sintonizar con su realidad. Al profundizar sobre qué esperan del mercado, la Accesibilidad (51%) es lógicamente una condición excluyente, pero debe estar obligatoriamente respaldada por la Confianza (44%), la Seguridad (31,6%) y la Transparencia (29,8%).

Entender que el deseo de consumir sigue intacto, y ofrecer propuestas de valor que le permitan al cliente sentir que hizo una compra ganadora, será la llave maestra para acompañar a los consumidores y liderar la recuperación que se espera.