El Acuerdo UE-Mercosur ante su definición

El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Mercosur enfrenta ritmos opuestos de ratificación en ambos bloques. (REUTERS/Cesar Olmedo)

El cronograma del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Mercosur atraviesa hoy una paradoja de velocidades que pone a prueba los mecanismos de la diplomacia parlamentaria y el derecho internacional. Mientras en Sudamérica el bloque ha demostrado una agilidad legislativa inusual, enviando una señal de pragmatismo al mundo, en Europa el proceso ha quedado supeditado a los tiempos procesales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Sin embargo, los acontecimientos de este primer trimestre de 2026 permiten vislumbrar, por fin, la arquitectura definitiva de este histórico vínculo transatlántico.

Mercosur: Una ratificación en tiempo récord A diferencia de procesos de integración anteriores, marcados por la morosidad y las asimetrías políticas, los socios del Mercosur han ejecutado una estrategia de validación interna contundente. El objetivo ha sido claro: eliminar cualquier excusa de “falta de voluntad” desde el Sur.

Tras la firma en Asunción el pasado 17 de enero, los trámites parlamentarios avanzaron con una celeridad sin precedentes. Brasil y Argentina lideraron el proceso; en nuestro país, el Senado otorgó su aprobación el 26 de febrero con una mayoría que superó las fracturas partidarias, entendiendo el acuerdo como una política de Estado necesaria para la inserción global. Uruguay hizo lo propio a principios de marzo, y finalmente, el 18 de este mes, la Cámara de Diputados de Paraguay completó el círculo.

Esta ratificación “en bloque” en menos de sesenta días no solo otorga vigencia jurídica interna al tratado, sino que traslada toda la presión política a Bruselas. El Mercosur ha cumplido su parte del contrato; ahora, la pelota está en el campo de las instituciones europeas, que deben resolver sus tensiones internas entre la apertura comercial y el proteccionismo regulatorio.

Unión Europea, el dictamen del Abogado General En el complejo laberinto judicial de la UE, el reciente dictamen del Abogado General ante el TJUE ha operado como una brújula necesaria. Es fundamental recordar que, aunque sus conclusiones no son vinculantes para los jueces del TJUE, su autoridad técnica suele anticipar el sentido del fallo final en la gran mayoría de los casos.

El Abogado General ha validado la controvertida tesis de la “competencia exclusiva” de la Unión para la parte comercial del acuerdo. En su análisis, sostiene que la estructura de “división” (splitting) —que separa los capítulos arancelarios de los de diálogo político y cooperación y que explicáramos en Infobae en enero último— es jurídicamente válida bajo el Derecho Originario de la Unión.

Según el dictamen, la Comisión no ha incurrido en un exceso de poder al proponer este formato, siempre que las disposiciones sobre protección de inversiones (que sí requieren ratificación nacional) permanezcan en el pilar de asociación mixta. Este razonamiento debilita significativamente la posición de aquellos sectores del Parlamento Europeo que buscaban anular el proceso alegando vicios de forma o una supuesta “hurto de competencias” a los Estados miembros.

El escenario del pronunciamiento: ¿Hacia una sentencia salomónica? Con este antecedente, el escenario más probable para el fallo definitivo del TJUE, esperado para las próximas semanas, apunta a lo que podríamos denominar un voto de confianza condicionado. Los juristas de Luxemburgo enfrentan el desafío de preservar la seguridad jurídica sin bloquear la acción exterior de la Unión.

Es altamente probable que el Tribunal confirme la legalidad del Acuerdo Comercial Interino, permitiendo su aplicación provisional. No obstante, se espera que la sentencia incluya “salvaguardas interpretativas”. Esto significa que el TJUE podría exigir precisiones técnicas sobre el mecanismo de solución de controversias y, especialmente, sobre cómo las nuevas normas ambientales de la UE se armonizan con los compromisos del Mercosur. El Tribunal no bloqueará el acuerdo, pero definirá con precisión “las reglas del juego” para evitar que el pilar comercial colisione con los objetivos climáticos de la Unión.

Conclusión: La ventana de mayo y la nueva institucionalidad Si el TJUE sigue la línea del Abogado General, el Parlamento Europeo se quedará sin el “escudo jurídico” que motivó su consulta en enero. Políticamente, será insostenible para la Eurocámara seguir postergando una votación que ya cuenta con el aval técnico de Luxemburgo y la ratificación plena de todo el Mercosur.

Estamos ante una oportunidad histórica donde el Derecho de la Integración debe servir para dar previsibilidad y no como una herramienta de obstrucción sistemática. La fecha del 1 de mayo de 2026 para el inicio de la vigencia provisional no es solo un objetivo diplomático, sino un escenario jurídicamente sólido. Superado el examen del Tribunal, el desafío dejará de ser legal para pasar a ser operativo: transformar un texto de miles de páginas en una realidad institucional que fortalezca a ambos bloques en un orden global cada vez más fragmentado.