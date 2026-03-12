Entre la protección y la responsabilidad: el nuevo Régimen Penal Juvenil y un debate que merece más profundidad

Familiares de víctimas acompañaron la sanción de la reforma del Régimen Penal Juvenil en el Senado (Foto: Gustavo Gavotti)

Después de 45 años, la Argentina finalmente dejó atrás el Régimen Penal Juvenil heredado de la última dictadura. No es un detalle menor. Durante décadas, la Ley 22.278 sobrevivió a reformas constitucionales, a la incorporación de tratados internacionales de derechos humanos y a innumerables críticas académicas que señalaban su carácter anacrónico. Su permanencia era, en muchos sentidos, una anomalía democrática.

La sanción de la Ley 27.801 busca cerrar ese ciclo. Moderniza el sistema, incorpora garantías procesales claras y diseña un esquema de intervención más acorde con los estándares contemporáneos de justicia juvenil.

Sin embargo, como ocurre con toda reforma penal de envergadura, el debate público quedó rápidamente reducido a un solo punto: la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

La discusión es legítima. Pero también exige algo que suele escasear en el clima de época: un mínimo de rigor.

Durante años, el sistema jurídico argentino convivió con una paradoja difícil de sostener. Por un lado, el discurso institucional afirmaba que los adolescentes debían ser tratados bajo un paradigma de protección integral. Por el otro, el régimen vigente permitía intervenciones estatales extremadamente amplias, incluso privaciones de libertad, sin las garantías propias del proceso penal. Se trataba de un modelo tutelar que, bajo el pretexto de proteger, habilitaba decisiones profundamente discrecionales sobre la vida de los menores.

Ese esquema no sólo era problemático desde el punto de vista constitucional. También era, en muchos casos, injusto.

La nueva ley intenta corregir esa distorsión. Y lo hace introduciendo un principio que el sistema anterior evitaba enfrentar con claridad: la responsabilidad penal juvenil, dentro de límites estrictos y con garantías reforzadas.

La reacción crítica frente a la baja de la edad de imputabilidad suele partir de una premisa comprensible pero incompleta: que ampliar la intervención penal sobre adolescentes necesariamente implica un retroceso en materia de derechos. Sin embargo, esa conclusión pasa por alto un dato central. La pregunta relevante no es si el Estado interviene o no frente a determinados hechos cometidos por adolescentes, sino cómo interviene.

La reforma plantea una intervención judicial controlada y la aplicación de sanciones graduadas bajo parámetros estrictos. Incluso se prohíben expresamente penas desproporcionadas, como la prisión perpetua, y se fijan límites claros a la duración de las sanciones privativas de libertad.

Desde luego, la decisión de fijar la edad de responsabilidad penal en los 14 años abre un debate jurídico relevante. Algunos sectores sostienen que la Convención sobre los Derechos del Niño desaconseja ese umbral. Pero conviene recordar que el propio sistema internacional no establece una edad mínima uniforme y reconoce a los Estados un margen razonable de configuración normativa. De hecho, numerosos países con sistemas de protección robustos establecen edades similares o incluso inferiores.

Reducir el debate a una presunta incompatibilidad automática con el derecho internacional simplifica una discusión que es, en realidad, mucho más compleja.

La verdadera cuestión de fondo es otra: cómo equilibrar protección y responsabilidad dentro de un sistema que reconozca la especial situación de los adolescentes sin negar la gravedad de ciertos hechos. Porque ignorar ese problema tampoco contribuye a una política pública seria.

En ese sentido, la reforma introduce herramientas que apuntan en la dirección correcta. La privación de libertad aparece expresamente como última ratio. Se priorizan medidas socioeducativas, programas de capacitación, mediación penal juvenil, reparación del daño y seguimiento interdisciplinario. El objetivo declarado no es castigar por castigar, sino intervenir de manera que el adolescente comprenda el daño causado y pueda reencauzar su trayectoria vital.

La justicia juvenil moderna no se construye negando la responsabilidad; se edifica, antes bien, dentro de un sistema que privilegie la reintegración social.

Por supuesto, el éxito de ninguna reforma legislativa se agota en su texto. La eficacia del nuevo régimen dependerá, en gran medida, de su implementación concreta. La creación de equipos técnicos interdisciplinarios, la capacitación de operadores judiciales, la existencia de institutos especializados y la disponibilidad de programas socioeducativos no son detalles administrativos: son la condición de posibilidad para que el sistema funcione como fue pensado.

Tales dispositivos creados por la ley son esenciales; si fallan, se convertiría en regla lo que la ley diseñó como excepción.

Ese desafío institucional es, probablemente, más importante que la discusión abstracta sobre la edad de imputabilidad. Porque una política criminal responsable no se mide por el número que fija la ley, sino por la calidad de las respuestas que el Estado es capaz de ofrecer.

La Ley 27.801 no es una norma perfecta. Ninguna reforma penal lo es. Pero representa un intento serio de reemplazar un régimen anacrónico por un sistema más transparente, con amplias garantías y más coherente con los principios del derecho constitucional contemporáneo.

El verdadero riesgo no está en reconocer responsabilidad penal juvenil dentro de ese marco. Por el contrario, creo que el verdadero riesgo sería seguir sosteniendo un sistema que, en nombre de la protección, terminó durante décadas operando sin controles suficientes.

La discusión sobre la justicia juvenil merece algo más que consignas rápidas. Merece un debate serio sobre cómo equilibrar derechos, responsabilidad y reinserción en una sociedad democrática.

Creo fervientemente que la protección de los adolescentes no se logra negando la realidad; se logra construyendo instituciones capaces de enfrentarla sin renunciar a las garantías que definen a todo Estado de Derecho.