La nueva ley laboral ya está vigente: cómo se calcularán ahora las indemnizaciones y qué cambia en los juicios

La reforma laboral ya es ley en la Argentina. Luego de su aprobación en el Congreso, la Ley de Modernización Laboral fue publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026, introduciendo cambios relevantes en la Ley de Contrato de Trabajo, en la negociación colectiva, en el procedimiento laboral y en diversos regímenes especiales.

Entre los múltiples aspectos que modifica la norma, uno de los puntos que mayor debate genera en el mundo empresarial y jurídico es el nuevo sistema de actualización de los créditos laborales.

La cuestión no es menor. En la Argentina, la forma en que se actualizan las indemnizaciones laborales puede multiplicar varias veces el capital original reclamado en un juicio. Por esa razón, el nuevo artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo se convierte en una de las disposiciones más relevantes de toda la reforma.

El nuevo sistema de actualización de los créditos laborales

La ley establece que los créditos provenientes de relaciones laborales deberán actualizarse por la variación del Índice de Precios al Consumidor elaborado por el INDEC, con más una tasa de interés adicional del tres por ciento anual desde que cada suma es debida hasta su efectivo pago.

Esto significa que el capital de una indemnización o crédito laboral seguirá la evolución de la inflación y, además, se incrementará con un interés adicional.

El objetivo declarado del legislador es preservar el valor real del crédito laboral en contextos de inflación elevada y evitar la pérdida de poder adquisitivo durante la tramitación judicial de los reclamos.

Sin embargo, este mecanismo también genera interrogantes desde el punto de vista económico y jurídico.

Inflación, actualización y el debate sobre el anatocismo

La discusión gira en torno a un concepto clásico del derecho civil: el anatocismo, es decir, la capitalización de intereses o la generación de intereses sobre intereses.

El Código Civil y Comercial establece en su artículo 770 que el anatocismo solo está permitido en tres supuestos específicos: cuando existe una cláusula contractual expresa, cuando la obligación se demanda judicialmente o cuando la deuda ya fue liquidada judicialmente y el deudor incurre en mora en su pago.

Fuera de esos supuestos, el sistema jurídico argentino históricamente ha buscado evitar la capitalización permanente de intereses para impedir que las deudas crezcan de manera desproporcionada.

Sin embargo, cuando un crédito se actualiza mediante índices de inflación aplicados periódicamente, el resultado económico puede ser muy similar al de un sistema de interés compuesto.

Aunque jurídicamente se trate de un mecanismo de actualización monetaria, desde el punto de vista financiero su efecto termina produciendo un crecimiento acumulativo del capital.

Ese es justamente el núcleo del debate que ahora vuelve a plantearse a partir de la nueva ley.

Qué cambia para los juicios laborales

La reforma introduce además una regla específica para los procesos judiciales en trámite.

En los juicios laborales que se encuentren en curso al momento de la entrada en vigencia de la ley, los créditos deberán calcularse aplicando intereses moratorios según la tasa determinada por el Banco Central, pero con un límite máximo equivalente al capital actualizado por IPC más el tres por ciento anual.

De esta manera, el legislador busca establecer un sistema uniforme que reduzca la dispersión de criterios que existía hasta ahora entre distintos tribunales.

También se establece expresamente que no podrán devengarse intereses sobre intereses, salvo en el supuesto de mora posterior a una liquidación judicial firme.

Impacto económico y previsibilidad empresarial

Desde la perspectiva empresarial, uno de los objetivos centrales de la reforma es introducir mayor previsibilidad en el cálculo de los pasivos laborales.

Hasta ahora, los distintos tribunales aplicaban tasas y criterios de actualización diferentes, lo que generaba una enorme incertidumbre respecto del monto final de los juicios.

El nuevo sistema intenta establecer una pauta clara y uniforme para todos los créditos laborales.

Sin embargo, el impacto económico real dependerá en gran medida de la evolución de la inflación en los próximos años.

En un contexto inflacionario elevado, la actualización por IPC puede generar incrementos significativos en el monto final de las indemnizaciones. En cambio, en un escenario de estabilidad de precios, el efecto será considerablemente menor.

Una reforma que busca ordenar el sistema

Más allá del debate técnico, lo cierto es que la reforma introduce por primera vez en la ley un sistema explícito de actualización de créditos laborales.

La intención del legislador parece clara: reducir la discrecionalidad judicial, establecer un criterio uniforme y brindar mayor previsibilidad al sistema.

Sin embargo, como ocurre con toda reforma estructural del derecho laboral argentino, su aplicación práctica dependerá de la interpretación que realicen los tribunales en los próximos años.

El verdadero alcance de estas modificaciones se verá, inevitablemente, en la jurisprudencia.