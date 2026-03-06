Opinión

Aprender a programar sigue siendo importante: una reflexión necesaria

Comprender las “entrañas” de cómo funciona el mundo digital otorga una ventaja competitiva fundamental: la capacidad de usar las herramientas de IA con criterio, no solo con comodidad

Guardar
La matemática que hoy recomienda
La matemática que hoy recomienda Galperín es el motor, pero la programación es el vehículo que permite al estudiante ver esa matemática en acción (Imagen ilustrativa Infobae)

Recientemente, Marcos Galperín generó revuelo al afirmar en un podcast que ya no recomienda aprender a programar, sugiriendo en su lugar enfocarse en las matemáticas y la lógica.

Su argumento es claro: la IA ya programa con una comodidad extraordinaria y las herramientas técnicas pueden quedar obsoletas rápidamente. Sin embargo, esta visión corre el riesgo de simplificar lo que significa realmente el aprendizaje de las Ciencias de la Computación.

El código como “alas para la mente”

La idea de que aprender a programar desarrolla capacidades como el pensamiento lógico, la abstracción y la resolución de problemas no es nueva. En las décadas del 60 y el 70, Seymour Papert, líder del Media Lab del MIT, revolucionó la pedagogía con esta premisa. En Argentina, pioneros como Antonio Battro y Horacio Reggini —quien tituló magistralmente su libro sobre el lenguaje LOGO Alas para la mente— fueron los encargados de sembrar esta semilla.

Para Papert, la computadora era el laboratorio perfecto para la lógica. Como bien describe en la introducción de su libro Mindstorms: “Al enseñarle a la computadora cómo pensar (esto es, programarla), los niños se embarcan en una exploración sobre cómo piensan ellos mismos. La experiencia puede ser apasionante: el niño que aprende a controlar una computadora se convierte en un joven epistemólogo”.

Hace poco más de una década, la Fundación Sadosky intentó retomar ese trabajo pionero e impulsó una campaña para llevar las Ciencias de la Computación a todas las escuelas del país.

El objetivo era claro: no queríamos simplemente “fabricar” programadores, sino fomentar en los estudiantes la capacidad de entender la lógica detrás de los sistemas que moldean su mundo. Esa campaña tuvo un video fundacional de “La Hora del Código”, en el que figuras de ámbitos diversos como Adrián Paenza, Manu Ginóbili, Mario Pergolini, Santiago Bilinkis y el propio Marcos Galperín unieron sus voces para promover esta disciplina.

Fue allí donde Galperín acuñó una síntesis potente: “Es como aprender a pensar”. Esa frase, lejos de quedar obsoleta, es hoy el puente que conecta su actual recomendación por las matemáticas con la potencia de la informática.

Aquí reside el punto de encuentro: la matemática que hoy recomienda Galperín es el motor, pero la programación es el vehículo que permite al estudiante ver esa matemática en acción. Al programar, uno no solo “usa” una herramienta, sino que estudia la naturaleza de su propio conocimiento.

La IA no reemplaza el pensamiento, lo potencia

Es cierto que los modelos de IA manejan los lenguajes de programación con una precisión asombrosa. Pero así como entender la mecánica del auto hacía de Juan Manuel Fangio un piloto superior al resto, comprender las “entrañas” de cómo funciona el mundo digital otorga una ventaja competitiva fundamental: la capacidad de usar las herramientas de IA con criterio, no solo con comodidad.

Esta comprensión profunda abarca lo que hoy conocemos como pensamiento computacional: la capacidad de abordar problemas de la vida diaria de manera original, lógica y estructurada.

No es algo ajeno a la propuesta de Galperín, sino que es la matemática puesta en acción. De hecho, las carreras de Ciencias de la Computación, Informática o Sistemas ya proveen esa base matemática sólida que reclama.

Conclusión: el fin del “pica-código”, el auge del creador

Quizás el título más adecuado para este debate no sea “no aprendas a programar”, sino “no aprendas programación confiando únicamente en conseguir un empleo; aprendé porque te resultará útil, independientemente de a qué te dediques”.

En un mundo donde las aplicaciones pueden quedar obsoletas de un día para otro, lo que permanece es la capacidad de entender la lógica detrás de la máquina. En síntesis, creo que la programación sigue siendo una herramienta muy poderosa para que los jóvenes dejen de ser consumidores pasivos y se conviertan en arquitectos de su propia realidad.

Temas Relacionados

ProgramaciónTecnologíaMarcos GalperínÚltimas noticias

Últimas Noticias

Vuelta a clases en nivel inicial y primaria: 7 claves para acompañar sin sobreproteger

En las puertas de escuelas y jardines se repiten escenas en las que se observa más ansiedad adulta que infantil

Vuelta a clases en nivel

Una voz potente crece desde las entrañas mismas de la Argentina

El comercio, la industria y las provincias intentan ser escuchados, mientras el Gobierno radicaliza sus posturas

Una voz potente crece desde

¿Demasiada sal en tu dieta? Lo que dice la ciencia de su vínculo con el cáncer

Una ingesta elevada de cloruro de sodio se asocia con la aparición de padecimientos como hipertensión, trastornos cardiovasculares, afecciones renales y algunas formas de cáncer, especialmente el de estómago

¿Demasiada sal en tu dieta?

Jóvenes e identidad animal: ¿aullido o grito de auxilio?

Los therians no se limitan a declararse animales en redes sociales. Se reúnen en plazas y parques, donde imitan ladridos y gestos, e interactúan entre sí y con la fauna local, que suele mirarlos con perplejidad o rechazo

Jóvenes e identidad animal: ¿aullido

Las nuevas leyes del poder: justicia, medios, inteligencia artificial y redes sociales

Disertación completa del autor durante de la presentación del libro

Las nuevas leyes del poder:
DEPORTES
Franco Colapinto terminó 16° en

Franco Colapinto terminó 16° en la primera práctica libre del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

Es la estrella de una popular serie sobre fútbol y a los 35 años está a prueba en un equipo profesional: “Los rumores son ciertos”

Un europeo de perfil bajo: River Plate avanza con la contratación de un director deportivo

Radiografía de Colapinto en la práctica 1 del GP de Australia de F1: pese a un despiste superó con holgura a Gasly

La impresionante imagen de una estrella del fútbol europeo que se sometió a una peculiar terapia

TELESHOW
Quiénes fueron los dos participantes

Quiénes fueron los dos participantes que se salvaron de la gala de eliminación en Gran Hermano: la placa final

Sabrina Rojas contó qué es lo que más añora de su relación con Luciano Castro: “Lo único que extraño del matrimonio”

Una participante dejó a su pareja en vivo al sentirse cercana a otro jugador en Gran Hermano

Ángel de Brito reveló el verdadero motivo detrás del incidente vial de Ernestina Pais: “Le retrotrajo su pasado”

Nicki Nicole reflexionó sobre sus vínculos tras su ruptura con Lamine Yamal: “Me tiro al vacío y choco, pero ya no soy eso”

INFOBAE AMÉRICA

Los ataques de Irán dejaron

Los ataques de Irán dejaron más de 60 militares heridos en Kuwait desde el inicio del conflicto en Medio Oriente

Dónde habitaba Purgatorius, el tatarabuelo de todos los primates

Qué leer esta semana: los increíbles viajes del Alzheimer, la IA ¿humana? y la dictadura en primera persona

Turismo en Panamá mantiene expansión con más de 3 millones de visitantes en 2025

El misterio de los cristales en la prehistoria: por qué los primates elegían el cuarzo