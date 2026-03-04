Opinión

La pertenencia como refugio

La evolución de los grupos identitarios en cada etapa de la vida y la importancia de la Sociedad Civil

Guardar
Pertenecer nos da seguridad, confianza
Pertenecer nos da seguridad, confianza y hasta placer (Imagen ilustrativa Infobae)

Aunque la infancia no es ajena, es en los años juveniles cuando, con más fuerza y casi sin saberlo, se empieza a presentar la idea de pertenencia en nuestras vidas.

Así, las primeras pertenencias que yo identifico tienen que ver más con lo social. No es lo mismo ir a un colegio que a otro, como no lo es ir a un club que a otro. Hasta la ciudad o el barrio definen la pertenencia en esos años.

En el colegio secundario, cuando estamos en el crucial proceso de fortalecer y consolidar la personalidad y nuestra identidad, también es importante formar parte de los grupos que mejor consideramos o valoramos. Tener o no habilidades deportivas es algo que define ciertas pertenencias en la etapa de formación. Así, por ejemplo, la pertenencia al grupo de los buenos deportistas genera ventajas en un terreno muy valorado en la adolescencia: el éxito con las chicas.

Cierto es que en ello gravitan mucho nuestras creencias, que son esencialmente mutables a medida que vamos madurando.

En la etapa universitaria, si la hay, a todo lo descrito se suma un nuevo escenario existencial en el que comienza a regir poco a poco la presencia del talento intelectual; y se empieza a elegir con quién queremos estar según nuestras afinidades personales e incluso políticas.

La pertenencia en la adultez

En la adultez, la idea de pertenencia, lejos de perder gravitación, cobra la mayor relevancia y es el fruto de un proceso vital vinculado con nuestro entorno y nuestra historia personal. Nuestras creencias se han asentado y elegimos pertenecer a los segmentos sociales, laborales y profesionales en los que encontramos identificación.

Pertenecer nos da seguridad, confianza y hasta placer. La pertenencia social se exhibe en las elecciones concretas que hacemos en nuestra vida. Por ejemplo, en el lugar de veraneo, en la elección de los colegios para nuestros hijos, etc. De allí que, naturalmente, el tener una buena posición económica gravite de manera importante a la hora de hacer posibles unas u otras pertenencias.

Llegados a este punto, es imprescindible mencionar el fenómeno global que se observa en torno a las denominadas “tribus urbanas”. Son muy variadas, pero con una nota común: el deseo de los individuos de agruparse en torno a valores, costumbres y maneras de vivir.

Una pertenencia que conviene promover: a la Sociedad Civil

Pero también buscamos estar con personas que sienten como nosotros en términos cívicos y/o políticos: nuestros semejantes. En esta elección cuenta la sensibilidad común frente a lo que pasa en el país y en el mundo.

Aquellos que dedican un tiempo a la labor cívica pueden calmar, de alguna manera, la angustia y la ansiedad por todo lo negativo que sucede en la actualidad (catástrofes naturales, guerras, pobreza, corrupción política, etc.).

Vivimos en una realidad frente a la cual nuestra capacidad de incidencia es muy reducida, lo que conlleva el peligro de que aparezca una tentación nihilista, la que puede operar como liberadora del para mi imperativo deber de los ciudadanos de implicarnos con lo público, por ejemplo, como integrantes activos de la Sociedad Civil.

Hace 50 años, Víctor Massuh escribió en su libro “Nihilismo y experiencia extrema” (Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1975): “El nihilismo es la bomba terrorista lanzada en la cultura contemporánea para hacerla saltar en mil pedazos“, una metáfora inquietante y provocadora, aunque al mismo tiempo útil e inspiradora; quizás capaz de lograr el necesario e imprescindible fortalecimiento de la pulsión cívica y de la Sociedad Civil.

Dice el profesor chileno de Derecho Administrativo Gustavo Fiamma Olivares: “La mayoría de los males que afectan al sistema social serían evitables si los ciudadanos, en vez de pensar que nada podrían hacer para remediarlos, tomaran conciencia de que lo público es también parte de lo suyo, y que, por consiguiente, estarían legitimados para accionar ante los tribunales de justicia en pos de su protección y defensa”.

“Lo público lo defiendo, es mío” (publica defendo, mea sunt), está llamado a ser un principio general del Derecho.

Temas Relacionados

PertenenciaSociedad CivilÚltimas noticias

Últimas Noticias

Uso adecuado de plaguicidas impulsa competitividad del agro y la economía peruana

La innovación en productos, la investigación científica y el uso responsable de herramientas agrícolas permiten mantener la estabilidad productiva y asegurar el abastecimiento de alimentos

Uso adecuado de plaguicidas impulsa

Defendamos la camiseta

La fabricación local del símbolo deportivo nacional quedará relegada, pese a la capacidad industrial del país y a los efectos negativos sobre empleo e inversión que genera la decisión de producirla en el exterior

Defendamos la camiseta

Liderazgo femenino en educación: más allá de la conmemoración

La conmemoración del 8M corre el riesgo de convertirse en un ritual vacío, atrapado en un ciclo de reconocimiento sin transformación

Liderazgo femenino en educación: más

Inteligencia Artificial en clave desarrollista

La educación argentina, con bajos resultados en pruebas regionales, demanda una articulación entre formación y necesidades del mercado laboral de la economía del conocimiento

Inteligencia Artificial en clave desarrollista

Política docente para una mejora educativa

Más de 11 millones de estudiantes regresan a clases en Argentina bajo la guía clave de los docentes en el inicio escolar

Política docente para una mejora
DEPORTES
Los detalles de la charla

Los detalles de la charla entre Scaloni y Messi que pudo haber cambiado la historia de la Selección: “Estaba débil”

“El fútbol se volvió horrible”: la sentencia de una leyenda que decidió dejar de mirar partidos

Con Racing y Huracán en zona de playoffs, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura tras el cierre de la fecha 8

Colombianos en el Vasco da Gama tienen nuevo técnico: un viejo conocido volvió al equipo carioca

El divertido ping pong a Colapinto antes del inicio de la F1: su principal fobia, Messi y el superpoder que le gustaría tener

TELESHOW
Quién se convirtió en el

Quién se convirtió en el primer líder de Gran Hermano Generación Dorada: los beneficios que obtuvo

Juana Repetto apuntó contra sus haters y mostró cómo está su cuerpo a dos semanas del parto: “Tengo otras prioridades”

Denise Dumas recordó la muerte de su hermana y contó cómo le afectó en su vida: “Fue un antes y un después”

Tato Algorta, el excampeón de Gran Hermano, sufrió un fuerte accidente automovilístico en Uruguay: cómo se encuentra

La divertida amenaza de Sabrina Rojas a su hija Esperanza al llevarla a la escuela: “No me aguanta”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen iraní intensificó su

El régimen iraní intensificó su ofensiva contra Arabia Saudita, Kuwait y Qatar con ataque combinados

Exoneran impuestos al proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá

Del cine a la fotografía, Yorgos Lanthimos se aleja de una cámara y toma la otra

Selfie, streaming, spoiler, fake news: extranjerismos en la vida cotidiana de los hispanoparlantes

De las plantas al cerebro, un asombroso recorrido por las fronteras de la conciencia