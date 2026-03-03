Irán sin Líder Supremo

Tensión en Medio Oriente. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

La muerte de Ali Khamenei no equivale al colapso automático del régimen iraní. Esa es la primera corrección analítica que debe hacerse frente a la euforia o el alarmismo. Irán no es una dictadura personalista clásica que se desmorona cuando desaparece su líder. Es un sistema teocrático-institucional construido desde 1979, con múltiples capas de poder religioso, militar y económico que le otorgan resiliencia estructural.

El vacío en la cúspide activa mecanismos previstos por el propio régimen. La eventual conducción transitoria encabezada por el ayatolá Alireza Arafi y el presidente Masoud Pezeshkian revela un intento de preservar continuidad institucional mientras se redefine el equilibrio interno. Pezeshkian, identificado con un perfil más pragmático, podría explorar canales de negociación con Occidente. Pero esa apertura dependerá menos de la voluntad presidencial que del actor central del sistema: el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

El verdadero pilar del poder en Irán no es solo el clero. Es la Guardia Revolucionaria, creada tras la revolución de 1979 para proteger el régimen desde dentro y proyectarlo hacia fuera. Con aproximadamente 190.000 efectivos activos, un presupuesto cercano a los 1.880 millones de dólares —casi el triple que el ejército regular— y control directo o indirecto de entre el 20% y el 40% del PBI iraní, la Guardia no es solo una fuerza militar: es un conglomerado político-económico que administra sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones e infraestructura. Posee su propia fuerza naval, su ala aérea, el programa de misiles balísticos y la milicia Basij, cuya membresía formal puede alcanzar cifras de millones, aunque con grados dispares de compromiso.

Frente a ella se encuentra el ejército regular, el Artesh, con alrededor de 350.000 tropas activas y un número similar de reservistas. Es numéricamente mayor, pero menos financiado, menos politizado y con menor influencia económica. Esa dualidad militar es el eje sobre el cual se define hoy la estabilidad iraní. El equilibrio entre la Guardia y el ejército regular determinará si la transición se mantiene dentro de cauces institucionales o si deriva en fracturas.

La estrategia de Estados Unidos bajo Donald Trump y de Israel parece orientada precisamente a alterar ese equilibrio. Los ataques aéreos selectivos contra instalaciones y mandos de la Guardia Revolucionaria no apuntan al ejército regular. El mensaje es claro: debilitar el núcleo duro del régimen sin destruir la estructura estatal en su conjunto. No se trata de una invasión ni de una campaña de ocupación, sino de una estrategia de “externalización” del cambio de régimen. Golpear lo suficiente para erosionar al actor dominante y esperar que las dinámicas internas hagan el resto.

Esta lógica recuerda, en parte, la estrategia israelí frente a Hezbollah en Líbano: descabezar liderazgos, degradar infraestructura y forzar una recomposición interna adversa al eje pro-iraní. Pero aplicar ese modelo a un Estado de más de 85 millones de habitantes con estructuras militares complejas implica riesgos exponencialmente mayores.

El cálculo estadounidense-israelí descansa en tres hipótesis. Primera: que la Guardia Revolucionaria puede ser debilitada sin que el ejército regular se pliegue automáticamente en su defensa. Segunda: que el malestar social acumulado en años recientes puede reactivarse con mayor intensidad si el núcleo represivo pierde cohesión. Tercera: que la transición política podría canalizarse hacia sectores menos confrontativos con Occidente.

La dimensión interna es crucial. Irán ha vivido olas de protestas masivas en los últimos años. La represión fue brutal. La milicia Basij desempeñó un papel central en la contención violenta. Las cifras de víctimas son objeto de disputa debido a apagones informativos y restricciones a la prensa independiente, pero incluso estimaciones conservadoras hablan de centenares o miles de muertos. La percepción de que el régimen respondió con fuerza letal frente a demandas sociales erosiona su legitimidad, aunque no necesariamente su capacidad coercitiva.

La muerte de Khamenei tiene una carga simbólica profunda. Fue el rostro de la continuidad desde 1989. Su desaparición golpea la moral del núcleo ideológico. Sin embargo, el régimen fue diseñado precisamente para sobrevivir a individuos. La designación de un liderazgo provisional busca transmitir normalidad institucional. El interrogante es si la Guardia Revolucionaria aceptará un reequilibrio que limite su centralidad económica y militar.

En paralelo, la oposición permanece fragmentada. El Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, liderado por Maryam Rajavi, mantiene presencia en el exilio pero escasa penetración interna. Reza Pahlavi, hijo del último Shah, ha ganado visibilidad en las protestas y en la diáspora. Su figura evoca la memoria previa a la revolución de 1979 y genera adhesiones y rechazos intensos. Su eventual rol futuro es incierto: simboliza alternativa, pero no necesariamente consenso mayoritario.

La sombra histórica de la intervención extranjera condiciona cualquier escenario. En 1953, la operación Ajax coordinada por la CIA y el MI6 británico derrocó al primer ministro Mohammad Mosaddegh tras la nacionalización del petróleo, reinstalando al Shah. Ese antecedente consolidó décadas de desconfianza estructural hacia Occidente y alimentó la narrativa revolucionaria que culminó en 1979. Cualquier percepción de que Washington o Jerusalén intentan diseñar el futuro político iraní reaviva esa memoria histórica y puede fortalecer sectores duros en nombre del nacionalismo.

El componente militar regional amplifica la incertidumbre. La Guardia Revolucionaria controla activos estratégicos, incluyendo capacidad misilística y presencia naval significativa en el Golfo. Posee más de un centenar de embarcaciones y miles de efectivos navales dedicados a operaciones asimétricas. El ejército regular mantiene una flota más convencional pero de menor escala. La capacidad de hostigar rutas marítimas o infraestructura energética otorga a Teherán instrumentos de presión indirecta incluso si su liderazgo central atraviesa turbulencias.

Sin embargo, la pregunta decisiva no es si Irán puede responder, sino cómo lo hará. Una reacción desproporcionada podría consolidar una coalición internacional amplia en su contra. Una respuesta limitada podría ser percibida internamente como debilidad. El régimen enfrenta un dilema clásico: supervivencia prudente o reafirmación ideológica.

La estrategia de Washington y Jerusalén intenta explotar esa tensión. No buscan necesariamente destruir el Estado iraní, sino alterar su correlación interna de poder. En lugar de desembarcar tropas, buscan que la presión externa y el desgaste interno generen un reordenamiento desde dentro. Es una apuesta de alto riesgo porque depende de variables que no controlan: cohesión de la Guardia, lealtad del ejército regular, capacidad organizativa de la oposición y reacción de la población.

El entorno internacional también condiciona el desenlace. Rusia y China observan con cautela. Ambos tienen intereses estratégicos en la estabilidad iraní, pero ninguno parece dispuesto a involucrarse militarmente contra Estados Unidos. Su respaldo probablemente sea diplomático y económico, no bélico. Esa contención reduce la probabilidad de una guerra global directa, pero no elimina el riesgo de una escalada regional.

En definitiva, la muerte del Líder Supremo abre una fase de transición incierta, pero no implica automáticamente implosión. El régimen iraní está anclado en una arquitectura dual donde religión y aparato militar se entrelazan con intereses económicos profundos. La Guardia Revolucionaria es el corazón de ese sistema. Mientras conserve cohesión y control sobre recursos estratégicos, la supervivencia es posible.

El cálculo occidental apunta a erosionar esa cohesión sin provocar una guerra total. Si el ejército regular se mantiene al margen y sectores civiles perciben una oportunidad de cambio, la presión podría traducirse en transformación política. Si, por el contrario, la agresión externa refuerza la narrativa de asedio y cohesiona a las fuerzas armadas en torno a la Guardia, el resultado será el contrario al buscado.

Irán no es un tablero simple de blancos y negros. Es un entramado de lealtades religiosas, intereses económicos, rivalidades militares y memorias históricas. Entender su evolución exige una mirada que combine datos cuantitativos, contexto histórico y lectura estratégica. La caída de un líder no es el final de un sistema; es el inicio de una competencia por su redefinición. El desenlace dependerá menos de la potencia de fuego desplegada desde el exterior que de la dinámica interna entre quienes controlan las armas, la economía y la narrativa de legitimidad.