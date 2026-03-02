Del superávit fiscal a la institucionalidad económica

Javier Milei (REUTERS/Agustin Marcarian)

La apertura de sesiones ordinarias no fue simplemente un discurso más en el calendario institucional. Fue una señal sobre el tipo de país que está en disputa.

Argentina atraviesa uno de esos momentos poco frecuentes en los que se intenta alterar el régimen económico vigente. No una política puntual. No una corrección transitoria. Un cambio de reglas.

El eje que domina la escena es claro: equilibrio fiscal como condición permanente y no como excepción. Después de décadas en las que el déficit fue la norma y la emisión el recurso sistemático, la discusión dejó de ser técnica para convertirse en estructural.

En este contexto, Argentina registra un dato que marca un punto de inflexión histórico: Argentina registró un resultado fiscal primario equivalente al 1,8% del PIB en 2024 y 1,4% del PIB en 2025.

Son dos años consecutivos de superávit primario luego de más de una década de déficits sistemáticos. En la historia económica reciente del país, esto no es un episodio menor: constituye un quiebre estructural en la dinámica fiscal.

El resultado primario se transformó en el ancla del programa económico. No sólo porque reduce la necesidad de financiamiento monetario, sino porque altera expectativas intertemporales. La credibilidad fiscal no se construye con anuncios, sino con secuencia de resultados.

Además, la aprobación del primer presupuesto superavitario de la actual gestión, alcanzada mediante acuerdos políticos, agrega una dimensión institucional clave. Cuando el equilibrio deja de ser una decisión administrativa y pasa a ser una regla respaldada por el Congreso, la probabilidad de permanencia del régimen aumenta.

Ese es el verdadero mensaje de fondo: la estabilidad empieza a buscar anclaje institucional.

Del programa al régimen

Un programa económico puede ordenar precios relativos y corregir desequilibrios. Un régimen económico redefine incentivos durante años.

La diferencia es profunda.

Si el equilibrio fiscal se convierte en una regla intertemporal —y no en una decisión coyuntural— cambia el cálculo de inversión, de riesgo y de horizonte productivo. Cambia la forma en que el sector privado proyecta.

Pero esa transición exige algo más que disciplina presupuestaria. Exige reformas que reduzcan la rigidez estructural del gasto, simplifiquen el sistema tributario y aumenten la productividad. En parte el gobierno sigue avanzando en esa dirección con la reciente reforma laboral sancionada hace algunas horas.

Sin ese trípode, cualquier estabilidad es frágil.

La dimensión institucional

Todo cambio de régimen genera resistencia. Es natural. Las estructuras existentes defienden su lógica de supervivencia.

La pregunta central no es si habrá tensión. Es si el sistema político puede absorber esa tensión sin romper el marco institucional.

Argentina ha demostrado que puede aplicar ajustes. Lo que no ha demostrado de manera sostenida es capacidad de construir reglas que sobrevivan a los liderazgos.

La estabilidad verdadera no depende de un presidente fuerte. Depende de instituciones fuertes.

El punto de inflexión institucional

El éxito o fracaso del actual proceso de reformas comenzará a definirse, en gran medida, en el Congreso. Allí se pondrá a prueba la capacidad del sistema político para transformar decisiones ejecutivas en reglas permanentes.

El tono confrontativo del debate político introduce un interrogante relevante. Aun con un gobierno fiscalmente disciplinado, Argentina continúa fuera del mercado voluntario de crédito internacional, reflejado en una prima de riesgo elevada. Esa persistencia sugiere que el desafío ya no es únicamente económico, sino político e institucional.

Los mercados no sólo evalúan resultados fiscales presentes, sino la sostenibilidad política de las reformas.

Si la confrontación erosiona la construcción de consensos mínimos, podría convertirse en el talón de Aquiles de un programa económico conceptualmente claro y reformista, pero con dificultades para traducirse en estabilidad duradera.

Al mismo tiempo, el discurso presidencial dejó una señal política nítida: la construcción de un escenario binario hacia adelante. Al marcar con claridad a su principal adversario político, el oficialismo parece apostar a una polarización que ordene el mapa electoral.

Ese esquema puede tener implicancias económicas relevantes. Si el proceso político deriva en una elección nuevamente binaria en 2027, el mercado tenderá a descontar no sólo la política actual sino la probabilidad de continuidad o reversión del régimen.

En ese contexto, la prima de riesgo podría mantenerse elevada hasta que se despeje la incertidumbre electoral. No porque falten resultados fiscales, sino porque los inversores descuentan escenarios políticos.

La Argentina no necesita únicamente buenas ideas económicas. Necesita capacidad política para convertirlas en permanencia institucional.

La economía puede cambiar en dos años. La confianza sólo cambia cuando el régimen demuestra que puede sobrevivir al calendario electoral.

El autor es titular de Romano Group