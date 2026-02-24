Opinión

La tecnología con creatividad da oportunidad

El aprendizaje técnico enfocado en creatividad y acompañamiento personalizado ha permitido a miles de jóvenes participar en proyectos innovadores, logrando reconocimiento internacional y abriendo nuevas puertas en el mercado laboral local y global

El modelo de formación basado en acompañamiento personalizado y mentorías, mantiene un 73% de permanencia promedio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología puede ser una propuesta inclusiva y transformadora con formación técnica y complementaria para construir oportunidades reales de futuro en empresas o en la creación de microproyectos emprendedores.

Por ejemplo, en Fundación Puerta 18 más de 10.000 jóvenes formados en distintas tecnologías, con foco en la creatividad, son una muestra de esta visión constructiva de las TIC en Argentina y su impacto en el mundo. Los proyectos son el puntapié inicial para convertirse luego en oficios o bien progresar en carreras que construyen futuro.

Argentina ya tiene su voz en el nuevo Consejo de Dirección de Innovación de The Clubhouse Network, un programa global de aprendizaje basado en proyectos creado por el Museo de Ciencias de Boston con el apoyo del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y más de 100 centros alrededor del mundo.

La creatividad es el punto de partida, la tecnología el instrumento y la innovación y diversidad el resultado

La inserción laboral de jóvenes que participaron en este programa de aprendizaje, fue la causa que nos distingue en el mundo y hoy ya se está “modelizando” este enfoque para trasladarlo a otros países. Pasar del proyecto y el juego al empleo, suena simple pero tiene muchas aristas a desarrollar.

El modelo de formación basado en acompañamiento personalizado y mentorías, mantiene un 73% de permanencia promedio, reflejando un alto nivel de compromiso y resultados sostenidos sobre todo en workshops de programación, diseño, marketing, inteligencia artificial, comunicación y ciencia de datos.

La creatividad es el punto de partida, la tecnología el instrumento y la innovación y diversidad el resultado. Argentina se llevó ya 37 Premios Clubhouse Reach Awards y se destacan la innovación, la diversidad y el talento joven en la producción global de producciones audiovisuales, tecnológicas y artísticas.

Cuando la creatividad junta la tecnología con humanidad, es posible encontrarnos con una plataforma que da oportunidades

Los jóvenes desde nuestro país recibieron la distinción al Mejor uso del hardware, del premio NASA International Space Apps Challenge por el proyecto de Aplicación para detectar y evaluar incendios forestales con datos satelitales, una problemática global que en Argentina sigue siendo muy pertinente mitigar.

También obtuvieron el premio Engineer for the Week del Programa internacional de Facebook por el proyecto “Inmigrabot” cuyo objetivo fue crear un robot de ayuda automatizada para inmigrantes.

Es probado que cuando los jóvenes fortalecen sus habilidades socioemocionales mediante el aprendizaje técnico basado en proyectos, se mejora su desarrollo educativo y se favorece su inserción en el mundo laboral. Cuando la creatividad junta la tecnología con humanidad, es posible encontrarnos con una plataforma que da oportunidades y sobre todo puede impactar en las causas que hacen la diferencia en nuestra sociedad.

El autor es director de Fundación Puerta 18

