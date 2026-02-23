Opinión

Humanizar a la Justicia: el desafío de pasar del expediente a la empatía

El tránsito de lo estrictamente procedimental a una visión sensible evidencia la necesidad de adaptar el sistema judicial a demandas sociales que reclaman mayor humanidad y reconocimiento de experiencias diversas

Guardar
La experiencia vital fuera de
La experiencia vital fuera de la estructura judicial impulsa una reflexión sobre los límites del modelo tradicional y la urgencia de integrar nuevas sensibilidades en la defensa de la dignidad humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hace dos años tomé una decisión que marcó un antes y un después en mi vida profesional: dejar la Justicia Federal. Habían sido ocho años como funcionaria, formándome en la lógica interna del sistema, aprendiendo sus tiempos, sus silencios y también sus rigideces. Salir no fue una renuncia al Derecho, sino una forma de volver a mirarlo con honestidad, desde otro lugar y, sobre todo, desde mi identidad como mujer.

Como funcionaria judicial, la Justicia se percibía como una estructura cerrada, vertical, donde el procedimiento ocupaba el centro de la escena. El expediente ordenaba el mundo: plazos, escritos, providencias. El contacto con el litigante y con el justiciable era indirecto, mediado, distante. Esa distancia no siempre era malintencionada; muchas veces era el resultado de una cultura institucional que prioriza la forma por sobre la persona. Una cultura históricamente diseñada por y para varones, donde lo emocional se considera debilidad y la empatía, una distracción.

Desde ese lugar, ser mujer implicaba adaptarse. Bajar el tono, endurecer el gesto, demostrar constantemente capacidad. Aprender a no incomodar. En muchos ámbitos de la Justicia, lo femenino todavía es leído como exceso: demasiada sensibilidad, demasiada firmeza, demasiada presencia. Nunca el punto justo.

Hoy, como abogada penalista litigante, la Justicia se vive de otro modo. Ya no es una estructura abstracta, sino una experiencia concreta que se atraviesa con el cuerpo. Litigar es poner la cara, sostener la palabra, mirar a los ojos. Es explicar decisiones difíciles, acompañar dolores ajenos, insistir cuando la respuesta no llega. Y en ese ejercicio, lo femenino aparece no como desventaja, sino como potencia.

Ser mujer litigante en el fuero penal es un verdadero desafío. Las audiencias siguen estando pobladas mayoritariamente por hombres; los códigos implícitos también. Muchas veces hay que hablar más fuerte para ser escuchada, saber más para ser respetada, y demostrar el doble para que no se dude. Pero también hay algo profundamente transformador en ocupar ese espacio sin pedir permiso. En no masculinizarse para encajar. En ejercer la defensa desde una autoridad que no copia modelos, sino que construye otros.

Lo más interesante de este camino es poder hacer valer el género femenino como una forma distinta de ejercer el Derecho: una mirada más atenta a las consecuencias reales del proceso penal, una escucha más profunda, una sensibilidad que no niega la técnica, sino que la enriquece. Defender no es solo argumentar; también es comprender el impacto que una decisión judicial tiene en la vida concreta de las personas.

Ambas miradas —la de la funcionaria y la de la litigante— comparten un punto esencial: la convicción de que el Derecho Penal no puede perder de vista la dignidad humana. Pero difieren en algo clave. Desde adentro, la Justicia tiende a mirarse a sí misma; desde afuera, se la padece y se la enfrenta. Desde el escritorio, el tiempo es procesal; desde la defensa, el tiempo es vital.

No se trata de cambiarlo todo ni de dinamitar el sistema. Se trata de humanizarlo. De acercar la Justicia al justiciable, de entenderla como un servicio público y no como un ámbito de poder autosuficiente. De admitir que incorporar miradas femeninas —reales, no declamativas— puede mejorar los procesos sin debilitarlos.

Lo que me duele de la Justicia argentina es que muchas injusticias sigan siendo toleradas como parte del paisaje. Lo que me enorgullece es que todavía haya mujeres y hombres dispuestos a incomodar, a cuestionar y a luchar por una Justicia más justa.

Dos años “del otro lado del mostrador” me permitieron algo fundamental: ejercer el Derecho sin perder la humanidad. Y hacerlo, además, desde un lugar que durante mucho tiempo intentó ser silenciado.

Temas Relacionados

OpiniónJusticia FederalÚltimas noticias

Últimas Noticias

Regular o competir: la IA no espera a los burócratas

América Latina cuenta con una oportunidad de innovar en IA gracias a regulaciones incipientes que permiten mayor flexibilidad y experimentación frente a otros mercados

Regular o competir: la IA

La política disociada

La falta de liderazgo en la oposición y el sindicalismo favorece la gobernabilidad, pero alimenta el riesgo de reacciones sociales imprevistas ante recesión económica

La política disociada

Sin mejoras

La desocupación y la miseria seguirán creciendo mientras no retorne la política, ese lugar donde democráticamente nos hacemos responsables de los intereses colectivos

Sin mejoras

Tabula rasa al ahorro: Ley de Presunción de Inocencia Fiscal

La desconfianza al Estado llevó que argentinos atesoren fuera del sistema bancario. La nueva norma tributaria instrumenta un canal para que el ciudadano disponga libremente de sus excedentes monetarios

Tabula rasa al ahorro: Ley

Cuántos millones de dólares perdieron las provincias por no aplicar regalías mineras móviles

Los integrantes del Grupo Sarmiento alertan en soledad los ejes claves que necesita ofrecer el país para poder aprovechar esa otra Pampa Húmeda que significa la riqueza mineral. El desarrollo sólo es posible con grandes inversiones

Cuántos millones de dólares perdieron
DEPORTES
Franco Colapinto se prepara para

Franco Colapinto se prepara para su estreno en el Gran Premio de Australia de la F1: días, horarios y todo lo que hay que saber

Fue figura en el fútbol argentino y llegó a brillar con 112 kilos: “Es difícil pasar de no tener para ir a entrenar a ganar en euros”

Radiografía de la pretemporada de Franco Colapinto: por qué demostró que puede pelear otra vez por los puntos en la Fórmula 1

La selección argentina cayó 4-0 ante Brasil en el Sudamericano femenino Sub 20

Tras la primera estrella para Tomás Etcheverry, así quedó la tabla histórica de campeones argentinos en el ATP Tour

TELESHOW
El tierno video que Wanda

El tierno video que Wanda Nara publicó en sus redes tras la visita que recibió en su casa de Nordelta: “Muero de amor”

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: hizo llorar a Damián Betular y se quedó en las puertas de la final

La contundente decisión de Cazzu con tres artistas urbanos, después de que mencionaran a Christian Nodal en una canción: “Ya conocen la mía”

¿Es el Flaco? El impactante parecido de Ángelo Mutti Spinetta con su abuelo Luis Alberto

El excéntrico look de Juliana “Furia” Scaglione que se robó todas las miradas en la Gala del Festival de Viña del Mar 2026

INFOBAE AMÉRICA

Claves neuropsicoeducativas para las infancias

Claves neuropsicoeducativas para las infancias

El Foro Penal confirmó la excarcelación de 54 presos políticos tras la promulgación de la ley de amnistía en Venezuela

De la tragedia personal al éxito internacional: el viaje sensible del cine de Carla Simón

Kim Jong-un consolidó su control total sobre Corea del Norte tras ser reelecto en el congreso del partido gobernante

La literatura juvenil transforma “Mujercitas” en relatos sobrenaturales, dark y de suspenso