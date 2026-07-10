El nuevo orden mundial de la inteligencia artificial

La IA es una condición de competitividad, autonomía y proyección estratégica (Imagen ilustrativa Infobae)

El mundo está entrando en una nueva carrera. Una disputa por el acceso a sistemas capaces de producir conocimiento, acelerar descubrimientos científicos y ampliar las fronteras de la salud, la longevidad y las capacidades cognitivas. En esa misma dirección, la inteligencia artificial comienza a incidir sobre la protección de infraestructuras críticas, la automatización de procesos económicos y la organización institucional de las próximas décadas.

La IA ya no avanza únicamente en los laboratorios. Avanza sobre los Estados, los mercados, la defensa, la educación, el trabajo y la forma misma en que las sociedades organizan la información. Cada nuevo modelo exige más cómputo, más energía, más capital, más datos, más chips y más talento especializado.

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Esa infraestructura define ventajas concretas para quienes logran desarrollarla, financiarla y sostenerla. Allí empieza a verse que la inteligencia artificial no es solo una innovación técnica, sino una condición de competitividad, autonomía y proyección estratégica.

Por eso, la discusión internacional adquiere una nueva relevancia, y el centro del debate se desplaza hacia quiénes definen las reglas de la IA avanzada, qué países pueden desarrollar modelos de frontera, quiénes acceden a ellos, bajo qué condiciones y con qué grado de autonomía tecnológica.

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Los últimos días confirmaron esa convergencia. Naciones Unidas inauguró recientemente en Ginebra la primera sesión del Diálogo Global sobre Gobernanza de la Inteligencia Artificial, establecido por mandato de la Asamblea General mediante la resolución A/RES/79/325 y celebrado junto a la Cumbre IA para el Bien. Allí, el secretario general António Guterres reclamó pruebas rigurosas de seguridad y una responsabilidad jurídica claramente establecida, y sostuvo que, bien gobernada y ampliamente compartida, esta tecnología podría condensar décadas de desarrollo en apenas unos años. La Argentina, por su parte, comenzó a ordenar criterios propios a través del debate sobre la modernización de su régimen societario frente a las organizaciones automatizadas. En paralelo, Estados Unidos aceleró por orden ejecutiva la transición hacia la criptografía poscuántica, con plazos vinculantes a 2030 y 2031 para migrar sus sistemas federales a los estándares del NIST.

En esa escena aparecen nuevos protagonistas. Presidentes, primeros ministros, organismos internacionales y también empresarios que hasta hace pocos años eran desconocidos para el gran público. Sam Altman, Dario Amodei, Demis Hassabis o Arthur Mensch ya no son solamente nombres del mundo tecnológico. Son actores de una conversación global sobre el poder. No gobiernan Estados y, sin embargo, conducen compañías que poseen una parte decisiva de la infraestructura intelectual del siglo XXI.

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Los Estados, acostumbrados a regular después de que la innovación aparece, descubren que esta vez corren detrás de una tecnología que cambia antes de que el derecho alcance a nombrarla. La consecuencia es visible. El nuevo orden mundial de la inteligencia artificial se empieza a organizar alrededor de tres ejes. Quién desarrolla. Quién accede. Quién depende.

Los países que desarrollan modelos, chips, infraestructura y talento quedan en el centro de la mesa. Los países que aportan energía, territorio, datos o mercados quedan en una zona intermedia. Los países que solo consumen tecnología ajena quedan al final de la cadena, sujetos a licencias, condiciones de uso, restricciones externas y decisiones adoptadas fuera de su propio sistema institucional.

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El debate sobre regulación de la inteligencia artificial no alcanza para explicar lo que está en juego. Cuando se habla de esta tecnología, en realidad se está discutiendo la forma que puede adoptar un nuevo orden mundial. No se trata solo de normas aisladas, sino de una arquitectura de poder que involucra a quienes fijan los estándares, quienes controlan la infraestructura, quienes definen los límites y, en última instancia, quienes quedan sujetos a ellos.

Ese orden podría imaginarse como una red de centros de decisión distribuidos entre Estados y grandes compañías tecnológicas, donde la capacidad de cómputo, los datos y los modelos avanzados funcionen como recursos estratégicos. En la última cumbre del G7, celebrada en Evian-les-Bains, los líderes de OpenAI, Anthropic y Google DeepMind plantearon la creación de una coalición internacional, encabezada por Estados Unidos, para fijar reglas, estándares y controles sobre la inteligencia artificial avanzada. Altman profundizó luego esa idea en una columna publicada en el Financial Times, donde propuso un foro internacional inspirado en el modelo del Organismo Internacional de Energía Atómica, con capacidad de certificar sistemas y condicionar el acceso a los modelos más capaces. La propuesta anticipa esa lógica, una gobernanza global que no elimina la competencia, pero sí organiza quién participa en la mesa donde se toman las decisiones.

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La tensión, entonces, no es solo regulatoria. Es estructural. Se trata de definir si ese orden será abierto o concentrado, cooperativo o fragmentado, inclusivo o restrictivo. Y en esa definición se juega algo más profundo que la regulación: la posición de cada país en la economía del conocimiento que empieza a consolidarse.

Esta disputa se acelera porque la propia tecnología cambió de naturaleza. La inteligencia artificial ya no se limita a generar textos o imágenes. Empieza a operar como agente, ejecuta tareas, toma instrucciones complejas, interactúa con software, analiza vulnerabilidades, administra flujos de trabajo y encadena decisiones.

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La carrera actual se juega en la construcción de una nueva infraestructura de inteligencia sobre la cual operarán las próximas economías. Allí se definirá buena parte de la capacidad de los países para producir conocimiento, fortalecer su defensa, aumentar su productividad, transformar la educación, modernizar los servicios públicos y organizar la vida cotidiana.

Para la Argentina, este escenario abre una oportunidad que excede la oferta de energía, territorio o recursos naturales. El país puede convertir esos activos en una estrategia de desarrollo tecnológico si logra combinarlos con talento, inversión, infraestructura, apertura a la innovación, estabilidad institucional, seguridad jurídica y reglas claras y estables.

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El nuevo orden mundial de la inteligencia artificial todavía no está escrito, pero sus trazos iniciales ya pueden verse. Se define en los centros de datos, en los laboratorios de modelos de frontera, en las cadenas de suministro de chips, en las decisiones de seguridad nacional, en los organismos internacionales y en las mesas donde gobiernos y empresas empiezan a fijar los estándares de una tecnología llamada a reorganizar la economía global.

La carrera decisiva ya no consiste en crear máquinas que hablen mejor, sino en construir la capa de inteligencia sobre la que funcionarán las próximas sociedades. Allí se definirá qué países podrán desarrollar capacidades propias, cuáles dependerán de decisiones ajenas y quiénes tendrán la posibilidad real de participar en la construcción del futuro.

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