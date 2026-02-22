Regular o competir: la IA no espera a los burócratas

Inteligencia artificial (imagen ilustrativa)

La discusión sobre inteligencia artificial suele plantearse como un dilema elegante: innovación o regulación. Suena razonable. El problema es que el mundo real no funciona a la velocidad de los foros académicos. La regulación, por naturaleza, siempre corre de atrás. Y en IA, corre varios cuerpos atrás.

La velocidad de esta tecnología hace que cualquier intento de anticiparse sea complejo y, muchas veces, contraproducente. No se puede reglamentar lo que no se entiende a fondo. Sin embargo, vemos gobiernos apurados por mostrar control antes de comprender la magnitud del cambio. El equilibrio inteligente es aquel que protege al ciudadano sin asfixiar la capacidad de desarrollo del país. Lo demás es voluntarismo regulatorio.

Estamos viviendo lo que llamo la “Gran Divergencia 2.0”. Así como en la Revolución Industrial el pequeño grupo de naciones que adoptó el vapor y el ferrocarril dominó el mundo por siglos, hoy la IA está trazando una nueva línea divisoria. Y esa línea no es simbólica: es económica, geopolítica y productiva.

En Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, la IA se gestiona como un “Proyecto Manhattan” para la productividad. El enfoque no es punitivo, sino de dominancia absoluta. Han entendido que el cómputo es el nuevo petróleo y la desregulación es su ventaja competitiva. Mientras otros discuten marcos teóricos, EE. UU. invierte en infraestructura y elimina barreras para consolidar liderazgo.

Europa, en cambio, corre el riesgo de quedar atrapada en su propio laberinto normativo. La excesiva regulación desincentiva y desacelera la innovación. Aunque existen exponentes como Mistral AI, el poderío europeo hoy es menor al esperado debido a este peso regulatorio. Mientras Estados Unidos y China compiten por el liderazgo global, Europa parece más enfocada en “ordenar la casa” que en construirla. El problema es que, cuando termine de ordenarla, el mercado ya tendrá dueño.

China, por su parte, utiliza un control estatal directo que garantiza agilidad en la ejecución. Puede gustar o no su modelo, pero ejecuta. Y en esta carrera, ejecutar es todo. Las empresas en entornos menos restrictivos están acumulando una capacidad de implementación que será inalcanzable para quienes esperen a que la ley les diga qué hacer. No liderar esta implementación hoy es aceptar la irrelevancia mañana.

En el plano corporativo, el debate tampoco puede ser ingenuo. Hoy la mayor ventaja competitiva es ser pionero. El beneficio es claro: reducción de costos, mejoras en la calidad de tareas cognitivas y velocidad en la toma de decisiones. El riesgo también es real: vacíos legales en propiedad intelectual, derechos de autor y responsabilidad civil por errores de la IA. Ya hemos visto juicios por infracción de copyright y “alucinaciones” que comprometen la reputación de una empresa.

Pero esperar a que la ley sea perfecta es perder la oportunidad de mercado. La clave es tener un manual de gobernanza interno que supla la falta de leyes externas. La estrategia legal debe ser reactiva y defensiva; la estrategia de negocio, proactiva y agresiva. Las compañías que entiendan esta diferencia van a capturar la ventaja.

En América Latina tenemos una oportunidad de oro. La regulación incipiente, lejos de ser una debilidad, puede ser una ventaja competitiva. Podemos innovar con menos fricción que Europa y convertirnos en un laboratorio ágil de soluciones de IA. La pregunta es si vamos a aprovechar la ventana o si vamos a copiar el miedo ajeno.

Una regulación estricta en sectores como Fintech o Salud podría golpear directamente la rentabilidad si prohíbe algoritmos que hoy generan eficiencias críticas. Una norma bienintencionada pero poco técnica no protege: encarece servicios y expulsa la innovación.

Incluso las Pymes tienen una carta fuerte. Las grandes tecnológicas pueden pagar cualquier compliance, pero también están atrapadas en su propia burocracia. Una Pyme puede implementar una herramienta mañana mismo, asumiendo riesgos controlados que una multinacional no puede permitirse. Ahí está la brecha de oportunidad.

Muchas veces se busca predecir cinco años en IA, pero eso es futurología. Lo más inteligente sería una regulación iterativa, revisable y basada en evidencia. Pero el mensaje de fondo es otro: estamos ante una oportunidad histórica. Los primeros que se suban al barco, incluso sin mapas legales definitivos, son los que se quedarán con los mejores asientos.

La IA permite delegar tareas operativas y cognitivas para multiplicar la productividad. El momento de capturar esa ventaja es ahora. El resto seguirá discutiendo cómo regular el tren cuando ya haya partido.