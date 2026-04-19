Mundo

Murió un soldado israelí y otros nueve resultaron heridos en una explosión en Líbano durante el alto al fuego

La víctima fatal fue identificada como el reservista Lidor Porat, de 31 años, y ascendió a 14 el número de militares muertos de las FDI en territorio libanés desde el inicio de la ofensiva en la región

Guardar
El soldado fallecido ha sido identificado como el sargento de primera clase (en la reserva) Lidor Porat, de 31 años, perteneciente al 7106.º Batallón de la 769.ª Brigada Regional “Hiram”, originario de Ashdod (FDI)
El soldado fallecido ha sido identificado como el sargento de primera clase (en la reserva) Lidor Porat, de 31 años, perteneciente al 7106.º Batallón de la 769.ª Brigada Regional “Hiram”, originario de Ashdod (FDI)

Un reservista de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) murió y otros nueve soldados resultaron heridos tras una explosión ocurrida durante operaciones militares en el sur del Líbano, según informó el Ejército israelí.

La víctima fue identificada como el sargento primero de la reserva Lidor Porat, de 31 años, integrante del Batallón 7106 de la Brigada Regional “Hiram”.

El incidente tuvo lugar cuando una unidad desplegada en la zona fue alcanzada por un artefacto explosivo durante una misión operativa. Según el reporte de las FDI, el saldo del ataque fue de un militar en estado grave, cuatro con heridas de gravedad moderada y cuatro con lesiones leves.

Los soldados heridos fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica y sus familias ya fueron notificadas por las autoridades castrenses. De acuerdo con una investigación preliminar, la detonación se produjo al paso de un vehículo de ingeniería militar sobre un explosivo colocado en el área, bajo control israelí, en el marco del actual alto el fuego.

Vista trasera de dos soldados con uniformes militares, cascos tácticos y mochilas, agachados en una zona con vegetación densa
Soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) participan en una operación antiterrorista (@idfonline)

Tras la explosión, las fuerzas israelíes lanzaron una ofensiva contra varios objetivos en la zona y continúan investigando las circunstancias del suceso. El incidente se produce en medio de la tregua de diez días negociada entre autoridades libanesas e israelíes, vigente desde el viernes pasado, y en un contexto de acusaciones del ejército libanés sobre presuntas violaciones de la tregua.

Horas antes, el Ejército de Israel confirmó la muerte de Barak Kalfon, sargento mayor en la reserva, durante una operación militar en el sur de Líbano. El comando israelí informó este sábado que el incidente dejó además tres soldados heridos: dos con lesiones de gravedad moderada y uno con heridas leves.

Con este hecho, asciende a 14 el número de militares israelíes muertos en territorio libanés desde el inicio de la ofensiva en la región. Kalfon, de 48 años, pertenecía a la 226.ª Brigada y era oriundo de Adi, según detalló el ejército.

Barak Kalfon
Barak Kalfon, sargento mayor en la reserva, murió durante una operación en el sur de Líbano

La explosión que provocó su deceso se produjo el viernes, cuando fuerzas de reserva del batallón 7056 realizaban registros en busca de armas en un edificio de la localidad de Jibin, en el sector occidental del sur de Líbano. Durante la inspección se produjo una detonación que causó la muerte del suboficial y heridas a los tres soldados que lo acompañaban, quienes fueron evacuados y recibieron atención médica.

El comando militar israelí informó que el funeral de Kalfon se realizará el domingo 19 de abril en el cementerio de Adi y comunicó que la familia solicitó que no haya cobertura mediática de la ceremonia.

“El sargento mayor (en la reserva) Barak Kalfon luchó valientemente y cayó en el sur del Líbano”, expresó el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien envió sus condolencias a la familia en nombre de todos los ciudadanos de Israel.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, junto a soldados israelíes (REUTERS/Archivo)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, junto a soldados israelíes (REUTERS/Archivo)

Las sirenas antiaéreas en Israel no se activaron en más de 24 horas desde el inicio de la tregua con Líbano; la última alerta, fue registrada en la madrugada del viernes en una localidad fronteriza y resultó ser una falsa alarma.

Desde el inicio de la guerra con Irán el 28 de febrero, el territorio israelí ha sido blanco de sucesivos ataques con misiles, drones y cohetes lanzados por Irán, terroristas de Hezbollah en Líbano y, posteriormente, por los hutíes en Yemen.

Estos ataques, que en algunos días superaron la decena, persistieron hasta la entrada en vigor del alto el fuego el viernes, con Hezbollah manteniendo los disparos hasta el último momento. Ante la intensidad de los bombardeos, tanto las principales ciudades como Jerusalén y Tel Aviv, así como poblaciones del sur y norte del país, activaron protocolos de emergencia que obligaron a la población a refugiarse en búnkeres y habitaciones seguras durante todo el día y la noche.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteIsraelLíbanoFDI

Últimas Noticias

El etnógrafo que estudia cómo Ucrania le ganó a Rusia la guerra de los memes: “La propaganda es aburrida”

Oleksandr Pankieiev, experto en propaganda rusa de la Universidad de Alberta, pasó por Buenos Aires para la Conferencia Internacional FIMI. En esta entrevista, sostiene que Rusia está en su fase final como imperio y que Moscú ya asume a América Latina como parte de su “patio trasero”

El etnógrafo que estudia cómo Ucrania le ganó a Rusia la guerra de los memes: “La propaganda es aburrida”

EN VIVO | Los hutíes de Yemen amenazaron con cerrar el estrecho de Bab al-Mandeb

“Si Saná decide cerrar la puerta de Bab al-Mandeb, entonces toda la humanidad y los genios serán completamente impotentes para abrirla”, escribió el viceministro de Asuntos Exteriores del gobierno hutí Hussein al-Ezzi

EN VIVO | Los hutíes de Yemen amenazaron con cerrar el estrecho de Bab al-Mandeb

Irán amenazó a EEUU y dijo que sus fuerzas están “totalmente preparadas” si se desata una escalada de la guerra

El titular del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, sostuvo que el régimen persa responderá con contundencia si las fuerzas estadounidenses incurren en “el más mínimo error” una vez que finalice el alto al fuego

Irán amenazó a EEUU y dijo que sus fuerzas están “totalmente preparadas” si se desata una escalada de la guerra

Donald Trump aseguró que Israel demostró ser un “gran aliado” de EEUU y elogió su lealtad en medio de la tregua con Irán

El presidente estadounidense afirmó que el Estado israelí “lucha con ahínco” y lo valoró como un socio internacional valiente, audaz, leal e inteligente a más de un mes del inicio de la ofensiva conjunta contra el régimen persa

Donald Trump aseguró que Israel demostró ser un “gran aliado” de EEUU y elogió su lealtad en medio de la tregua con Irán

El régimen de Corea del Norte lanzó varios misiles balísticos al mar: es el cuarto ensayo en lo que va del mes

Japón y Corea del Sur confirmaron la información y activar las alertas en sus respectivos países

El régimen de Corea del Norte lanzó varios misiles balísticos al mar: es el cuarto ensayo en lo que va del mes
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El pueblo de Murcia perfecto para darse un baño: cuatro ríos, dos pantanos y una cueva

El pueblo de Murcia perfecto para darse un baño: cuatro ríos, dos pantanos y una cueva

Sheila Manzanares, maestra de tres alumnos en un colegio rural: “Su experiencia puede ser igual o más enriquecedora que la de un niño en la ciudad”

Salir a cenar o hacer planes con desconocidos: la nueva forma de hacer amigos para combatir la soledad y volver a conectar de verdad

‘La momia de Lee Cronin’: la película de terror más salvaje y desagradable del año es una sorprendente vuelta de tuerca al clásico monstruo

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

INFOBAE AMÉRICA

La ex pareja del narco uruguayo Marset escribió una carta a mano desde prisión: “¿Dónde están mis derechos?”

La ex pareja del narco uruguayo Marset escribió una carta a mano desde prisión: “¿Dónde están mis derechos?”

Cumbre por la Democracia defiende la dictadura de Cuba y censura a redes sociales

El etnógrafo que estudia cómo Ucrania le ganó a Rusia la guerra de los memes: “La propaganda es aburrida”

La ciencia identifica hábitos que preservan y mejoran la agilidad mental

El descenso con más puntos en la historia de la Premier League

ENTRETENIMIENTO

Eran protagonistas, pero jamás se vieron: la estrategia que marcó a 10 películas icónicas

Eran protagonistas, pero jamás se vieron: la estrategia que marcó a 10 películas icónicas

Charlize Theron recordó la noche en que su madre mató a su padre en defensa propia: “Ella me salvó la vida”

Canciones de desamor con nombres y apellidos: las confesiones amorosas que triunfaron en la música pop

Otro concierto de Kanye West fue cancelado en Europa: “No se alinea con nuestros valores”

Steve Harris aclara que “Burning Ambition” no es un documental oficial y revela su enfoque: “Es sobre Iron Maiden, no de Iron Maiden”