Murió un soldado israelí y otros nueve resultaron heridos en una explosión en Líbano durante el alto al fuego

El soldado fallecido ha sido identificado como el sargento de primera clase (en la reserva) Lidor Porat, de 31 años, perteneciente al 7106.º Batallón de la 769.ª Brigada Regional “Hiram”, originario de Ashdod (FDI)

Un reservista de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) murió y otros nueve soldados resultaron heridos tras una explosión ocurrida durante operaciones militares en el sur del Líbano, según informó el Ejército israelí.

La víctima fue identificada como el sargento primero de la reserva Lidor Porat, de 31 años, integrante del Batallón 7106 de la Brigada Regional “Hiram”.

El incidente tuvo lugar cuando una unidad desplegada en la zona fue alcanzada por un artefacto explosivo durante una misión operativa. Según el reporte de las FDI, el saldo del ataque fue de un militar en estado grave, cuatro con heridas de gravedad moderada y cuatro con lesiones leves.

Los soldados heridos fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica y sus familias ya fueron notificadas por las autoridades castrenses. De acuerdo con una investigación preliminar, la detonación se produjo al paso de un vehículo de ingeniería militar sobre un explosivo colocado en el área, bajo control israelí, en el marco del actual alto el fuego.

Soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) participan en una operación antiterrorista (@idfonline)

Tras la explosión, las fuerzas israelíes lanzaron una ofensiva contra varios objetivos en la zona y continúan investigando las circunstancias del suceso. El incidente se produce en medio de la tregua de diez días negociada entre autoridades libanesas e israelíes, vigente desde el viernes pasado, y en un contexto de acusaciones del ejército libanés sobre presuntas violaciones de la tregua.

Horas antes, el Ejército de Israel confirmó la muerte de Barak Kalfon, sargento mayor en la reserva, durante una operación militar en el sur de Líbano. El comando israelí informó este sábado que el incidente dejó además tres soldados heridos: dos con lesiones de gravedad moderada y uno con heridas leves.

Con este hecho, asciende a 14 el número de militares israelíes muertos en territorio libanés desde el inicio de la ofensiva en la región. Kalfon, de 48 años, pertenecía a la 226.ª Brigada y era oriundo de Adi, según detalló el ejército.

Barak Kalfon, sargento mayor en la reserva, murió durante una operación en el sur de Líbano

La explosión que provocó su deceso se produjo el viernes, cuando fuerzas de reserva del batallón 7056 realizaban registros en busca de armas en un edificio de la localidad de Jibin, en el sector occidental del sur de Líbano. Durante la inspección se produjo una detonación que causó la muerte del suboficial y heridas a los tres soldados que lo acompañaban, quienes fueron evacuados y recibieron atención médica.

El comando militar israelí informó que el funeral de Kalfon se realizará el domingo 19 de abril en el cementerio de Adi y comunicó que la familia solicitó que no haya cobertura mediática de la ceremonia.

“El sargento mayor (en la reserva) Barak Kalfon luchó valientemente y cayó en el sur del Líbano”, expresó el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien envió sus condolencias a la familia en nombre de todos los ciudadanos de Israel.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, junto a soldados israelíes (REUTERS/Archivo)

Las sirenas antiaéreas en Israel no se activaron en más de 24 horas desde el inicio de la tregua con Líbano; la última alerta, fue registrada en la madrugada del viernes en una localidad fronteriza y resultó ser una falsa alarma.

Desde el inicio de la guerra con Irán el 28 de febrero, el territorio israelí ha sido blanco de sucesivos ataques con misiles, drones y cohetes lanzados por Irán, terroristas de Hezbollah en Líbano y, posteriormente, por los hutíes en Yemen.

Estos ataques, que en algunos días superaron la decena, persistieron hasta la entrada en vigor del alto el fuego el viernes, con Hezbollah manteniendo los disparos hasta el último momento. Ante la intensidad de los bombardeos, tanto las principales ciudades como Jerusalén y Tel Aviv, así como poblaciones del sur y norte del país, activaron protocolos de emergencia que obligaron a la población a refugiarse en búnkeres y habitaciones seguras durante todo el día y la noche.

(Con información de Europa Press)