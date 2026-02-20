El mito del CEO resiliente: por qué aguantar ya no es una virtud

Durante años se elogió al CEO resiliente, al que aguanta, soporta la tormenta sin quebrarse y “se banca” contextos imposibles para seguir adelante. En entornos hostiles, resistir fue un sinónimo de fortaleza, pero el problema aparece cuando una fortaleza circunstancial se convierte en identidad permanente, cuando la resiliencia deja de ser una capacidad para atravesar una etapa y pasa a ser el modo habitual de liderar. Ahí empieza el daño.
Las empresas hoy se mueven en un péndulo cada vez más exigente. En una punta, resistir para sobrevivir: cuidar caja, preservar estructura, no romperse. En la otra, ordenar el liderazgo para volver a ser competitivas: rediseñar decisiones, revisar la arquitectura organizacional, recuperar velocidad y construir planes de gestión con los líderes.
El riesgo no está en resistir. El riesgo está en quedarse atrapado en esa punta del péndulo y llamar prudencia a lo que ya es inmovilidad. Porque resistir sin romperse no es una estrategia. Es, muchas veces, una forma sofisticada de postergar decisiones.
La resiliencia, mal entendida, se volvió una coartada elegante para no tomar decisiones estructurales. “No es momento”, “mejor esperar”, “cuando el contexto mejore vemos”. Mientras tanto, el negocio sigue funcionando, pero cada vez con menos margen, menos energía y menos futuro. No colapsa. Se erosiona. Y la erosión es peligrosa porque no hace ruido. No genera crisis visibles ni titulares alarmantes. Simplemente va vaciando de competitividad a la organización mientras todo parece, desde afuera, razonablemente estable.
Esto se ve con claridad en empresas que, en nombre de la prudencia, sostienen durante años la misma cartera de negocios, la misma estructura de costos, los mismos planes de gestión y el mismo modelo de decisión, aún cuando el contexto ya cambió. No cierran unidades que dejaron de ser estratégicas, no invierten donde deberían, no rediseñan liderazgos críticos. No porque no lo vean, sino porque decidir implicaría asumir riesgos que la lógica del aguante ya no tolera. El resultado no es estabilidad. Es pérdida gradual de competitividad frente a quienes sí se animan a reconfigurar.
Dicho con claridad: la verdadera resiliencia es acción, es inversión, es decisión. No es un estado de ánimo. No es una actitud. Es una conducta. Es el paso a la acción.
Los resultados no son consecuencia del aguante, sino del diseño del liderazgo. Todo lo demás es relato. O, peor aún, novela.
La competitividad no se sostiene con épica. El liderazgo que solo resiste administra el presente. El liderazgo que diseña construye futuro.
Sin matices: la resiliencia sirve para no quebrarse en la transición, no para quedarse a vivir en ella.
Ya arrancó el 2026. ¿De qué punta del péndulo vas a elegir liderar?