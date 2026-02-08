Opinión

Cuando el clima pide un break

Protocolos y planes de acción resultan clave ante fenómenos climáticos que superan los límites fisiológicos y operativos de la sociedad

Guardar
Ola de calor en CABA
Ola de calor en CABA

Ni los mejores deportistas del mundo pueden mantenerse en juego cuando el calor lleva al cuerpo al límite. Recientemente, en el Australian Open 2026, el italiano Jannik Sinner estuvo muy cerca de abandonar su partido de tercera ronda frente al estadounidense Eliot Spizzirri. En plena ola de calor en Melbourne, Sinner comenzó a sufrir calambres generalizados en piernas y brazos, una señal clara de estrés físico asociado al calor. El partido entró en una zona crítica, no por el marcador, sino por el impacto del calor sobre el cuerpo del jugador.

Fue entonces cuando se activó una regla específica del torneo: el protocolo de calor extremo. La organización decidió cerrar el techo del estadio, interrumpiendo momentáneamente el encuentro y reduciendo la exposición al calor. Esa pausa le dio a Sinner un descanso clave para recuperarse. Minutos después, el partido se reanudó y el italiano logró continuar, revertir la situación y finalmente quedarse con la victoria.

Nada de esto fue improvisado. El Abierto de Australia se juega históricamente bajo temperaturas muy altas y, por eso, cuenta con protocolos predefinidos que se activan cuando el índice de estrés térmico (que combina temperatura, humedad y radiación solar) supera determinados umbrales. El calor extremo no aparece como un imprevisto, sino como un riesgo conocido frente al cual existen reglas claras para frenar, ajustar y seguir sólo cuando las condiciones vuelven a ser seguras, protegiendo tanto a los deportistas como al público.

Casi al mismo tiempo, en el hemisferio norte, una tormenta invernal afectó a gran parte de Estados Unidos y dejó a más de 200 millones de personas bajo alertas por frío extremo. El evento provocó al menos 11 muertes, cortes masivos de energía y cancelaciones masivas de vuelos. Las autoridades recomendaron restringir la movilidad, permanecer en los hogares y evitar incluso sacar mascotas al exterior, reconociendo que la exposición prolongada al frío implicaba un riesgo concreto para la salud.

Aunque se trate de fenómenos opuestos, la lógica de respuesta es similar: cuando el clima cruza ciertos límites, deja de ser sólo un pronóstico y pasa a ser una variable clave para la toma de decisiones. El problema no es el tipo de clima, sino la superación de límites fisiológicos, operativos y sociales.

Argentina no escapa a estos extremos climáticos. Para quienes viven en el Área Metropolitana de Buenos Aires, seguramente esté “fresco” el recuerdo de haber terminado 2025 bajo una alerta naranja por calor extremo, con temperaturas muy elevadas y sensaciones térmicas cercanas a los 40 °C. A eso se sumó que, en una época marcada por escapadas y reencuentros familiares de fin de año, se registraron demoras, desvíos y cancelaciones de vuelos en el Aeroparque Jorge Newbery, luego de que las altas temperaturas afectaran las condiciones operativas de la pista, que llegó a deformarse por el calor. No fue un hecho aleatorio, sino la consecuencia esperable de haber alcanzado un límite físico de la infraestructura frente al calor extremo.

El impacto del calor extremo tampoco se limita a los efectos más visibles. Un artículo reciente de Matilde Rusticucci y Francisco Chesini, sobre la mortalidad asociada a olas de calor en ciudades argentinas, muestra que en 19 de las 21 ciudades analizadas se registraron incrementos en la mortalidad durante estos eventos. Las personas mayores presentan los mayores aumentos en el riesgo, aunque también se observan incrementos en el grupo de 0 a 64 años, lo que confirma que el calor afecta a toda la población.

De esta forma, el clima extremo puede interrumpir actividades y servicios críticos, con impactos directos sobre la salud, la infraestructura y la vida cotidiana. Frente a ese escenario, la clave no está tanto en si se trata de calor o frío, o incluso de tormentas o nevadas, sino en que instituciones y comunidades estén preparadas para adaptarse, actuar y hacer los ajustes operativos necesarios, y no solo reaccionar cuando el mercurio llega al nivel crítico.

Asumir ese enfoque implica prepararse. Desde la política pública, eso significa contar con planes de respuesta, definir umbrales de acción, habilitar refugios climáticos, reforzar la comunicación de riesgo y, cuando es necesario, ajustar o suspender actividades masivas, culturales o deportivas. Así como existen protocolos frente a otros eventos climáticos extremos, el calor también requiere reglas claras.

Esto también se traslada a la vida cotidiana. Así como frente a una tormenta fuerte evitamos salir o movernos en los momentos más complicados, durante una ola de calor tiene sentido tomar ciertos recaudos: reducir la exposición en las horas de mayor sol, especialmente cuando rige una alerta; mantenerse hidratados y ajustar rutinas para atravesar mejor los días más pesados. Al mismo tiempo, el calor no afecta a todos por igual. Las personas mayores, los niños y niñas y quienes tienen enfermedades crónicas suelen estar más expuestos y requieren un cuidado especial. En esos casos, como frente a cualquier situación de riesgo, el cuidado también es colectivo: estar atentos, dar una mano y asegurarnos de que quienes están más vulnerables tengan agua, sombra y un ambiente fresco forma parte de la respuesta.

Prepararse no elimina el calor, pero sí puede reducir significativamente sus impactos. Incorporar el calor extremo a la gestión del riesgo, del mismo modo que con otros eventos climáticos extremos, permite responder de manera más informada y precisa cuando la emergencia ocurre, y no improvisar en el momento más crítico. En esta línea, desde CIPPEC nos encontramos trabajando con ciudades argentinas en la preparación frente al calor extremo, como en el Gran Resistencia, la Ciudad de Buenos Aires, Rosario, San Miguel de Tucumán, Córdoba y Mendoza, apoyando la elaboración de diagnósticos, protocolos y planes, con foco en la protección de los grupos más vulnerables.

Frente al clima extremo, saber cuándo frenar, bajar el ritmo y ajustar la estrategia no es rendirse: es la única forma de seguir en juego.

Temas Relacionados

Cambio climático

Últimas Noticias

La vida después de Heródoto

Los libertarios atribuyen el inicio de la decadencia argentina a la segunda presidencia de Yrigoyen y la Década Infame, pero omiten factores internacionales clave como la Revolución Rusa y la Crisis del 30

La vida después de Heródoto

Ruego de intercesión del Barrio 22 de Enero al Papa Francisco

Vecinos de La Matanza reclaman acceso a escrituras y mejoras en la infraestructura urbana, inspirados por el mensaje social de Bergoglio

Ruego de intercesión del Barrio

Milei, del veranito político al “all in” con EEUU

El Gobierno prioriza los acuerdos externos y las transformaciones estructurales, mientras se profundizan las dudas sobre el impacto real en el empleo y la producción local

Milei, del veranito político al

El auge de los extremismos

La intolerancia y la certeza absoluta ganan terreno en ambos lados de la grieta, dificultando el surgimiento de espacios para la reflexión y la discusión racional

El auge de los extremismos

Estrategias integradas para proteger el valor institucional frente a crisis virales

La velocidad de la información digital multiplica el riesgo reputacional y económico de empresas y gobiernos, exigiendo equipos interdisciplinarios y protocolos preventivos ante escenarios de alta exposición pública

Estrategias integradas para proteger el
DEPORTES
La declaración de Tom Brady

La declaración de Tom Brady que generó repudio previo a la final del Super Bowl: “Me da asco”

Guía rápida para seguir el Super Bowl: reglas básicas, el tiempo de partido y otros detalles

Surgió en San Lorenzo, jugó en Huracán y se retiró joven: hoy trabaja en la Aduana y no extraña el fútbol

A 40 años de la inmortal chilena de Enzo Francescoli en el inolvidable partido entre River Plate y Polonia

La joven estrella del Super Bowl que reconoció su fanatismo por Messi y Argentina: la marca histórica que puede alcanzar en la NFL

TELESHOW
El exclusivo cumpleaños de Lizardo

El exclusivo cumpleaños de Lizardo Ponce con figuras como Tini Stoessel, Emilia Mernes y Maxi López: “Festejo a lo grande”

Astor, Piazzolla Eterno: los secretos la obra que brilla en el Colón y el desafío de reinventar el tango sin pedir permiso

Leire Martínez prepara su gira por la Argentina tras su salida de La Oreja de Van Gogh: “Pensé que no lo volvería a vivir”

Nancy Dupláa celebró 19 años de matrimonio con Pablo Echarri: “Gracias por hacernos mejores a los que estamos cerca tuyo”

Edith Hermida contó cómo es su vínculo con Beto Casella y su reacción al asumir la conducción de Bendita: “No era lo que yo quería”

INFOBAE AMÉRICA

A pesar de una “amistad

A pesar de una “amistad sin límites”, Ucrania reveló que las inversiones de China en Rusia se estancaron desde el inicio de la guerra

El régimen iraní detuvo a un nuevo activista por un manifiesto crítico contra la represión de las protestas

Conexión Ganadera: una de las imputadas por la megaestafa en Uruguay mantendrá su prisión domiciliaria en Punta del Este

La historia de los 70 estudiantes que caminaron 760 kilómetros para presentar demandas al Gobierno ecuatoriano

Portugal elige presidente este domingo entre un ultraderechista y un socialista