Acuerdo comercial Argentina-EEUU: qué cambia y qué se necesita para su implementación

Pablo Quirno y Jamieson Greer firman el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos

El 5 de febrero pasado, el gobierno de Javier Milei anunció la firma de un acuerdo comercial con Estados Unidos, a través del vocero presidencial Manuel Adorni y del canciller Pablo Quirno. Además, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, presentó un resumen completo del marco que ambos países establecieron para avanzar hacia una reducción recíproca de aranceles, una baja de barreras paraarancelarias y una actualización regulatoria en materia de inversiones, comercio digital y propiedad intelectual.

Cambios en comercio exterior: aranceles, cuotas y acceso a mercados

Según lo explicado tanto por el vocero presidencial en rueda de prensa como por el ministro de Desregulación en su cuenta de X y el ministro de Economía en entrevistas, el acuerdo se apoya en un principio central: la apertura recíproca de mercados mediante la reducción o eliminación de aranceles, la consolidación de condiciones preferenciales y la creación de cupos específicos en sectores sensibles. Para Argentina, esto implica profundizar la liberalización de su economía con el ingreso de bienes estadounidenses a menores costos, lo que impacta directamente en el precio de maquinaria, bienes de capital, insumos industriales, equipamiento médico, autopartes, instrumentos de precisión y tecnología en general. Varios de estos rubros coinciden con los principales componentes de las importaciones argentinas durante 2025. Según el informe oficial de Intercambio Comercial Argentino (INDEC), las importaciones del año se concentraron en bienes intermedios (USD 24.300 millones), bienes de capital (USD 15.073 millones), piezas y accesorios para bienes de capital (USD 15.113 millones) y bienes de consumo (USD 11.401 millones), además de vehículos automotores de pasajeros (USD 5.678 millones).

El sector automotriz surge como un caso emblemático, con la inclusión de un cupo de vehículos que ingresarían con arancel reducido o nulo, y que, combinado con reformas tributarias internas, podría impactar en el precio final de las unidades importadas.

El acuerdo también contempla la apertura del mercado estadounidense para un conjunto amplio de productos argentinos, como aquellos vinculados a cadenas industriales, productos forestales, minería, metalurgia, sectores textiles, floricultura y el complejo agroindustrial. La ganadería ocupa un lugar destacado en la comunicación oficial: la apertura recíproca permitiría ampliar el acceso de carne argentina al mercado estadounidense, con potencial para expandir las exportaciones.

Licencias, permisos y barreras paraarancelarias

En el ámbito del comercio exterior, uno de los ejes está puesto en la reducción de los obstáculos paraarancelarios: certificaciones, homologaciones y trámites duplicados. Estas barreras pueden bloquear completamente un flujo comercial, aun cuando el arancel sea bajo, porque elevan costos y plazos, y desincentivan la inversión.

El acuerdo incorpora un enfoque de convergencia técnica y reconocimiento recíproco de estándares: si un producto ya cumple normas de seguridad y emisiones de Estados Unidos, o si un medicamento cuenta con aprobación de la FDA, el sistema argentino debería reconocer esa validación sin exigir homologaciones locales. Según la visión oficial, este mecanismo facilita importaciones y tiende a reducir precios internos en mercados donde la regulación técnica suele operar como barrera de entrada.

Condiciones del acuerdo: propiedad intelectual, digital e inversiones

En propiedad intelectual, el enfoque se orienta a alinear a Argentina con estándares internacionales ya adoptados por buena parte de la región. La discusión incluye la adhesión a tratados multilaterales y la revisión de criterios de patentabilidad, especialmente en sectores como medicamentos y biotecnología.

El acuerdo incorpora un capítulo vinculado al comercio digital y la economía de datos, que busca garantizar condiciones básicas para el intercambio de información, la interoperabilidad de firmas electrónicas y la consolidación de un marco jurídico compatible.

Por último, y en línea con los últimos anuncios del canciller Quirno, el tratado incluye un componente orientado a inversiones, donde se menciona el involucramiento de agencias estadounidenses para facilitar financiamiento de proyectos en Argentina. En términos políticos, este capítulo se presenta como una vía para inversiones, ya que el acuerdo pretende reducir la incertidumbre y elevar los estándares regulatorios.

Siguientes pasos

La firma del acuerdo no implica su entrada automática en vigor. Según el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, la aplicación de un tratado internacional de estas características requiere ser enviado al Congreso, para ser aprobado por ley. Solo después de esa aprobación legislativa, el Poder Ejecutivo queda en condiciones de ratificar el instrumento y completar los pasos internacionales correspondientes, como el intercambio de notificaciones o el depósito formal, según establezca el propio tratado.

En la práctica, el acuerdo anunciado inicia una nueva etapa: la discusión política y parlamentaria sobre su contenido, su conveniencia y sus compromisos. Al mismo tiempo, comienza un proceso técnico de implementación, ya que incluso una vez aprobado, los capítulos del tratado suelen requerir reglamentaciones, adecuaciones y coordinación entre organismos para que los beneficios comerciales se materialicen. Mientras la presentación formal del acuerdo representa un avance para el gobierno, se abre una etapa de debate parlamentario y reglamentación.