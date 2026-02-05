Argentina ya adoptó las criptomonedas, ahora tiene que usarlas

El uso de criptoactivos en Argentina se centra más en el ahorro y la acumulación que en las transacciones cotidianas.

Argentina ya no es una promesa dentro del ecosistema cripto, es una realidad consolidada. Según el Global Crypto Adoption Index 2024 de Chainalysis, nuestro país se ubica dentro del top 20 mundial en adopción y lidera América Latina en términos per cápita. Distintas estimaciones del mercado indican que entre el 18% y el 20% de la población adulta tiene algún tipo de exposición a criptoactivos, principalmente como reserva de valor o cobertura frente a la inflación y los controles cambiarios.

A estas cifras se suman las proyecciones de Statista, que prevén una tasa de crecimiento (CAGR) superior al 10% hacia 2028. Este escenario, que hace pocos años parecía impensado, hoy es parte de la vida cotidiana. Tener una wallet ya no es algo marginal. El problema es otro: tener cripto no es lo mismo que usar cripto.

La adopción cripto en Argentina es, en su mayoría, defensiva y no transaccional. Una adopción reactiva al contexto macroeconómico y no una adopción funcional integrada a la economía real. Se compra Bitcoin como resguardo de valor, se utilizan stablecoins para escapar de la volatilidad del peso y se participa en proyectos puntuales por incentivos económicos, como ocurrió con Worldcoin. Todo eso fue un primer paso lógico y necesario, pero no el destino final. Durante años confundimos adopción con acumulación y eso retrasó la conversación sobre pagos reales.

Hoy, gran parte de esos activos están inmovilizados como ahorro o, en algunos casos, volcados a instrumentos altamente especulativos y volátiles, como meme coins. En muy pocos casos se utilizan para el consumo diario, el pago de servicios o la economía real. Y eso no es un problema tecnológico.

La tecnología ya existe. Las blockchains funcionan y las stablecoins son rápidas, líquidas y globales. El verdadero cuello de botella está en el diseño de producto, en los incentivos y, sobre todo, en la experiencia de usuario. El sistema financiero tradicional sigue imponiendo fricciones que la tecnología cripto resolvió hace años, pero que todavía no fueron eliminadas para el usuario final.

El ecosistema tiene que bajar a tierra. El éxito de esta industria no debería medirse por el volumen de activos custodiados, sino por cuánto de ese capital efectivamente se mueve dentro de la economía real: cuántas transacciones suceden, lo que significa, cuántas personas pagan, cobran, ahorran y consumen usando cripto sin tener que pensarlo.

Estamos entrando en una etapa de maduración. Empieza a surgir un nuevo paradigma, donde el foco deja de estar en la adopción abstracta y pasa a estar en la utilidad concreta. Educar para el consumo es clave. Como industria estamos obligados a que el usuario entienda la diferencia entre un activo volátil, pensado para inversión de largo plazo y una stablecoin, diseñada para transaccionar hoy.

Eliminar la fricción es un imperativo. Para que esto funcione, la tecnología tiene que ser prácticamente invisible. El usuario no debería preocuparse por qué red está usando, qué protocolo corre por detrás o cómo se liquida una operación. Lo único que importa es que el pago sea instantáneo, simple y seguro. Si hay que explicarlo demasiado, no sirve.

En este contexto, la aparición de nuevos actores que cierren la brecha entre complejidad técnica y usabilidad real es estratégica. Actores que no sólo construyan infraestructura, sino que eduquen, acompañen y faciliten el uso cotidiano de cripto y stablecoins en el día a día.

Necesitamos que los comercios y las instituciones financieras dejen de ver esto como algo “del futuro” y lo vean como lo que es, una infraestructura de pagos con liquidación casi instantánea, menores costos marginales, mayor trazabilidad y alcance global desde el primer día.

Argentina ya resolvió el problema más difícil, la adopción. Ahora tiene la oportunidad de resolver el segundo, que es la utilidad. Si lo logra, no solo va a normalizar el uso cotidiano de criptoactivos, sino que puede convertirse en el laboratorio transaccional de América Latina.

*El autor es Country Manager de Kast en Argentina