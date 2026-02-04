Opinión

Argentina frente a la amenaza transnacional

Implicancias de la designación de la Fuerza Quds como organización terrorista

Guardar
La Guardia Revolucionaria Islámica de
La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán es el núcleo militar e ideológico que preserva el régimen teocrático y expande el chiismo político-religioso

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC, en su sigla en inglés) es una organización paramilitar de elite de carácter ideológico creada para defender y exportar la revolución islámica de 1979. Su misión principal es la preservación del régimen teocrático iraní y la expansión del chiismo político-religioso, incluso mediante la violencia contra civiles y opositores. Subordinada al Líder Supremo, ayatolá Ali Jameneí, y no al gobierno convencional, la IRGC actúa como brazo armado de la doctrina del “velayat-e-faqih”, combinando estructura militar y fanatismo religioso. Es el principal responsable de las violaciones de los derechos humanos hoy en Irán y de las acusaciones de contravenir el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP).

La IRGC opera a través de grupos proxy en todo Medio Oriente, para eludir responsabilidades, incluyendo a Herbola en el Líbano, Hamás, la Yihad Islámica Palestina, milicias chiíes iraquíes como Kataib Herbola y Asaib-Ahl al-Haq, milicias en Siria y los hutíes en Yemen. Estas redes terroristas reciben financiamiento, armas y entrenamiento de la Fuerza Quds, el brazo externo de la IRGC, que ha sido responsable de atentados, secuestros y asesinatos indiscriminados contra civiles, configurando un patrón de terrorismo por delegación.

En reconocimiento a estas graves actividades, Argentina declaró a la Fuerza Quds organización terrorista, incorporándola al RePET y aplicando sanciones a la unidad y a varios individuos vinculados. La medida es muy acertada y se fundamenta en los atentados criminales contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y la AMIA, y en evaluaciones internacionales sobre su participación en operaciones terroristas globales. Esta designación limita su capacidad operativa dentro del territorio argentino y alinea al país con políticas de seguridad internacional.

Además, la IRGC ha sido señalada por utilizar centros culturales y religiosos en el exterior como instrumentos de influencia y vigilancia incluyendo en América Latina y el Caribe. Informes de seguridad internacionales indican que ciertas mezquitas y organizaciones comunitarias vinculadas a la diáspora chií iraní han sido aprovechadas por sectores asociados a la IRGC para promover la ideología de la revolución islámica, combinando terrorismo e influencia política transnacional en una estrategia de consolidación global del régimen. También con agresiones constantes a Israel y la comunidad judía en distintos países.

En el plano interno, la IRGC es responsable de la represión sistemática de la población iraní. A través de los Basiyíes y otras fuerzas auxiliares (que totaliza unos 600 mil efectivos), actúa contra protestas, realiza detenciones arbitrarias, persigue a mujeres, estudiantes y opositores y utiliza el miedo como instrumento de control social. Para muchos observadores, la misma lógica de terror que proyecta en el exterior se aplica dentro de Irán, dando lugar a un sistema que criminaliza la disidencia y protege la supervivencia del régimen.

La IRGC también dirige los programas de misiles balísticos y nucleares, convirtiéndose en la piedra angular de la estrategia militar y la coerción del régimen. Bajo su supervisión, Irán ha desarrollado misiles de alcance medio y largo, capaces de impactar objetivos regionales y potencialmente internacionales, mientras que en el ámbito nuclear dirige plantas de enriquecimiento de uranio y el mantenimiento de instalaciones críticas que contradicen los compromisos asumidos por Irán conforme al TNP.

Dado el grado y alcance de las operaciones de IRGC, la Argentina debería evaluar ampliar la designación de agrupación terrorista a toda la Guardia Revolucionaria Islámica. Esta medida preventiva permitiría un marco legal que abarque a estructuras responsables de atentados, financiamiento del terrorismo y amenazas que provengan de Irán en particular tras las emitidas por Teherán al haber sido declarado a la Fuerza Quds, organización terrorista. También por las graves intimidaciones contra el Embajador argentino Rafael Grossi, Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), por el cumplimiento de sus tareas como funcionario internacional.

Temas Relacionados

Guardia Revolucionaria IslámicaIránFuerza QudsOrganismo Internacional de Energía AtómicaTerrorismo InternacionalProliferación Nuclear

Últimas Noticias

Transformando el horizonte de la oncología

La investigación clínica impulsa avances en tratamientos oncológicos y es clave en la medicina moderna según la OMS

Transformando el horizonte de la

La importancia de escribir a mano en tiempos digitales

Tomar apuntes a mano favorece la comprensión y la memoria, comparado con el registro digital en pantalla

La importancia de escribir a

Reforma laboral: anatomía de un nuevo paradigma

El proyecto de modernización laboral parte de un consenso alcanzado en las mesas del Pacto de Mayo, evitando la judicialización

Reforma laboral: anatomía de un

“El sí, quiero” en una cancha de fútbol: el pedido de mano que fue un partido ganado a la diversidad

El boom de la entrega de anillos muestra que el amor actual necesita espectacularización porque lo que no se viraliza no existe. La diversidad abre juego y los hombres también se arrodillan con el aplauso de un estadio. Sin embargo, la tradición patriarcal de pedir al padre la posesión de la hija no cede: ellos toman la iniciativa, ellas esperan la decisión masculina

“El sí, quiero” en una

Mama Antula, la mujer indómita y creyente que cambió para siempre el paisaje espiritual de la Patria

Santa María Antonia de Paz y Figueroa vino desde el interior a fundar una Casa de Ejercicios ignaciana por la que transitó la elite criolla que daría nacimiento a la Argentina

Mama Antula, la mujer indómita
DEPORTES
Con la participación de Serena

Con la participación de Serena Williams y varias estrellas de Hollywood: los 28 comerciales que se estrenarán en el Super Bowl 2026

La historia detrás del accidente fatal de Ayrton Senna contada por el creador del coche: su teoría sobre la falla que le costó la vida al ídolo

Así fue el primer gol del hijo de Marcelo Gallardo en Primera: su dedicatoria especial

Los detalles del ambicioso plan de Newell’s para tentar a Lionel Messi para que juegue en el club

Sin sorpresas en el Rosario Challenger: Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña y Juan Manuel Cerúndolo avanzaron a octavos

TELESHOW
Manu Jove debuta con Nunca

Manu Jove debuta con Nunca Me Faltes, el ciclo dedicado a la cumbia y sus protagonistas

Mirtha Legrand celebró el legado de Astor Piazzolla en una noche única en el Teatro Colón

Juana Repetto mostró el dibujo de uno de sus hijos y el comentario de una seguidora la hizo explotar

Evangelina Anderson casi se descompone en MasterChef viendo cómo despostaban tres medias reses: “Es una tortura”

Rumores de malestar entre Mica Viciconte y Vicky Xipolitakis en Ariel en su Salsa: “El agua y el aceite”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un nuevo ataque

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles contra varias regiones de Ucrania: al menos dos muertos y tres heridos

Human Rights Watch denunció ejecuciones récord, arrestos arbitrarios y persecución contra mujeres en Irán en 2025

La Corte europea condenó a Rusia por violar los derechos del líder opositor Alexei Navalny: “Trato inhumano y prisión ilegal”

Tras la tensión arancelaria, Estados Unidos y Corea del Sur acordaron gestionar con estabilidad la aplicación del acuerdo comercial bilateral

El asesino del ex primer ministro japonés Shinzo Abe apeló la condena a cadena perpetua por “veredicto injusto”