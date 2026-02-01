Acuerdo histórico entre la Unión Europea y Mercosur: impacto y desafíos para Argentina

Esta alianza abre las puertas a un mercado que representa más del 18% del PBI mundial y reúne a 450 millones de consumidores con alto poder adquisitivo (Foto: Europa Press)

El reciente acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur marca un punto de inflexión en la política económica internacional, al eliminar aranceles para más del 90% de las exportaciones del bloque sudamericano y reducir gradualmente las barreras de acceso para bienes industriales y tecnológicos europeos.

Esta alianza abre las puertas a un mercado que representa más del 18% del PBI mundial y reúne a 450 millones de consumidores con alto poder adquisitivo.

Actualmente, la Unión Europea es el segundo destino de las exportaciones argentinas, solo superada por Brasil.

En 2025, las ventas argentinas hacia ese bloque superaron los USD 8.000 millones.

Sin embargo, el volumen de exportaciones argentinas hacia la Unión Europea ha disminuido respecto de años anteriores, debido en parte a restricciones internas que limitaron la capacidad de aprovechar plenamente el acceso al mercado europeo.

Un sector ilustrativo es el cárnico, donde la Argentina no siempre logró completar la Cuota Hilton, que otorga acceso preferencial para exportar carne bovina de alta calidad.

Durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, la persistencia de trabas administrativas y regulatorias limitó el cumplimiento de esta cuota.

Intercambio comercial y estructura exportadora

El principal destino de las exportaciones argentinas a la Unión Europea son los Países Bajos, puerta de entrada al bloque a través del puerto de Rotterdam. Le siguen España, Italia y Alemania.

En cuanto a las importaciones, Alemania, Italia, España y Francia lideran el ranking como proveedores de bienes industriales y tecnológicos.

Alemania destaca con una cuarta parte del total importado desde la Unión Europea, subrayando su papel como principal proveedor de maquinaria, tecnología y bienes industriales.

Las importaciones argentinas desde Europa superan los USD 2.000 millones anuales en maquinaria, seguidas por productos farmacéuticos y automóviles.

En el plano exportador, el complejo sojero domina con ventas cercanas a los USD 3.500 millones, seguido por los sectores pesquero, manisero y bovino, que en conjunto concentran dos tercios de las exportaciones argentinas hacia la Unión Europea.

Esta estructura evidencia la complementariedad de ambos bloques: el Mercosur exporta principalmente bienes primarios, mientras importa productos industriales desde Europa. No es casual que el acuerdo se describa como un intercambio de “cows for cars”, reflejando la naturaleza de los principales flujos comerciales.

Las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, impulsadas por el complejo sojero, concentran el 70% de las exportaciones argentinas hacia la Unión Europea.

Tiempos y fases de apertura comercial

El acuerdo de libre comercio promete beneficios transversales. La eliminación de aranceles sobre importaciones europeas abarata insumos, bienes de capital y productos finales, lo que se traduce en menores precios y mayor competitividad para empresas y consumidores argentinos.

Miles de pequeñas y medianas empresas accederán a insumos de mejor calidad y podrán exportar a uno de los mayores mercados del mundo sin tarifas, ya que el acuerdo elimina aranceles para más del 90% de los productos.

En cuanto a los plazos, Europa reducirá aranceles casi de inmediato. El 74% de sus líneas arancelarias se liberarán en la entrada en vigor del acuerdo, y el 92% de las exportaciones del Mercosur ingresarán sin aranceles en plazos muy breves.

Por su lado, el Mercosur eliminará aranceles sobre el 91% de las importaciones europeas de manera más gradual: solo un 14% será inmediato y los productos sensibles, como autos, maquinaria y textiles, tendrán períodos de transición de hasta 15 años.

En el corto plazo, los sectores bovino y pesquero serán los más favorecidos. El complejo sojero y manisero ya exportan a Europa con arancel cero, por lo que el impacto del acuerdo en estos sectores será más acotado. La reducción de impuestos y aranceles para el sector bovino y pesquero podría traducirse en un incremento de exportaciones y mayor ingreso de divisas.

Impacto en el sector bovino

El acuerdo introduce dos mejoras fundamentales para la carne del Mercosur en el mercado europeo:

En primer lugar, elimina el arancel del 20% sobre la Cuota Hilton. Argentina será la principal beneficiada, ya que podrá exportar sus 29.500 toneladas anuales sin aranceles, mientras que Brasil, Uruguay y Paraguay mantendrán cupos menores.

En segundo término, se crea una nueva cuota de 99.000 toneladas para el Mercosur, con un arancel del 7,5%, muy inferior al arancel pleno previo y que se divide en carne fresca y congelada. Este volumen representa aproximadamente la mitad de las exportaciones totales del bloque hacia la Unión Europea, que en 2023 ascendieron a 206.000 toneladas.

Así, el acuerdo no solo beneficia a la Argentina, sino que permite a todos los países del Mercosur diversificar y expandir sus exportaciones de carne, siendo China el principal destino actual.

Sector pesquero: nuevas oportunidades

El sector pesquero también se verá favorecido, especialmente en las exportaciones de calamar y langostino.

Actualmente, la Unión Europea representa alrededor de la mitad de las exportaciones pesqueras argentinas, con España e Italia como destinos principales.

El acuerdo elimina aranceles del 12% sobre estos productos, que pasarán a ser cero inmediatamente o en plazos de hasta cuatro años, según el tipo de producto.

Perspectivas y oportunidades

La alianza entre la Unión Europea y el Mercosur constituye una oportunidad histórica para la economía argentina, con beneficios que van desde la reducción de costos hasta el impulso exportador en sectores clave como el bovino, el pesquero, la energía y la minería. Europa, por su parte, busca diversificar sus fuentes de abastecimiento energético y materias primas estratégicas.

El Mercosur nació con una vocación proteccionista, imponiendo aranceles de hasta el 35% y limitando la apertura al mundo. El acuerdo con la Unión Europea marca un cambio de paradigma: la búsqueda de nuevos mercados reemplaza la lógica tradicional de “vivir con lo nuestro”.

En 2025, Argentina anunció un acuerdo comercial con Estados Unidos y, en 2026, el Mercosur concretó este entendimiento con la Unión Europea. El bloque sudamericano se revitaliza y se posiciona como plataforma de comercio y exportación, dejando atrás su perfil más cerrado y apostando por la integración global como motor de desarrollo económico.

El autor es Magister en Economía de la Universidad de Tilburg en Holanda y en Management de la universidad Luiss, Italia