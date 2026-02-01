Opinión

Acuerdo histórico entre la Unión Europea y Mercosur: impacto y desafíos para Argentina

La reciente alianza entre bloques consolida un escenario en el comercio internacional, modificando patrones de intercambio, acceso a insumos y condiciones de competencia para productores e industrias de la región

Guardar
Esta alianza abre las puertas
Esta alianza abre las puertas a un mercado que representa más del 18% del PBI mundial y reúne a 450 millones de consumidores con alto poder adquisitivo (Foto: Europa Press)

El reciente acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur marca un punto de inflexión en la política económica internacional, al eliminar aranceles para más del 90% de las exportaciones del bloque sudamericano y reducir gradualmente las barreras de acceso para bienes industriales y tecnológicos europeos.

Esta alianza abre las puertas a un mercado que representa más del 18% del PBI mundial y reúne a 450 millones de consumidores con alto poder adquisitivo.

Actualmente, la Unión Europea es el segundo destino de las exportaciones argentinas, solo superada por Brasil.

La Unión Europea es el segundo destino de las exportaciones argentinas, solo superada por Brasil

En 2025, las ventas argentinas hacia ese bloque superaron los USD 8.000 millones.

Sin embargo, el volumen de exportaciones argentinas hacia la Unión Europea ha disminuido respecto de años anteriores, debido en parte a restricciones internas que limitaron la capacidad de aprovechar plenamente el acceso al mercado europeo.

El volumen de exportaciones argentinas
El volumen de exportaciones argentinas hacia la Unión Europea ha disminuido respecto de años anteriores

Un sector ilustrativo es el cárnico, donde la Argentina no siempre logró completar la Cuota Hilton, que otorga acceso preferencial para exportar carne bovina de alta calidad.

Durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, la persistencia de trabas administrativas y regulatorias limitó el cumplimiento de esta cuota.

Un sector ilustrativo es el
Un sector ilustrativo es el cárnico, donde la Argentina no siempre logró completar la Cuota Hilton

Intercambio comercial y estructura exportadora

El principal destino de las exportaciones argentinas a la Unión Europea son los Países Bajos, puerta de entrada al bloque a través del puerto de Rotterdam. Le siguen España, Italia y Alemania.

En cuanto a las importaciones, Alemania, Italia, España y Francia lideran el ranking como proveedores de bienes industriales y tecnológicos.

Alemania, Italia, España y Francia
Alemania, Italia, España y Francia lideran el ranking como proveedores de bienes industriales y tecnológicos

Alemania destaca con una cuarta parte del total importado desde la Unión Europea, subrayando su papel como principal proveedor de maquinaria, tecnología y bienes industriales.

Las importaciones argentinas desde Europa superan los USD 2.000 millones anuales en maquinaria, seguidas por productos farmacéuticos y automóviles.

Las importaciones argentinas desde Europa
Las importaciones argentinas desde Europa superan los USD 2.000 millones anuales en maquinaria

En el plano exportador, el complejo sojero domina con ventas cercanas a los USD 3.500 millones, seguido por los sectores pesquero, manisero y bovino, que en conjunto concentran dos tercios de las exportaciones argentinas hacia la Unión Europea.

El complejo sojero domina con
El complejo sojero domina con ventas cercanas a los USD 3.500 millones

Esta estructura evidencia la complementariedad de ambos bloques: el Mercosur exporta principalmente bienes primarios, mientras importa productos industriales desde Europa. No es casual que el acuerdo se describa como un intercambio de “cows for cars”, reflejando la naturaleza de los principales flujos comerciales.

Las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, impulsadas por el complejo sojero, concentran el 70% de las exportaciones argentinas hacia la Unión Europea.

Las provincias de Buenos Aires,
Las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, impulsadas por el complejo sojero, concentran el 70% de las exportaciones argentinas hacia la Unión Europea

Tiempos y fases de apertura comercial

El acuerdo de libre comercio promete beneficios transversales. La eliminación de aranceles sobre importaciones europeas abarata insumos, bienes de capital y productos finales, lo que se traduce en menores precios y mayor competitividad para empresas y consumidores argentinos.

Miles de pequeñas y medianas empresas accederán a insumos de mejor calidad y podrán exportar a uno de los mayores mercados del mundo sin tarifas, ya que el acuerdo elimina aranceles para más del 90% de los productos.

Miles de pequeñas y medianas empresas accederán a insumos de mejor calidad y podrán exportar a uno de los mayores mercados del mundo sin tarifas

En cuanto a los plazos, Europa reducirá aranceles casi de inmediato. El 74% de sus líneas arancelarias se liberarán en la entrada en vigor del acuerdo, y el 92% de las exportaciones del Mercosur ingresarán sin aranceles en plazos muy breves.

Por su lado, el Mercosur eliminará aranceles sobre el 91% de las importaciones europeas de manera más gradual: solo un 14% será inmediato y los productos sensibles, como autos, maquinaria y textiles, tendrán períodos de transición de hasta 15 años.

En el corto plazo, los sectores bovino y pesquero serán los más favorecidos. El complejo sojero y manisero ya exportan a Europa con arancel cero, por lo que el impacto del acuerdo en estos sectores será más acotado. La reducción de impuestos y aranceles para el sector bovino y pesquero podría traducirse en un incremento de exportaciones y mayor ingreso de divisas.

Impacto en el sector bovino

El acuerdo introduce dos mejoras fundamentales para la carne del Mercosur en el mercado europeo:

En primer lugar, elimina el arancel del 20% sobre la Cuota Hilton. Argentina será la principal beneficiada, ya que podrá exportar sus 29.500 toneladas anuales sin aranceles, mientras que Brasil, Uruguay y Paraguay mantendrán cupos menores.

En segundo término, se crea una nueva cuota de 99.000 toneladas para el Mercosur, con un arancel del 7,5%, muy inferior al arancel pleno previo y que se divide en carne fresca y congelada. Este volumen representa aproximadamente la mitad de las exportaciones totales del bloque hacia la Unión Europea, que en 2023 ascendieron a 206.000 toneladas.

El acuerdo no solo beneficia
El acuerdo no solo beneficia a la Argentina, sino que permite a todos los países del Mercosur diversificar y expandir sus exportaciones de carne

Así, el acuerdo no solo beneficia a la Argentina, sino que permite a todos los países del Mercosur diversificar y expandir sus exportaciones de carne, siendo China el principal destino actual.

Sector pesquero: nuevas oportunidades

El sector pesquero también se verá favorecido, especialmente en las exportaciones de calamar y langostino.

Actualmente, la Unión Europea representa alrededor de la mitad de las exportaciones pesqueras argentinas, con España e Italia como destinos principales.

La Unión Europea representa alrededor
La Unión Europea representa alrededor de la mitad de las exportaciones pesqueras argentinas

El acuerdo elimina aranceles del 12% sobre estos productos, que pasarán a ser cero inmediatamente o en plazos de hasta cuatro años, según el tipo de producto.

Perspectivas y oportunidades

La alianza entre la Unión Europea y el Mercosur constituye una oportunidad histórica para la economía argentina, con beneficios que van desde la reducción de costos hasta el impulso exportador en sectores clave como el bovino, el pesquero, la energía y la minería. Europa, por su parte, busca diversificar sus fuentes de abastecimiento energético y materias primas estratégicas.

El acuerdo con la Unión Europea marca un cambio de paradigma: la búsqueda de nuevos mercados reemplaza la lógica tradicional de “vivir con lo nuestro”

El Mercosur nació con una vocación proteccionista, imponiendo aranceles de hasta el 35% y limitando la apertura al mundo. El acuerdo con la Unión Europea marca un cambio de paradigma: la búsqueda de nuevos mercados reemplaza la lógica tradicional de “vivir con lo nuestro”.

En 2025, Argentina anunció un acuerdo comercial con Estados Unidos y, en 2026, el Mercosur concretó este entendimiento con la Unión Europea. El bloque sudamericano se revitaliza y se posiciona como plataforma de comercio y exportación, dejando atrás su perfil más cerrado y apostando por la integración global como motor de desarrollo económico.

El autor es Magister en Economía de la Universidad de Tilburg en Holanda y en Management de la universidad Luiss, Italia

Temas Relacionados

Unión Europea MercosurQuita subsidiosPolítica de arancelesBloques comercialesEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

El modelo económico ante la prueba de la realidad

La consolidación de la estabilidad financiera convive con desafíos estructurales que condicionan la recuperación del sector real y la sostenibilidad de los avances recientes

El modelo económico ante la

Panorama 2026: entre la resiliencia empresarial y la presión de transformarse

Las nuevas condiciones del entorno económico exigen que quienes toman decisiones redefinan prioridades y enfoques, frente a la aceleración tecnológica, la escasez de perfiles estratégicos y la creciente complejidad regulatoria

Panorama 2026: entre la resiliencia

Reforma del Código Penal: debate urgente sobre penas, garantías y eficacia

El proyecto oficial propone un aumento generalizado de penas sin resolver algunos problemas estructurales del sistema

Reforma del Código Penal: debate

La élite depredadora argentina ante el nuevo régimen económico

El escenario actual plantea tensiones inéditas entre el gobierno y los sectores que históricamente acumularon poder en la Argentina

La élite depredadora argentina ante

Devolver el sable corvo al Regimiento de Granaderos a Caballo, un acto de reparación histórica

La pieza histórica que perteneció a San Martín retoma su custodia original tras años de traslados y controversias

Devolver el sable corvo al
DEPORTES
Las perlitas de Messi en

Las perlitas de Messi en Colombia: su cruce con Higuita, la ovación del público y el insólito gol en contra que no vio

Héroe y villano: Jano Gordon convirtió un gol para Vélez y otro en contra para Independiente en solo un minuto

El Inter Miami de Messi venció 2-1 a Atlético Nacional en Colombia y logró su primera victoria en la pretemporada

El insólito gol con el que la Selección de futsal liquidó el partido ante Venezuela y pasó a la final de la Copa América

San Lorenzo derrotó 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero y se acomodó en la Zona A del Apertura

TELESHOW
Mirtha Legrand se emocionó al

Mirtha Legrand se emocionó al cerrar su ciclo en Mar del Plata y agradeció el cariño de la gente: “Me da pena irme”

El sensual video de Sofía La Reini Gonet que causó furor en redes sociales: “Nueva era”

Entre agradecimientos y glamour: el look de Mirtha Legrand para despedirse de Mar del Plata

Thiago Medina reveló los sueños que tuvo mientras estuvo al borde de la muerte: “Me fui al cielo”

Ailén Cova mostró sus días junto a Alexis Mac Allister y su hija Alaia: besos, paseos por el bosque y juegos en la cama

INFOBAE AMÉRICA

Claves del documental sobre vida

Claves del documental sobre vida y obra de Mel Brooks, el hombre de los 99 años

Fuertes e intensas lluvias en la región metropolitana de Santiago de Chile: hay más de 26 mil usuarios sin energía

Brasil y EEUU reforzaron la relación bilateral en comercio y evaluaron detalles de la visita de Lula a la Casa Blanca

Más casos, más audiencias y más decomisos: el balance judicial de Panamá en 2025

Mulino y Lula acuerdan impulsar comercio e inversiones entre Panamá y Brasil