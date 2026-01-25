Opinión

Buenos Aires no es un municipio, es un engranaje de la economía global

La reciente firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea abre un escenario que redefine el papel de las grandes capitales latinoamericanas en el comercio y la inversión internacional

Guardar
Ciudad de Buenos Aires
Ciudad de Buenos Aires

El 17 de enero de 2026, después de un cuarto de siglo de sortear posiciones políticas, el Mercosur y la Unión Europea firmaron en Asunción un acuerdo que promete reordenar flujos de comercio e inversiones. Falta lo más difícil: la ratificación legislativa a ambos lados del Atlántico. Pero la firma ya cambia expectativas, acelera decisiones empresarias y obliga a preguntarnos qué lugar ocupa la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en esa nueva escena. Si el entendimiento avanza, el tablero dejará de ser una discusión abstracta de cancillerías: se convertirá en presión real sobre precios, estándares, logística, empleo y competitividad.

La conversación argentina suele encorsetarse en la “política de commodities”: soja, minerales, carne, dólares, retenciones. Todo eso importa, pero no alcanza para una ciudad-metrópolis. Buenos Aires no es un municipio que administra veredas y poda árboles: es una unidad económica compleja, un mercado laboral intensivo en servicios, una usina cultural, un nodo logístico y tecnológico, un territorio donde se produce valor con talento, diseño, conocimiento y redes. Por eso, la Ciudad necesita políticas económicas concretas para su centro urbano, pensadas para su propia matriz productiva, relativamente ajenas a la lógica extractiva y cíclica que organiza la macroeconomía nacional.

Un acuerdo de esta escala no se traduce automáticamente en bienestar urbano. Puede abrir puertas para vender más, sí, pero también puede exponer a pymes a una competencia feroz si la Ciudad no mejora productividad, costos y capacidades. La respuesta no es una consigna: es una batería de políticas económicas urbanas. Ventanilla única para internacionalizar servicios, programas de certificación y estándares, financiamiento y garantías para pymes exportadoras, formación técnica y bilingüe orientada a empleo, clusters sectoriales (software, audiovisual, diseño, salud, arquitectura, economía creativa), y una estrategia de logística inteligente que conecte aeropuerto, puerto, parques tecnológicos y comercio barrial con el mundo, no solo con la coyuntura.

Ahí aparece la oportunidad “ciudad a ciudad”. Los tratados abren reglas; las ciudades construyen confianza, proyectos y demanda real. En Europa, la competencia ocurre entre ecosistemas urbanos que atraen ferias, congresos, inversión y capital humano. Buenos Aires puede jugar esa liga si asume una diplomacia económica propia: misiones técnicas con ciudades europeas, acuerdos operativos para coproducción cultural, turismo de alto valor, incubación cruzada de startups, cooperación tecnológica para compras públicas innovadoras y, sobre todo, una agenda de servicios exportables que hoy ya existen, pero no están organizados como política pública.

No se trata de “hermanamientos” decorativos ni diplomacia para el “show”. Se trata de redes con método, como Mercociudades en Sudamérica y Eurocities en Europa: autopistas políticas para que el intercambio ocurra con agenda, continuidad y resultados medibles. Y se trata también de reformar la participación política para que el desarrollo no quede en manos de pocos: más transparencia de metas, más evaluación pública, más mesas de trabajo con universidades, sindicatos, cámaras, cooperativas y vecinos, porque la competitividad urbana se sostiene con legitimidad social. El trabajo de los porteños en los próximos años estará signado por cuatro decisiones: asumir la integración económica global, profundizar la integración cultural y educativa, modernizar la participación política y ocupar un lugar activo en redes de ciudades. Si el acuerdo avanza, Buenos Aires tiene dos opciones: esperar que se produzca azarosamente un derrame o ser constructora de un puente al mundo. En economía urbana, el puente no llega solo: se diseña y se ejecuta.

Temas Relacionados

Acuerdo Mercosur-UEBuenos Aires

Últimas Noticias

Trabajo y dignidad

El pensamiento social de Francisco ubicó a la persona que trabaja en el centro de sus reflexiones, destacando la importancia de garantizar condiciones laborales que respeten la integridad humana

Trabajo y dignidad

El “trilema” de Milei

El Gobierno deberá engrosar las reservas, continuar con el proceso de desinflación y comenzar a crecer, pero los tres objetivos no pueden alcanzarse al mismo tiempo

El “trilema” de Milei

Ideología: del pensamiento crítico a la retórica del mercado

El panorama actual muestra el retroceso de proyectos igualitarios y democráticos, mientras avanzan las propuestas que privilegian la concentración económica y el autoritarismo

Ideología: del pensamiento crítico a

Israel, el estimulante para una izquierda alicaída

El ataque de Hamás en octubre de 2023 desató una ola de horror ante la que amplios sectores progresistas y organizaciones sociales evitaron pronunciamientos contundentes

Israel, el estimulante para una

Acuerdo Mercosur-UE: más vale tarde que nunca

El estancamiento en las negociaciones con Bruselas favorece el giro de las exportaciones sudamericanas hacia China y otras potencias del Pacífico

Acuerdo Mercosur-UE: más vale tarde
DEPORTES
De héroe en el Mundial

De héroe en el Mundial de Rugby a referente en el bienestar mental: la nueva vida de Jonny Wilkinson tras su retiro

Negociaciones contrarreloj para sumar refuerzos y 14 salidas: Boca Juniors inicia su año con la mirada puesta en la Copa Libertadores

La Fórmula 1 arranca una nueva era: los cinco cambios claves y todo lo que hay que saber de los tests en Barcelona

Tras la derrota de Racing, Belgrano le ganó 2-1 al Rosario Central de Ángel Di María en el inicio del Torneo Apertura

El gol de penal de Ángel Di María que no alcanzó para el triunfo de Rosario Central en el debut en el Apertura

TELESHOW
Juan José Campanella y el

Juan José Campanella y el arte de contar historias: el proyecto Mafalda, Buenos Aires en el corazón y el éxito de su comedia teatral

La nueva vida de Matías Alé tras radicarse en Mar del Plata: “Tengo muchas ganas de ser papá”

Andrés Calamaro y su esposa disfrutan de Punta del Este: caminatas y relax para recargar energías

El insólito comentario de Miguel Ángel Rodríguez sobre Sofía Gonet y Mernuel en MasterChef: “Para mí ya habían... sarangandanga”

Tras el reclamó de Wanda Nara a Maxi López por un diamante, el exfutbolista confesó cuántos regalos recibió de ella

INFOBAE AMÉRICA

Los presos políticos que la

Los presos políticos que la dictadura de Daniel Ortega se niega a liberar en Nicaragua

El barrio Marconi de Montevideo, una zona marcada por las balaceras entre bandas que imponen su poder a los tiros

“Era como si me hablara en árabe”, la canción de George Harrison que desconcertó a Ringo Starr y fue un himno de The Beatles

Otter Trail, la travesía más exclusiva de Sudáfrica a la que solo unos pocos pueden acceder

El terror en la nieve: así operó el asesino de niños que paralizó a una comunidad entera en los años 70