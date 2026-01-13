Opinión

Acuerdo Mercosur-Unión Europea: una oportunidad histórica para el agro argentino

La reciente aproximación entre los bloques regionales genera expectativas sobre el impulso de exportaciones y la consolidación de relaciones comerciales, especialmente para aquellos sectores que buscan ampliar su presencia internacional y sumar inversiones

Guardar
La UE representa alrededor del
La UE representa alrededor del 15% del PBI mundial y es uno de los principales demandantes de alimentos a nivel global

Los significativos avances que se lograron en los últimos días para la firma del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, representan uno de los hitos más relevantes en décadas para la economía argentina.

Tras casi 25 años de negociaciones, nos encontramos ante la posibilidad de profundizar la apertura de mercados en un contexto global cada vez más competitivo, proyectar nuestras exportaciones y posicionar a la agroindustria argentina en el mundo de una manera estratégica y sostenible. Es por eso que hay que valorar el rol que han tenido las autoridades nacionales en sostener este proceso negociador.

El mercado de la UE, que representa alrededor del 15% del PBI mundial y es uno de los principales demandantes de alimentos a nivel global, se convierte ahora en un destino accesible para una enorme diversidad de productos con alto valor agregado. Es una oportunidad histórica que no podemos desaprovechar: desde carnes y soja hasta vinos, frutas y economías regionales, la Argentina tendrá un espacio competitivo para crecer.

Hay que valorar el rol que han tenido las autoridades nacionales en sostener este proceso negociador

Además, el acuerdo nos ofrece previsibilidad y reglas claras, condiciones necesarias para planificar inversiones a largo plazo y fortalecer la productividad del sector. La posibilidad de ingresar con arancel cero a un mercado consolidado, cambia las perspectivas de crecimiento para muchos productores que hasta hoy tenían limitantes estructurales para expandirse.

Desafíos

Es cierto que un entendimiento de esta magnitud también plantea desafíos. La competencia provoca adaptar estructuras, mejorar en la eficiencia y elevar la calidad de nuestras cadenas productivas. No obstante, esto también estimula la competitividad interna y la innovación, que son elementos indispensables para crecer en un mundo cada vez más integrado y exigente.

Frente a las críticas que han surgido en algunos sectores europeos, especialmente entre los agricultores que temen una presión competitiva mayor, es importante recordar que este tipo de acuerdos no se trata de dominación unilateral sino de oportunidades recíprocas, con cláusulas que regulan y ordenan el intercambio comercial.

No se trata solamente de vender más, sino de vender mejor, con reglas claras y con contrapartidas firmes que nos permitan desarrollar todo nuestro potencial

En definitiva, este acuerdo representa el inicio de un ciclo más ambicioso de apertura y colaboración internacional. Argentina y el campo no deben conformarse con abrir mercados. No se trata solamente de vender más, sino de vender mejor, con reglas claras y con contrapartidas firmes que nos permitan desarrollar todo nuestro potencial. Ese debe ser el próximo desafío de nuestra agenda comercial y productiva.

El sector agroindustrial argentino está listo para trabajar y convertir el acuerdo en una herramienta de desarrollo económico sólido y sostenible para nuestro país.

El autor es presidente de la Sociedad Rural Argentina

Temas Relacionados

Acuerdo Mercosur-Unión EuropeaAgroindustriaUnión EuropeaMercosurSociedad Rural ArgentinaExportacionesProductividad

Últimas Noticias

Irán: inestabilidad social y presión sobre el régimen teocrático

Un aumento en las protestas alimentado por la crisis económica intensifica la especulación sobre cambios en el liderazgo iraní y sus posibles impactos en la política regional, la seguridad internacional y el equilibrio de poder en Oriente Medio

Irán: inestabilidad social y presión

Donroe: el regreso del patio trasero y el lenguaje del poder

Washington abandona la cooperación hemisférica y asume una postura de control y vigilancia sobre América Latina, según analistas

Donroe: el regreso del patio

Los dos pilares del acuerdo Mercosur - Unión Europea

La reactivación de la integración regional es uno de los impactos clave

Los dos pilares del acuerdo

“Temporada de caza” en la política internacional

La Operación Martillo de Medianoche de Estados Unidos en Irán detuvo el proceso de enriquecimiento de uranio y subrayó tensiones nucleares globales

“Temporada de caza” en la

Acuerdo UE-Mercosur, un paso adelante hacia la integración económica

El reciente entendimiento entre bloques representa una oportunidad para transformar la inserción internacional de Argentina y revisar las bases de su modelo productivo

Acuerdo UE-Mercosur, un paso adelante
DEPORTES
Fue campeón de boxeo, se

Fue campeón de boxeo, se hizo pastelero y ahora sus tortas se venden por miles de dólares: “Mis creaciones no pueden replicarse”

Las revelaciones del padre de los Benavides: el pedido a Kevin para que deje las motos y el secreto de Luciano para ganar el Rally Dakar

Un ex piloto de Fórmula 1 fue arrestado por agresión tras una carrera de karting en la que participó su hijo

La leyenda que podría dirigir al Manchester United tras la salida de Ruben Amorim

“La situación es caótica”: se agudiza la crisis en Ferrari por el desarrollo del nuevo monoplaza de la F1 para 2026

TELESHOW
Pablito Castillo, de las redes

Pablito Castillo, de las redes al debut teatral en Villa Carlos Paz: “Siento que llegué a lo que soñaba”

Así fue la Cena de Famosos 2026 en Punta del Este: Pampita, Alfano y Jelinek encendieron la noche

Una eliminación inesperada sorprendió en MasterChef Celebrity: quién se despidió del programa

Marta Fort se cansó y explotó contra su primo John: “No puede exponer a la familia de esa manera”

La tierna foto de Fito Páez junto a sus dos hijos: cómo están hoy y a qué se dedican

INFOBAE AMÉRICA

EN VIVO | Human Rights

EN VIVO | Human Rights Watch instó al Consejo de Seguridad de la ONU a actuar ante los asesinatos en Irán

Lee Jae Myung y Sanae Takaichi se reunieron para mejorar la cooperación entre Corea del Sur y Japón en medio de la tensión con China

Rusia lanzó un ataque masivo con drones contra Kharkiv: al menos cuatro muertos y varios heridos

Luna Miguel: “Hay una ‘netflixificación’ de la vida que es totalmente terrorífica”

Cómo la IA permitió hallar una pintura gótica del siglo XV desaparecida