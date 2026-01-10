Opinión

Verano 2026: Viajar al exterior ya no es tan barato

El nuevo equilibrio cambiario y el fortalecimiento de monedas regionales encarecen los destinos internacionales para quienes planean sus vacaciones, aunque algunos países aún ofrecen opciones competitivas

Las condiciones macroeconómicas han cambiado,
Las condiciones macroeconómicas han cambiado, tanto en Argentina como en los principales países de la región (Foto: Infobae Argentina)

La temporada de verano 2025-2026 presenta un panorama diferente al de las últimas vacaciones. Las condiciones macroeconómicas han cambiado, tanto en Argentina como en los principales países de la región, y esto redefine los precios relativos para quienes desean viajar al exterior.

Durante el verano pasado, destinos como Brasil resultaron sumamente atractivos para el turismo argentino. La apreciación del peso argentino y el aumento de los precios en la costa local nivelaron el gasto necesario para vacacionar fuera del país, equiparándolo al de hacerlo dentro del territorio nacional. Sin embargo, la situación actual es distinta.

A lo largo de 2025, el peso se depreció cerca del 37% frente al dólar estadounidense, mientras que las monedas de los principales destinos turísticos de la región se fortalecieron: el peso mexicano se apreció un 11,8%, el chileno un ocho por ciento y el real brasileño un 9,6%. Este movimiento provocó un aumento de entre 49% y 56% en pesos argentinos en los gastos de viajes al exterior, desde consumos cotidianos hasta servicios centrales relacionados con el turismo.

A lo largo de 2025, el peso se depreció cerca del 37% frente al dólar estadounidense, mientras que las monedas de los principales destinos turísticos de la región se fortalecieron

En Brasil, el impacto es notorio tanto en los consumos de playa como en los servicios turísticos. Productos típicos de la experiencia del turista, como la caipirinha, el queso tostado o el choclo, registraron incrementos del 52% entre enero y diciembre de este año, medidos en moneda argentina.

Los servicios también acompañaron esta tendencia: un hotel de tres estrellas con desayuno incluido para una estadía de seis noches, que en enero de 2025 costaba $489.593, sube a $743.678 en enero de 2026. El alquiler diario de sombrillas y reposeras o una excursión al Cristo Redentor también se encarecen, superando la mitad del precio respecto a la temporada anterior.

un hotel de tres estrellas
un hotel de tres estrellas con desayuno incluido para una estadía de seis noches, que en enero de 2025 costaba $489.593, sube a $743.678 en enero de 2026 (Foto: AP)

En el caso de Chile, tradicionalmente elegido por los argentinos para realizar compras, los productos de marcas internacionales muestran subas del 49% al comparar el mismo período. Además, el costo de alojamiento confirma que el aumento de precios no se debe a incrementos en los productos, sino al debilitamiento de la moneda local argentina frente a sus pares regionales.

México, que exhibió el mayor fortalecimiento de su moneda (11,8%), refleja una dinámica similar: los consumos gastronómicos, los servicios y el transporte presentan precios un 56% más elevados que en el primer mes del año.

El costo de alojamiento en Chile confirma que el aumento de precios no se debe a incrementos en los productos, sino al debilitamiento de la moneda local argentina frente a sus pares regionales

El encarecimiento de los viajes al extranjero no afecta de manera uniforme a todos los turistas argentinos. Un factor determinante fue el momento de la compra. Durante 2024 y comienzos de 2025, la economía argentina transitó un tipo de cambio real bajo que funcionó como ancla para la desaceleración de la inflación. Tras el acuerdo con el FMI y la eliminación del crawling peg, el dólar estadounidense tuvo mayor libertad de movimiento. En julio de este año, la depreciación mensual alcanzó el 12 por ciento.

Quienes anticiparon la compra de pasajes y paquetes turísticos lograron asegurarse precios menores, amortiguando el impacto del nuevo escenario. Por el contrario, aquellos que retrasaron la decisión se encontraron con precios altos y la alternativa de disfrutar la Costa Atlántica o algún destino del interior del país.

Quienes anticiparon la compra de
Quienes anticiparon la compra de pasajes y paquetes turísticos lograron asegurarse precios menores, amortiguando el impacto del nuevo escenario

Muchos argentinos adelantaron reservas para sus viajes al exterior, aprovechando un tipo de cambio temporalmente conveniente. Sin embargo, la corrección cambiaria revirtió rápidamente esta tendencia: el encarecimiento de los destinos internacionales llevó a que una parte significativa de la demanda se volcara al turismo local. Según un informe del Blog de Educación Financiera de Naranja X, los destinos internacionales más elegidos hasta ese momento eran Brasil, Chile, Uruguay, México y República Dominicana, en ese orden.

De todas formas, la decisión no es sencilla, ya que los precios de la costa argentina también inciden en la elección. Alojarse en Río de Janeiro todavía puede resultar competitivo y los gastos en Chile pueden equipararse a los locales, especialmente si se prescinde de los pasajes aéreos. El turismo interno se vuelve más atractivo cuando se eliminan costos de transporte internacional, aunque esta opción varía según el destino y el presupuesto de cada viajero.

Alojarse en Río de Janeiro todavía puede resultar competitivo y los gastos en Chile pueden equipararse a los locales

En el verano 2026, el turismo argentino enfrenta un nuevo equilibrio macroeconómico. Viajar al extranjero ya no representa las mismas ventajas cambiarias que hace un año, aunque no desaparece completamente como opción. El encarecimiento en pesos resulta evidente y responde principalmente a los cambios en el esquema del tipo de cambio y al fortalecimiento de las monedas regionales, más que a subas específicas de precios en los destinos.

La elección entre vacacionar fuera o dentro del país ya no es obvia y dependerá de las preferencias y el presupuesto de cada familia o viajero. Así, mientras algunos optarán por destinos locales, sea por conveniencia económica o por decisión anticipada, otros seguirán considerando las alternativas internacionales, evaluando cuidadosamente los nuevos precios relativos.

El turismo, en definitiva, sigue siendo un reflejo fiel del contexto económico y de las oportunidades que ofrece el momento para quienes buscan descansar en el verano 2026.

El autor es Analista Económico y director de Focus Market

