Citgo, el activo petrolero clave en la caída del dictador Maduro

La refinería Citgo Petroleum de la unidad estadounidense de PDVSA en Sulphur, Louisiana, EE. UU (REUTERS/Jonathan Bachman)

En noviembre de 2025, el juez Leonard P. Stark de la Corte del Distrito de Delaware aprobó la venta de las acciones de PDV Holding, la matriz de Citgo Petroleum, a Amber Energy, una filial del fondo Elliott Investment Management, por 5.900 millones de dólares. PDV Holding Inc. es una subsidiaria estadounidense de la compañía nacional venezolana de petróleo y gas, Petróleos de Venezuela (PDVSA") y propietaria indirecta del 100% de Citgo Petroleum Corp.

Esta decisión determinó el final de un proceso de subasta iniciado en 2022 para pagar deudas a acreedores como Crystallex, ConocoPhillips y tenedores de bonos PDVSA 2020, derivados de expropiaciones llevadas adelante por los gobiernos bolivarianos de Hugo Chavez y Nicolás Maduro. Mientras tanto, la transferencia, calificada por el régimen bolivariano como “el robo del siglo”, podría concretarse en la primera mitad de 2026 si se aprueba la licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Con un valor estimado de aproximadamente 14.000 millones de dólares, Citgo posee refinerías en Illinois, Luisiana y Texas. Su cartera también incluye una red de oleoductos y más de 4.000 estaciones de servicio, principalmente en la costa este de Estados Unidos. En la actualidad la empresa fundada hace más de un siglo cuenta con una planta de personal de alrededor de 3.400 empleados.

En el mes de noviembre, la junta directiva de Citgo informó sus resultados financieros y operacionales del tercer trimestre de 2025. La compañía señaló que la mejora en los márgenes de refinación y operaciones confiables durante el trimestre se tradujeron en una utilidad neta de 167 millones de dólares.

En cuanto a la producción, se destacó el procesamiento total de crudo de 759.000 de barriles por día (BPD), y 74.000 BPD de materias primas intermedias, para un procesamiento total de 833.000 BPD. La tasa promedio de utilización de crudo fue del 94%.

La OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU.) juega un papel determinante en la aprobación final de la venta de PDV Holding, la matriz de Citgo, siendo la encargada de emitir una licencia específica que autorice la transacción. Teniendo en cuenta que Citgo pertenece a PDVSA, una entidad sancionada bajo el programa de sanciones venezolanas, cualquier transferencia de activos requiere esta licencia para que Amber Energy (filial de Elliott Investment Management) pueda completar la adquisición sin violar las restricciones económicas vigentes.

Por su parte, a principios del pasado mes de diciembre, la Junta Administradora Ad Hoc de PDVSA publicó un comunicado oficial en el que discrepa con la “decisión emitida por la Corte de Distrito de Delaware sobre la venta forzada de CITGO y mantendrá su lucha en defensa de los activos venezolanos en el exterior, a través de los mecanismos que otorga la ley para la protección de estos activos”. La decisión del juez Stark es apelable ante la Corte III de Apelaciones de Delaware. En el caso de que este tribunal confirmara la sentencia, aún podría recurrirse ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

En 2016 el gobierno de Maduro negoció con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, un préstamo de 1.500 millones de dólares que debía pagarse con envíos de crudo durante cuatro años. La condición para el préstamo alcanzó al 49,9 % de las acciones de Citgo como garantía de la operación que dejaba al régimen del Kremlin en una posición de privilegio para el mercado de petróleo de Venezuela.

La puesta en garantía a Rosneft de 49,9 % de las acciones de Citgo ocurrió poco después de que se emitieran los bonos PDVSA 2020 con la garantía de otro 50,1 % de las acciones de la compañía venezolana con sede en el estado de Texas.

En junio de 2023 PDV Holding, filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en Estados Unidos, comunicó que había recuperado con éxito “el certificado de acciones de su filial CITGO Holding, Inc., que estaba en posesión de la compañía Rosneft, controlada por Rusia, y que representa casi la mitad del capital de la compañía (49.9%)”.

De acuerdo a Transparencia Internacional, a finales de 2024 la deuda externa de Venezuela alcanzó los 164.433 millones de dólares. La investigación identificó que la mayoría de la deuda pública de Venezuela está en la categoría de deuda financiera, porque surge de los bonos emitidos por la República y las empresas estatales Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la Electricidad de Caracas (Elecar). Por su parte, la deuda financiera asciende al menos a USD 95.300 millones de dólares o 58% del monto total, y creció unos USD 5.000 millones respecto a 2023 por la acumulación de intereses.

En tanto, la deuda no financiera de Venezuela ronda los USD 69.131 millones de dólares, lo que representa 42% del total. Aquí se incluyen, entre otras, las deudas adquiridas con bancos multilaterales; con otros países a partir de acuerdos bilaterales; con empresas privadas socias en empresas mixtas, así como con firmas multinacionales que operaban en Venezuela, cuyos activos fueron expropiados o confiscados y terminaron demandando en cortes internacionales.

De acuerdo a la publicación especializada Oil & Gas, Venezuela posee alrededor del 17 por ciento de las reservas de petróleo conocidas del mundo, una cantidad que supera lo que producen individualmente Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia.

Por otra parte, se estima que la deuda de Venezuela con la República Popular de China alcanzó los 60 mil millones de dólares en los últimos veinte años, aunque es muy complejo determinar el monto exacto en la actualidad porque parte de la misma fue saldada con envío de petróleo no registrado en las cuentas oficiales del régimen bolivariano.

La administración de Donald Trump enfrenta un desafío gigantesco con la caída del régimen de Maduro. Deberá llevar adelante la reconstrucción institucional de un país devastado por la corrupción y el populismo, y al mismo tiempo, establecer las condiciones legales básicas para que la inversión de las empresas estadounidenses comience a producir en los próximos cinco años el desarrollo económico que saque a millones de venezolanos de la pobreza.