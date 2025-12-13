Opinión

Fondos comunes de inversión: récord histórico de suscripciones y desafíos tras nuevas regulaciones

La industria de los FCI alcanzó un máximo en activos bajo administración en noviembre, impulsada por flujos hacia alternativas de liquidez y mayor riesgo. El sector enfrenta ahora el impacto de los recientes cambios regulatorios

La industria de los FCI
La industria de los FCI superó los $80 billones en activos bajo administración, un hito sin precedentes, con un crecimiento del 7% en moneda local (Foto: Reuters)

La industria de fondos comunes de inversión registró en noviembre su mes más dinámico del año, marcando un nuevo récord de activos bajo administración. El escenario financiero posterior a las elecciones legislativas nacionales resultó especialmente favorable, fomentando suscripciones netas generalizadas, incluso en segmentos de mayor riesgo, en un clima de renovado interés por los activos argentinos.

En este contexto, la industria superó los $80 billones en activos bajo administración, un hito sin precedentes, con un crecimiento del 7% en moneda local. Esta suba superó ampliamente a la inflación del período, que alcanzó el 2,5%, y también al promedio mensual de los últimos seis meses (2 por ciento).

Medido en dólares oficiales, el patrimonio neto del sector ascendió hasta USD 54.000 millones, lo que representa una tasa de expansión del 9% respecto al mes anterior.

El liderazgo indiscutido correspondió a los fondos “Money Market” o de liquidez inmediata, que captaron la mayor parte de los flujos. En noviembre, ingresaron $4,2 billones en estos instrumentos, de los cuales el 52% correspondió a opciones en pesos, especialmente concentradas en las ruedas finales del mes.

El patrimonio neto del sector ascendió hasta USD 54.000 millones, lo que representa una tasa de expansión del 9% respecto al mes anterior

Este crecimiento se reflejó en el salto de operaciones diarias de $86.000 millones en las primeras jornadas a un promedio de $170.000 millones hacia el cierre del mes. No obstante, los primeros días de diciembre mostraron una desaceleración y una leve reversión de tendencia, con rescates cercanos al billón de pesos.

En la contrapartida en dólares, los fondos de liquidez inmediata también mostraron fortaleza. Noviembre cerró con ingresos por $320.000 millones, equivalentes a USD 220 millones a la cotización oficial, y el acumulado anual alcanzó los $550.000 millones, o USD 380 millones.

Noviembre cerró con ingresos por
Noviembre cerró con ingresos por $320.000 millones, equivalentes a USD 220 millones a la cotización oficial, y el acumulado anual alcanzó los $550.000 millones, o USD 380 millones (Foto: Reuters)

Sin embargo, otros segmentos también sumaron aportes positivos: las estrategias de corto plazo, que venían sufriendo rescates netos desde junio, lograron revertir la tendencia en noviembre con una recuperación de casi $900.000 millones y un saldo parcial de $170.000 millones en lo que va de diciembre.

Renta Fija T+0 y CER se destacaron entre las categorías en pesos, con flujos por $100.000 millones y $90.000 millones respectivamente, evidenciando una tendencia positiva que se mantiene en el cierre del año.

Mayor diversificación de cartera

Un cambio relevante para el futuro del sector se originó en la Resolución 1092 de la Comisión Nacional de Valores (CNV), vigente desde el 1 de diciembre. Ahora, los fondos de liquidez inmediata no pueden exceder el 20% de su cartera en cauciones, cuando hasta mediados de noviembre el promedio era del 25% e incluso algunas alternativas superaban el 35 por ciento.

Dado que estos instrumentos concentran más del 53% del mercado (y alrededor del 10% adicional en dólares), la regulación afecta a más del 60% de la industria. El objetivo oficial es reducir la volatilidad en las tasas, lo que llevó a una disminución en las tasas nominales anuales (TNA) de estas alternativas: del rango del 24-26% previo, al 19-21% tras la medida.

El objetivo oficial es reducir la volatilidad en las tasas, lo que llevó a una disminución en las tasas nominales anuales (TNA) de estas alternativas: del rango del 24-26% previo, al 19-21 por ciento

En cuanto a rendimientos, el mes fue más modesto en comparación con los flujos:

  • La cobertura CER (ajuste por inflación) lideró el ranking con subas promedio del 3,1% en noviembre y 1,5% en diciembre, encabezando los rendimientos acumulados anuales con un 38 por ciento.
  • Los fondos de Renta Fija de corto plazo obtuvieron un 3% mensual, manteniendo un promedio del 1,3% en las semanas siguientes, y los Discrecionales cerraron en 2,9% aunque cayeron al 0,6% en diciembre.
  • Los Renta Fija T+0 arrojaron una ganancia del 2,6%, mientras que los Dólar Linked se conformaron con un 1,3% en noviembre y mostraron signos de caída en el nuevo mes. Las opciones de liquidez inmediata avanzaron 1,9%, lejos del promedio del 3,1% observado en el trimestre anterior.
  • La renta variable, los fondos lograron retornos positivos del 0,8%, aunque la volatilidad marcó dos ruedas con caídas superiores al 3 por ciento.

El contexto de fin de año genera ajustes de cartera y aumento de la volatilidad, pero la diversidad de estrategias disponibles sostiene el atractivo de la industria.

La industria de fondos enfrenta
La industria de fondos enfrenta el desafío de adaptarse a un entorno regulatorio más estricto, en busca de mantener la solidez y la confianza de los inversores (Foto: Reuters)

El impacto de la nueva regulación abre interrogantes sobre la rentabilidad y el atractivo futuro de los fondos T+0, que predominan en el mercado. La industria de fondos enfrenta el desafío de adaptarse a un entorno regulatorio más estricto, en busca de mantener la solidez y la confianza de los inversores.

La clave estará en diversificar productos y estrategias, junto con la capacidad de gestión ante escenarios cambiantes.

A futuro, el equilibrio entre liquidez, rendimiento y regulación será el gran desafío de los administradores de fondos, mientras el mercado local continúa mostrando señales de vitalidad.

La autora es Team Leader de fondos en Portfolio Personal Inversiones (PPI)

