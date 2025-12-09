Opinión

Una estrategia de gaming para las marcas

Más de 3.300 millones de jugadores activos en el mundo posicionan a los videojuegos como la cultura dominante global

Guardar
Imagen destacada
Imagen destacada

Durante años, muchas marcas miraron al gaming como un fenómeno adolescente o pasajero. Hoy esa mirada no solo está desactualizada: es directamente peligrosa. El gaming se convirtió en el epicentro cultural de las nuevas generaciones, el lugar donde las audiencias viven, conversan, aprenden y se relacionan con las marcas que entienden su lenguaje. Ignorar este universo equivale a hablarle a un público que ya no existe.

Según Harvard Business Review, en su artículo “Your Company Needs a Gaming Strategy” de Bastian Bergmann, las compañías que todavía no tienen una estrategia de gaming ya están atrasadas.

Y los números lo confirman: hay más de 3.300 millones de jugadores activos en el mundo, eso es casi la mitad de la población del planeta. Para tomar conciencia del número, está solamente un poquito abajo de la cantidad de gente en el mundo con acceso a agua potable, que según UNICEF-OMS está apenas por encima de los 4,000 millones de personas. Ocho de cada diez consumidores juegan de alguna forma, y entre los menores de 18 años más del 80 % se considera gamer. No estamos hablando de una subcultura, sino de la cultura dominante. Los videojuegos ya no compiten con el cine ni con la televisión; los reemplazan. Son el nuevo punto de encuentro, el nuevo espacio de socialización y el nuevo escenario donde se construyen comunidades, identidad y lealtad de marca.

Las nuevas generaciones no ven publicidad: viven experiencias. Se reúnen en mundos digitales, siguen a creadores, participan de comunidades y valoran a las marcas que se integran con autenticidad en esos espacios. Para ellos, una marca que no esté en el gaming simplemente no existe. Es el equivalente moderno de una empresa que en los noventa decidió no estar en internet. No se trata de si el gaming “encaja” en tu estrategia, sino de cómo vas a entrar antes de que sea demasiado tarde.

Y entrar no significa desarrollar un juego propio. Existen muchas maneras de participar: integrar assets in-game como skins, ítems o misiones temáticas dentro de juegos existentes; colaborar con estudios y títulos ya consolidados; patrocinar equipos de eSports o streamers; activar experiencias en torneos, eventos presenciales o virtuales; gamificar campañas de marca con desafíos y recompensas; o construir comunidades propias en Discord, Twitch o YouTube. Incluso, gracias al avance del mundo Web3, las marcas pueden generar experiencias donde los usuarios sean dueños de sus activos digitales, conectando productos físicos y virtuales dentro de una misma economía de valor.

Las marcas que se atreven a entrar en el mundo gamer logran una conexión genuina con su público. No porque impongan su mensaje, sino porque juegan junto a la comunidad, comparten valores y entienden sus códigos.

El cambio generacional es irreversible. La atención ya no está en los medios tradicionales, sino en los universos interactivos donde los usuarios son protagonistas. Si tu marca no tiene una estrategia de gaming, no está atrasada: está en riesgo de perder relevancia. Porque en el futuro inmediato no habrá diferencia entre “consumidor” y “jugador”. Y las marcas que no aprendan a hablar ese idioma quedarán fuera del juego.

Temas Relacionados

Gaming Harvard Business Review UNICEF-OMS Discord Twitch YouTube eSports Web3 Estados Unidos Mundo digital

Últimas Noticias

Santa Fe: novedoso menú de créditos fiscales y deducciones para aliviar la carga del Impuesto sobre los Ingresos Brutos

El Proyecto de Ley propone distintos beneficios que permitirán a los contribuyentes reducir el monto a pagar por dicho tributo, contemplando asimismo incentivos para la creación de empleo privado

Santa Fe: novedoso menú de

Un sistema más ágil y razonable para los contribuyentes

Un repaso por las medidas fiscales recientes que apuntan a simplificar el cumplimiento tributario y reducir cargas administrativas

Un sistema más ágil y

La asamblea de la ONU para el Ambiente es esencial para el planeta

La COP30 reafirmó el Acuerdo de París y promueve triplicar la financiación para la adaptación climática antes de 2035

La asamblea de la ONU

Intendencia de Pilar: ejemplo de voracidad fiscal

El municipio cambió la forma de recaudar la Tasa de Derecho Ambiental y ahora grava con 2% extra las compras en supermercados, generando un costo oculto para las familias y fortaleciendo el esquema recaudatorio local

Intendencia de Pilar: ejemplo de

La discrecionalidad e inconsistencia tributaria que frena al Perú

El Banco Mundial ha advertido que esta gestión del sistema tributario no solo disminuye la predictibilidad, sino que limita el crecimiento económico y encarece innecesariamente el cumplimiento de obligaciones

La discrecionalidad e inconsistencia tributaria
DEPORTES
Indignación en la NFL por

Indignación en la NFL por una jugada antideportiva que podría ponerle fin a la carrera de una figura

Día clave para el futuro de Claudio Úbeda como entrenador de Boca Juniors en medio de la polémica tras la eliminación ante Racing

El explosivo escándalo detrás de la salida del “despiadado” asesor de Red Bull que fue clave en la llegada de Verstappen a la F1

Un luchador de UFC cayó mal, sufrió una escalofriante lesión y perdió el título mundial en una decisión que desató un debate

Comienza la quinta fecha de la Champions League con Inter-Liverpool como destacado: todos los partidos de la jornada

TELESHOW
Maxi López contó qué es

Maxi López contó qué es lo que más le molesta de Wanda Nara: “¡No lo quiero más!"

La emotiva dedicatoria de Lorena Vega al ganar su primer Martín Fierro: “¡Qué suerte que estás viva, mamá!"

Cómo Griselda Siciliani y Luciano Castro evitaron cruzarse con Sabrina Rojas en la entrada al Martín Fierro de Cine

De los gritos de los fans a los panchos tras el show de Shakira: la vibrante noche de Wanda Nara junto a su familia

Abel Pintos celebra 30 años con la música: un concierto inolvidable y una siembra de raíces para el futuro

INFOBAE AMÉRICA

Nueve aviones militares rusos y

Nueve aviones militares rusos y chinos entraron en la zona de identificación de defensa surcoreana: Seúl desplegó cazas

El joropo obtiene reconocimiento mundial como símbolo cultural de Venezuela

El incendio fatal en un edificio de Yakarta dejó al menos 22 muertos

El gobierno de Japón evalúa los daños tras el sismo de 7,5 y advirtió sobre las posibles réplicas

Un grupo paramilitar sudanés tomó el control del principal yacimiento de petróleo tras la retirada militar