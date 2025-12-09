Una estrategia de gaming para las marcas

Imagen destacada

Durante años, muchas marcas miraron al gaming como un fenómeno adolescente o pasajero. Hoy esa mirada no solo está desactualizada: es directamente peligrosa. El gaming se convirtió en el epicentro cultural de las nuevas generaciones, el lugar donde las audiencias viven, conversan, aprenden y se relacionan con las marcas que entienden su lenguaje. Ignorar este universo equivale a hablarle a un público que ya no existe.

Según Harvard Business Review, en su artículo “Your Company Needs a Gaming Strategy” de Bastian Bergmann, las compañías que todavía no tienen una estrategia de gaming ya están atrasadas.

Y los números lo confirman: hay más de 3.300 millones de jugadores activos en el mundo, eso es casi la mitad de la población del planeta. Para tomar conciencia del número, está solamente un poquito abajo de la cantidad de gente en el mundo con acceso a agua potable, que según UNICEF-OMS está apenas por encima de los 4,000 millones de personas. Ocho de cada diez consumidores juegan de alguna forma, y entre los menores de 18 años más del 80 % se considera gamer. No estamos hablando de una subcultura, sino de la cultura dominante. Los videojuegos ya no compiten con el cine ni con la televisión; los reemplazan. Son el nuevo punto de encuentro, el nuevo espacio de socialización y el nuevo escenario donde se construyen comunidades, identidad y lealtad de marca.

Las nuevas generaciones no ven publicidad: viven experiencias. Se reúnen en mundos digitales, siguen a creadores, participan de comunidades y valoran a las marcas que se integran con autenticidad en esos espacios. Para ellos, una marca que no esté en el gaming simplemente no existe. Es el equivalente moderno de una empresa que en los noventa decidió no estar en internet. No se trata de si el gaming “encaja” en tu estrategia, sino de cómo vas a entrar antes de que sea demasiado tarde.

Y entrar no significa desarrollar un juego propio. Existen muchas maneras de participar: integrar assets in-game como skins, ítems o misiones temáticas dentro de juegos existentes; colaborar con estudios y títulos ya consolidados; patrocinar equipos de eSports o streamers; activar experiencias en torneos, eventos presenciales o virtuales; gamificar campañas de marca con desafíos y recompensas; o construir comunidades propias en Discord, Twitch o YouTube. Incluso, gracias al avance del mundo Web3, las marcas pueden generar experiencias donde los usuarios sean dueños de sus activos digitales, conectando productos físicos y virtuales dentro de una misma economía de valor.

Las marcas que se atreven a entrar en el mundo gamer logran una conexión genuina con su público. No porque impongan su mensaje, sino porque juegan junto a la comunidad, comparten valores y entienden sus códigos.

El cambio generacional es irreversible. La atención ya no está en los medios tradicionales, sino en los universos interactivos donde los usuarios son protagonistas. Si tu marca no tiene una estrategia de gaming, no está atrasada: está en riesgo de perder relevancia. Porque en el futuro inmediato no habrá diferencia entre “consumidor” y “jugador”. Y las marcas que no aprendan a hablar ese idioma quedarán fuera del juego.