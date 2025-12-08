Opinión

Del mercado tradicional al cuantitativo

Un puente entre generaciones

La automatización y los robots
La automatización y los robots de trading permiten gestionar múltiples activos simultáneamente en los mercados financieros

La economía global se está reorganizando a una velocidad inusual. Las decisiones de inversión ya no se toman igual que hace cinco años en Wall Street o en Buenos Aires. La tecnología avanza en el sector financiero y hoy la toma de decisiones se apoya en modelos matemáticos y estadísticos para identificar patrones y predecir movimientos en los mercados en forma objetiva. La automatización se utiliza para la ejecución mediante robots de trading permitiendo la gestión y ejecución de múltiples activos simultáneamente.

Argentina vive este cambio con un doble desafío. Por un lado, la presión por modernizarse para estar a la altura de los estándares internacionales. Por otro, la necesidad de adaptarse a un entorno local marcado por la volatilidad, la falta de profundidad del mercado y cambios constantes de reglas de juego. En este contexto, gestionar activos es mucho más complejo que aplicar modelos, se debe decidir qué leer, cuándo actuar y cómo anticiparse.

Las inversiones estratégicas en inteligencia artificial y la creciente alianza entre tecnología y geopolítica son señales de una nueva etapa. Pero en economías como la nuestra, con ciclos más cortos y márgenes más ajustados, la lectura del contexto se vuelve tan o más relevante que la potencia de cualquier algoritmo.

La dimensión generacional cobra fuerza en este contexto particular de la Argentina. No es solo una diferencia de edad, experiencia o trayectoria, son las distintas maneras de evaluar el riesgo y analizar las oportunidades. El método tradicional permite flexibilidad y se apoya en la experiencia, mientras que el enfoque cuantitativo de las nuevas generaciones prioriza la objetividad. En el mercado están los que llegaron utilizando herramientas que hoy son totalmente obsoletas y las nuevas generaciones que hacen sus primeras experiencias en el mercado utilizando trading algorítmico, programas informáticos que ejecutan órdenes de compra y venta de manera automática. Ni unos ni otros tienen todas las respuestas.

El desafío de los líderes no es elegir entre experiencia o innovación. Es integrarlas. Crear equipos donde la intuición se alimente del dato, y el dato no opaque el contexto. Donde los algoritmos propongan sin imponer. Donde el análisis personal siga teniendo un lugar, incluso cuando no todo puede explicarse en una regresión.

En un entorno exigente como el argentino, cada vez más tecnológico y menos predecible, quizás el mayor activo de quienes lideramos sea justamente construir espacios donde distintas generaciones puedan predecir lo que viene y combinar la inteligencia natural con la artificial.

