Giro extremo en Chile: ¿un vecino que se acerca?

José Antonio Kast, probablemente el próximo presidente de Chile (REUTERS/Rodrigo Garrido)

El 14 de diciembre será electo el próximo presidente de Chile. En la primera vuelta, realizada el 16 de noviembre, participaron ocho postulantes. Para la elección definitoria quedaron dos: Jeanette Jara y José Antonio Kast.

Jara, auspiciada por el actual gobierno de Gabriel Boric, es militante del Partido Comunista e integra un frente de izquierda y centro izquierda que obtuvo 26% de los votos, en tanto que Kast, miembro del Partido Republicano de derecha, recogió 23% de los sufragios. Pero acontece que en la primera ronda participaron otros dos conglomerados de derecha; el Partido Libertario encabezado por Johannes Kayser, una suerte de émulo trasandino de Milei, que alcanzó el 14%, y Chile Vamos, liderado por Evelyn Matthey, que obtuvo el 13%.

Tanto Kayser como Matthey ya anunciaron formalmente que apoyarán a Kast.

En los últimos días se realizaron varias encuestas preelectorales. Todas coinciden que en el balotaje se impondrá Kast sobre Jara en valores que se sitúan alrededor del 60% para el primero y en el 40% para la segunda.

Disruptivos, stalinistas, fascistas

La primera vuelta deparó dos sorpresas. Una fue la performance de Jara, más restringida de lo esperado. La otra, más intensa y llamativa, fue el caudal de votos de Franco Parisi, quien cosechó un 20% con su Partido de la Gente.

Parisi sería, acaso, un personaje disruptivo. Es un economista que no reside en Chile, sino en EEUU, que se autodefine como de centro, cuyo persistente eslogan central durante su campaña fue “Ni comunachos, ni fachos” y que recogió su mayor votación en los extremos norte y sur chilenos. Ningún vaticinio pre electoral esperaba su alto desempeño. Tal vez para comprenderlo venga a cuento recordar ciertos señalamientos de Gramsci, quien en sus Cuadernos de la cárcel estimaba que en los interregnos “cuando un sistema no termina de morir y otro de nacer aparecen los monstruos”. ¿Estos serían lo que ahora se caracterizan como disruptivos?

En el fragor de la contienda hacia el balotaje quienes se oponen a Jara la acusan de “stalinista”, en tanto los cuestionadores de Kast lo caracterizan como “fascista”. A nuestro juicio, los denuestos que se entrecruzan resultan históricamente inapropiados y analíticamente erróneos.

Andrés Velazco, Decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics y quien fuera Ministro de Hacienda durante la presidencia de Michelle Bachelet, afirma que tales descalificaciones sobre Jara y Kast son totalmente injustificables ya que ambos en su largo desempeño en la esfera pública han dado probadas muestras de su vocación democrática.

Dado que no la mayoría, sino todos los vaticinios coinciden en que sería Kast quien resulte finalmente electo apuntaremos a la significación que posee, o debiera poseer, el término fascista hacia 2025.

En este contexto, resulta imperativo revisar la polisemia y el uso desmedido del término “fascismo”. Diversos autores, entre ellos Richard Evans, en sus análisis advirtieron sobre la necesidad de superar enfoques y acercamientos muchas veces morales o meramente calificatorios sobre la cuestión. Por su actualidad, recomendamos tener en cuenta el reciente aporte de Santiago Gerchunoff, que en su libro “Un detalle siniestro en el uso de la palabra fascismo. Para qué no sirve la historia” (Anagrama, 2025) presenta un ensayo certero y con un enfoque novedoso sobre el uso y el abuso de la palabra “fascismo” en la actualidad, abogando en favor de un análisis histórico riguroso de la cuestión.

Relaciones de Chile y Argentina a lo largo de la historia

Durante mi permanencia a finales de los años 80 en el Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México tuve ocasión de conocer a uno de su profesores visitantes, Alan Riding -académico y redactor del The New York Times-, quien en ese entonces era muy mentado en México, a raíz de su libro “Vecinos distantes” (que había sido publicado en 1985 y ahora reeditado en 2025) en el que examinaba las relaciones entre México y los EEUU. Recuerdo que conversamos acerca de lo que acontecía con países que comparten fronteras, sobre el sentido de nociones como la contigüidad, las afinidades y similitudes y, sobre todo, los conflictos.

Las relaciones entre Chile y Argentina han sido históricamente complejas, alternando entre la cooperación y la tensión, debido esta última a disputas territoriales, especialmente a lo largo de su extensa frontera andina y austral.

Desde una perspectiva histórica, merecen mencionarse algunos hechos. La primera ciudad fundada en Argentina, y que aún pervive, fue Santiago del Estero, por Francisco de Aguirre en 1553, quien lo hizo cumpliendo un mandato de Pedro de Valdivia y por ello fue integrada a la Gobernación de Chile.

En tal perspectiva, el lugar central sin duda lo ocupa la mancomunión de José de San Martín y Bernardo O’Higgins, ambos masones, en el proceso de independencia de sus países de la Corona Española.

El libertador Bernardo O’Higgins, primer jefe de Estado de Chile (José Gil de Castro)

Por otra parte, hay por lo menos dos argentinos, Domingo Faustino Sarmiento y Julio Argentino Roca, que poseen fuertes, aunque dispares, resonancias en Chile. A Sarmiento –que estuvo exiliado en Chile entre 1840 y 1851- se lo valora muy positivamente por su contribución a la conformación del sistema educativo e institucional chileno. En cuanto a Roca, ya sea en conversaciones, libros y textos escolares se lo denuesta como al nefasto personaje que aprovechando que Chile se encontraba destinando todos sus esfuerzos a la Guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia, dicen, “nos quitó la Patagonia”.

Finalmente, un hecho que subraya también la fragilidad, en ciertos momentos, de las relaciones trasandinas fue el problema de límites que en 1978 puso a ambos países al borde de un conflicto armado que pudo ser superado merced a la mediación de Juan Pablo II.

Qué pasará entre Kast y Milei

La elección chilena tiene una importancia estratégica para Argentina. Si Kast resulta ganador, se generaría un fuerte alineamiento doctrinario con el actual gobierno de Milei, fortaleciendo la corriente de derecha radical en el Cono Sur e impulsando una agenda conjunta centrada en la seguridad, la crítica a la vieja política y una visión regional más escéptica de los mecanismos de integración tradicional.

Pero más allá de la ideología, la vasta frontera que comparten (una de las más extensas del mundo) y los múltiples tratados bilaterales obligan a la cooperación. El tono y la fluidez de esta relación serán claves.

Chile es el segundo destino regional de las exportaciones argentinas (gas natural licuado GNL, petróleo y productos de la industria automotriz y agropecuaria). Por su parte, Chile es un inversor significativo en Argentina, especialmente en sectores clave como servicios, retail y energía.

Kast probablemente mantendría una política de apertura comercial y facilidades para la inversión privada, lo que podría beneficiar la expansión de proyectos argentinos de energía (Vaca Muerta) y minería (litio, cobre).

Resultaría propicio que ambos países prioricen la integración energética y el establecimiento de corredores bioceánicos (como el túnel de Agua Negra o el futuro túnel de baja altura en Mendoza), ya que son temas de infraestructura y estrategia económica con impacto directo y duradero en la relación Argentina-Chile, especialmente para provincias como Mendoza, San Juan y Neuquén.

Tras el período de las dictaduras militares de Videla y Pinochet, Raúl Alfonsín y Patricio Aylwin quedaron en la memoria colectiva como refundadores de las democracias en sus respectivas naciones.

Ante el inminente giro a la derecha en Chile y la consolidación de una alianza con Argentina, una pregunta final se impone: ¿cómo serán recordadas las gestiones de Kast y Milei y qué legado dejarán en la dinámica geopolítica de América Latina?