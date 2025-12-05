Opinión

Cambia la matriz productiva sin red

Resulta difícil ver el éxito cuando sectores desaparecen sin planes alternativos

Con la nueva composición del
Con la nueva composición del Congreso, Milei avanzará en sus reformas (Foto: Reuters/Tomás Cuesta)

¿Se puede hablar de desarrollo, de progreso y de modelo exitoso con una estructura productiva que cruje como tierra estéril reseca, sin tener plan para la reconversión que se proyecta? ¿Sin tener en cuenta la infraestructura vial de un país que es extenso y con enorme potencial en sus cadenas de valor, con epicentro en los puertos facilitadores de dólares a través de su Hidrovía? ¿No significa esto una paralización y/o involución de un país que, teniendo posibilidades de crecer, pasa del estancamiento al retroceso? El presidente Milei puede cambiar la matriz productiva argentina, pero contemplando respuestas para sus consecuencias.

Ni siquiera se tienen en cuenta las rutas y conexiones imprescindibles –trenes, aviones, puertos- para trasladar la economía de la montaña. Entre paréntesis, un gobierno bien intencionado cuida la pervivencia de sus empresas y los puestos de trabajo que estas generan. El presidente Trump lo está haciendo. Resulta difícil ver el éxito cuando sectores desaparecen sin planes alternativos.

El Presidente dice que sacó de la pobreza a 13 millones de argentinos. ¿Habrá evaluado cuántos volverán a serlo? ¿Comprenderá lo que pasan miles y miles de argentinos que ya no tienen su trabajo para dar de comer a sus hijos? ¿Analizará que cuando la panza cruje, y en especial las de los hijos, el cerebro se vuelve incontrolable y las acciones también?

Los años 90 dejaron protagonistas nuevos ante una Argentina cuyo cimiento productivo tembló. Trajo la aparición de nuevos actores sociales: los movimientos de desocupados.

Rosario supo tener un sindicato de desocupados: metalúrgicos, textiles, ferroviarios y varios etcéteras en aquel momento lo integraron. Hoy se advierte que hijos de aquellos son los nuevos desocupados. ¿Qué nacerá?

Hace tiempo que Argentina merece ampliar sus kilómetros de autopistas. Hoy tiene 3 mil. Se reclaman 10 mil. Los peajes aumentan; las obras, no. Su mantenimiento tampoco, salvo los realizados por los gobiernos provinciales en sus áreas de competencia. Los accidentes crecen. Y los tiempos de espera de cargas/descargas, también. Eso es ineficiencia. Eso es dinero. Y ni hablar de los caminos rurales y su estado.

Santa Fe hizo un trabajo de conexión muy importante sobre los caminos de la ruralidad. El campo, su gente y la producción lo necesitan. Pensar y planificar un país implica conocerlo (Sarmiento planificó hasta las paradas de los troperos que debían guarecerse y pernoctar a 4 mil metros de altura).

El gobierno nacional, de la mano principal de su Presidente, viene de ganar la batalla de la cooptación política en el Congreso. Obtuvo la primera minoría en Diputados y el comando de comisiones claves. Sus principales reformas y el Presupuesto, entiendo, no tendrán graves problemas para convertirse en ley. La incógnita está en este mañana tan cercano. El endeudamiento y el perdón por los incumplimientos con el fisco serán, junto a las reformas, la nueva matriz política de la segunda parte del gobierno del Presidente.

Llama la atención que esta semana Milei haya criticado efusivamente aquel endeudamiento enorme del ex presidente Macri, cuyo brazo ejecutor fue, al igual que hoy, el actual ministro de Economía, Luis Caputo.

La apertura indiscriminada gozará de buena salud hasta que el bolsillo del consumidor interno argentino también la haga tambalear.

A propósito de Santa Fe, al cierre de este análisis, su ministro de Economía, Pablo Olivares, estaba en Estados Unidos a punto de colocar bonos tras reuniones con los posibles interesados. La autorización de la Legislatura provincial es de hasta mil millones de dólares. El tramo de endeudamiento sería de entre 500 y 800 millones de dólares (a tasa y monto por demanda). Este endeudamiento será para obras: 6 gasoductos; rutas provinciales nuevas y arreglos de las actuales; y enlaces. También para obras hídricas y/u obras para el refuerzo de la seguridad provincial. Al igual que para continuar con el tendido de fibra óptica y edificios escolares.

Esta semana, Rosario se convirtió en la primera ciudad autónoma post reforma constitucional santafesina. Su intendente, Pablo Javkin, lo calificó como un día histórico: “Ha llegado el tiempo en que Rosario decida por sí misma. Y lo más importante: llenar de contenido la autonomía para que Rosario crezca”.

Ahora, la Municipalidad se prepara para emitir bonos por hasta 44 mil millones para obras públicas, tanto propias como para la abandonada por el gobierno nacional. No es nuevo el mecanismo, lo viene haciendo, solo que ahora podrá ejecutarlo sin solicitar autorización al gobierno provincial.

Hace cuatro años, el presidente Milei, junto a Victoria Villarruel, asumían como diputados nacionales. Su espacio –LLA- tenía solo 2 bancas. Hoy tiene 96. Milei ganó recientemente las elecciones de medio término. Les ganó a los gobernadores.

Gobernadores que deberían, junto con el Congreso nacional, marcar rumbos. Alguna vez señalé que los gobernadores, a través de sus legisladores, debieran impulsar proyectos con políticas productivas para sus geografías como reaseguro del federalismo y resguardo de sus economías. Recientemente, con la presidencia de la vicegobernadora santafesina, Gisela Scaglia, se ha formado un bloque comandado por los gobernadores de la Región Centro, oportunidad no solo para el reclamo de lo que Nación adeuda y/o no cumple en obras, sino también para introducir junto con proyectos productivos otros de formación y recalificación laboral. La IA es una realidad.

Todo indica que deben estar alertas, se viene la llamada competencia fiscal, en la que cada provincia deberá pelear inversiones minimizando o desechando impuestos.

En el país del sálvese quien pueda, la voz federal debe alzarse. Se necesitan inversión permanente en infraestructura federal y planes para las pymes en crisis, evitando que llegue a ser terminal.

