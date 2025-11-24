Opinión

La Defensa, prejuicios y cultura democrática

La designación del Teniente General Carlos Presti como Ministro de Defensa genera entusiasmo en el ámbito militar argentino

Guardar
La experiencia y formación internacional
La experiencia y formación internacional de los militares argentinos en muchos casos se destaca frente al perfil de políticos actuales

La designación del Teniente General Carlos Alberto Presti como el próximo Ministro de Defensa de la República Argentina generó satisfacción y entusiasmo en el mundo militar y en aquellos sectores que conocemos su formación, trayectoria y capacidad. Como era de esperar, se alzaron voces críticas políticas y académicas, paradójicamente en muchos casos con un ADN originario en un movimiento creado por un militar como Perón. Nada que sorprenda. A partir de 2003 y en especial 2005, dentro del peronismo se tendió a ver un fuerte énfasis en relatos y posturas de izquierda y contrarios a las FFAA. La aspereza discursiva, en la gestión y los recortes presupuestarios hacia el mundo militar, fue un instrumento de legitimación del naciente kirchnerismo, al momento de articular sus nuevas alianzas con actores internos y externos con posiciones antagónicas con los uniformados.

Esto no generó mayores riesgos de reacción y de planteos en el mundo castrense. No estábamos ya en los convulsionados años ochenta, donde Ministros como Horacio Jaunarena tuvieron que afrontar las crisis de Semana Santa, Monte Caseros y Villa Martelli. Sin olvidar el ataque guerrillero en La Tablada. La minúscula y fallida rebelión militar de diciembre de 1990 en el primer tramo del gobierno de Carlos Menem pondría fin a todo ello. Mostrando un firme apego de las FFAA a la Constitución Nacional. Cabe reflexionar que todas las crisis, dramas y desmadres institucionales que viviría el país desde esa fecha hasta la actualidad fueron protagonizados exclusivamente por sectores de la sociedad civil. Incluyendo el fin anticipado de los gobiernos de Alfonsín, De la Rúa, Rodríguez Saá y Duhalde.

Alfonsin con Horacio Jaunarena, su
Alfonsin con Horacio Jaunarena, su ministro de Defensa

Las versiones y contraversiones sobre si Macri podría terminar su mandato poscrisis económica 2018, los comentarios mal o bien intencionados de los primeros meses de 2024 sobre la estabilidad de la administración Milei y la repetición de ese clima de opinión en los meses previos a las elecciones de octubre pasado. Bastaba recorrer programas de radio, TV y/o streaming para escuchar comentarios preocupados o eufóricos sobre crisis institucional, posible Asamblea Legislativa, convocatoria a juicio político al Presidente, elecciones anticipadas, etc. Un factor a subrayar a lo largo de todas estas perlas de muestra del subdesarrollo institucional que padece Argentina después de 42 años de democracia, es el pleno respeto de los militares a la Constitución Nacional.

Sectores de la política y la academia se han pasado las últimas décadas advirtiendo sobre la necesidad de formar uniformados leales a las instituciones y a las leyes de la Nación. En silencio, muchos militares y no militares han pensado si esa misma exigencia y necesidad se aplica a muchos civiles que han ocupado cargos de responsabilidad. Ni que decir de los políticos y académicos que no pueden admitir que Cuba y Venezuela son dictaduras que violan los DDHH y/o que hablan abierta y alegremente de interrupciones de mandatos constitucionales cuando el que gobierna no es de su agrado.

Ya hace muchos años que aquellos argentinos que han optado por brindar su propia vida en Defensa de la Nación, no dejan de sorprenderse de ver ese doble estándar y altos niveles de hipocresía. Por último y por ello no menos importante, cabría entender que la vida de un militar no termina con su retiro cuando llega a sus cincuenta años, poco más, poco menos. En su mayoría se trata de recursos humanos que manejan idiomas, con estudios de grado y posgrado universitarios en el país y en el exterior, con amplia experiencia en manejo de recursos humanos y presupuestarias, con recorrido en lo que hace a actividades en otros países. Cabría reflexionar cuántos políticos cuentan con estos activos en su bagaje personal. La respuesta queda a criterio del lector.

El Teniente General Carlos Presti, graduado del Colegio Militar en diciembre de 1987, en el cuarto año del mandato del Presidente Alfonsín, con sus 59 años es un claro ejemplo de ese capital humano que debe y puede seguir aportando al desarrollo y fortalecimiento de la Nación. Vaya uno a saber si una mayor presencia de uniformados activos y retirados en la función pública nos ayuda a difundir y contagiar el apego a la Constitución a más de un civil que alardea de lo que carece.

Temas Relacionados

Defensa Carlos Alberto Presti Fuerzas Armadas Peronismo Cuba Constitución Nacional Kirchnerismo Colegio Militar

Últimas Noticias

Crimen, pobreza y hambre: un sistema que se está rompiendo

La violencia y la inseguridad alimentaria se potencian en el Perú, afectando empleo, acceso a alimentos y la organización comunitaria en los barrios más vulnerables del país

Crimen, pobreza y hambre: un

COP30 de Belém: América Latina y el Caribe en el centro del mapa geopolítico global de sostenibilidad

La cumbre climática consolidó a la región como líder en inversión verde, protección ambiental y alianzas estratégicas, con proyectos esenciales en la Amazonía y un enfoque clave en cerrar brechas sociales

COP30 de Belém: América Latina

¿Puede la Regulación incentivar la innovación?

El sandbox regulatorio: la apuesta para modernizar el mercado argentino

¿Puede la Regulación incentivar la

Un rato para que el mundo se detenga a pensar

El Día Mundial de la Filosofía, impulsado por la UNESCO, invita a reflexionar sobre el valor de pensar en la sociedad actual

Un rato para que el

Los crímenes nazis, la justicia y la Historia

A 80 años de los Procesos de Nuremberg, el legado reside en su impacto en la memoria histórica, la investigación sobre el nazismo y la relación entre derecho e historia

Los crímenes nazis, la justicia
DEPORTES
Racing vence a River Plate

Racing vence a River Plate desde el inicio por los octavos de final del Torneo Clausura

Insólita expulsión en la Premier League: discutió con un compañero, le pegó un cachetazo y el árbitro le mostró la roja directa

Lejos de la F1: el drástico cambio en su carrera que anunció Mick Schumacher

Conmoción en el mundo del boxeo por la muerte de Vanes Martirosyan a los 39 años

“Sigue escribiendo la historia”: el logro de Colapinto que destacó la Fórmula 1

TELESHOW
Lorena Vega, la psicóloga de

Lorena Vega, la psicóloga de Envidiosa que es furor: “Mucha gente quiere hacer terapia y me piden consultas”

Cachete Sierra reveló detalles de su reconciliación con Fio Giménez: “Nos dimos cuenta que estábamos hasta las manos”

El festejo de 15 años de la hija de Julieta Fazzari, de Grande Pa, y Octavio Borro de Jugate Conmigo

Damián Betular señaló el insólito error de la vajilla y desató el enojo y el reto a los participantes de Masterchef Celebrity

La China Suárez aseguró que tomó vino por primera vez con Icardi y unos videos mostraron que no fue así: las imágenes

INFOBAE AMÉRICA

El principal grupo paramilitar de

El principal grupo paramilitar de Sudán declaró un alto el fuego unilateral tras el fracaso de la mediación internacional

El jefe del Estado Mayor de Estados Unidos visita Puerto Rico en medio de la tensión con Venezuela

Bolivia prepara el retorno de la DEA tras 17 años y abre una nueva fase en su relación con Estados Unidos

El Met devuelve una importante obra budista del siglo XVIII

CADE 2025: “Si el Estado se estanca, la sociedad retrocede”, advierte exministro Fernando Barrios al pedir gestión por resultados