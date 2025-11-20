Evangélicos en Argentina: una presencia plural, arraigada y de servicio

Los evangélicos en Argentina tendrán representación en el Congreso desde el 10 de diciembre

El movimiento evangélico en la Argentina nació en el corazón mismo de nuestras comunidades: en los barrios, en la asistencia a los más vulnerables, en la lucha contra las adicciones, en los comedores, en el apoyo escolar, en los hospitales y en las cárceles. Las comparaciones con EEUU o Brasil desconocen la rica historia en el país porque nuestra identidad no surge de agendas importadas ni responde a estructuras partidarias externas: nació como respuesta al dolor y las necesidades de la sociedad.

La presencia en la vida pública es la consecuencia natural del lugar que los evangélicos ocupan en la vida cotidiana de nuestra sociedad. La representación política no es una excepción, sino un paso coherente con la pluralidad y la diversidad de voces de una comunidad que hoy abarca a cerca del 25% de la población.

No existe hoy un “bloque religioso” ni la capacidad de imponer una agenda cerrada, aun cuando el 10 de diciembre asuman dos senadoras y siete diputados de fe evangélica. La participación evangélica en la política no es un fenómeno nuevo; lo verdaderamente novedoso es la visibilidad que hoy alcanza.

La vocación de la Iglesia nunca fue acumular poder, sino servir, restaurar y acompañar. Si la fe llega al Congreso, llega también la responsabilidad con el prójimo, el compromiso por la justicia social y la defensa de valores que fortalecen la convivencia.

Argentina no está recorriendo un libreto ajeno. Está escribiendo su propio camino, donde la fe es una voz más en el diálogo democrático. Reconocerlo contribuye a una sociedad más pacífica, plural y madura.

Ser evangélicos en Argentina es también vivir la creatividad, el arte y la comunidad. Esa identidad podrá experimentarse el lunes 24 de noviembre en Experiencia Gospel, un encuentro cultural y artístico gratuito en la Ciudad de Buenos Aires, donde la música y la fe se abren a la calle para abrazar a toda la sociedad.

Es una invitación abierta, festiva y plural, que expresa la riqueza cultural del movimiento evangélico y su aporte a la convivencia en nuestro país.

Los evangélicos en Argentina seguiremos estando con los que sufren, dialogando con todos, y aportando esperanza, valores, cultura y servicio.