Opinión

Empresas familiares sin fronteras

La importancia del Derecho de Familia en un entorno global

La continuidad del negocio familiar
La continuidad del negocio familiar depende de una sólida estructura legal y familiar, además de una buena gestión económica

Las empresas familiares representan gran parte del tejido empresarial global. Detrás de cada una hay historias de trabajo, esfuerzo, compromiso y un legado que busca trascender generaciones.

Pero la continuidad del negocio familiar no depende solo de una buena gestión económica, también requiere de una sólida estructura legal y familiar que proteja todo lo construido.

Aquí es donde, conocer el Derecho de Familia, en el plano nacional e internacional, se convierte en una herramienta estratégica y vital para una continuidad exitosa de la organización.

Una cuidadosa y metódica planificación sucesoria podrá garantizar una transición ordenada del liderazgo y de la propiedad. Según un estudio de la consultora PwC, el 70% de las empresas familiares en el mundo no sobreviven a la tercera generación debido a la falta de planificación sucesoria adecuada.

“El 70% de las empresas familiares en el mundo no sobreviven a la tercera generación debido a la falta de planificación sucesoria adecuada.”

Recurrir a protocolos familiares que establezcan órganos de gobierno, cláusulas compromisorias y régimen de propiedad, sentarán las bases de reglas claras para prevenir conflictos y fortalecer la unidad. Asimismo, los acuerdos prenupciales y matrimoniales que definan con precisión tanto la propiedad como el régimen aplicable de los bienes tenderán a proteger mejor los activos empresariales -en cualquier lugar del mundo- frente a crisis personales. Estos acuerdos requerirán de una revisión y actualización periódica para mantener a salvo la armonía familiar y la estabilidad del negocio.

En un contexto globalizado, donde muchas empresas familiares expanden sus actividades más allá de las fronteras, conocer el Derecho de Familia Internacional será clave para poder aplicar y conciliar diferentes normativas trasnacionales.

El Derecho de Familia no solo resuelve problemas: previene crisis, consolida relaciones y asegura el legado, todo ello y hoy más que nunca, más allá de los límites de un país.

